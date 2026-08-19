Gołębiewski w Pobierowie obniża ceny na wakacje i uruchamia promocję. Jesień już zajrzała im w oczy Fot. Gołębiewski Pobierowo

Gołębiewski w Pobierowie z pewnością rozgrzał tegoroczny sezon wakacyjny nad Bałtykiem. Nawet jeśli pogoda nie zawsze sprzyjała plażowaniu, emocji wokół tego obiektu nie brakowało. Jaka będzie dla nich jesień? Zanim się na dobre rozpocznie, obiekt uruchomił wakacyjną promocję.

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Gołębiewski w Pobierowie został nareszcie otwarty po 9 latach budowy i kilku latach poślizgu. Wokół tego otwarcia narosło zresztą wiele wątpliwości. Youtuber Książulo zrobił im marną reklamę, kiedy okazało się, że w upały w obiekcie nie działa klimatyzacja, a kolor wody w basenie raczej nie odpowiada normalnym standardom. Pojawiły się także znaki zapytania co do legalności działania – bo choć Gołębiewski w Pobierowie ze względu na przeznaczenie i bryłę jest hotelem, to z prawnego punktu widzenia taki status dopiero uzyska. Teraz przed obiektem stoi kolejne wyzwanie i ważny sprawdzian. To jesień może wiele zweryfikować.

Gołębiewski w Pobierowie z promocją jeszcze na wakacje. Nie każdy skorzysta

Obiekt może już teraz odczuwać skutki mniejszego zainteresowania. Choć teoretycznie sezon wakacyjny nad Bałtykiem trwa jeszcze we wrześniu, w praktyce po 15 sierpnia liczba rezerwacji zawsze wyraźnie spada. Rodziny z dziećmi szykują się na rozpoczęcie roku szkolnego, a pogoda bywa kapryśna, więc i dorośli nie kwapią się do wyjazdów.

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Chcąc poprawić statystyki na zakończenie lata, Gołębiewski w Pobierowie ogłosił specjalną promocję na ostatni tydzień sierpnia. Cena noclegu została obniżona aż o 50 proc. Jednak nie dla każdego – niższe ceny dotyczą wyłącznie dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Nie zmienia to faktu, że taka obniżka może zachęcić właśnie rodziny do wydłużenia urlopu. A w sprawdzeniu, czy Pobierowo to dla was idealne miejsce, pomoże narzędzie, które wybierze za ciebie idealną plażę nad Bałtykiem.

Promocja obowiązuje na pobyty od 23 do 31 sierpnia. Żeby z niej skorzystać, konieczne jest dokonanie rezerwacji na co najmniej dwa noclegi. "Rezerwacji można dokonywać w opcji elastycznej lub bezzwrotnej, co pozwala na pełną swobodę planowania wyjazdu i dopasowanie warunków do Waszych indywidualnych potrzeb" – podano w komunikacie obiektu.

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Koniec wakacji w Gołębiewskim w Pobierowie. Ceny już wyraźnie ostygły

Kwestia cen za pobyt w obiekcie Gołębiewski w Pobierowie od początku była jedną z szerzej omawianych i budzących najwięcej emocji. Według pierwszych cenników jeden nocleg dla dwóch osób kosztował aż 1700 zł, co jak na polskie warunki było naprawdę zaporową kwotą.

Czas przyniósł jednak weryfikację. Na łamach portalu naTemat.pl pisano m.in. o wyraźnej obniżce cen noclegów na jesień i zimę. We wrześniu pokój z widokiem na morze będzie kosztował około 1300 zł, a w listopadzie i grudniu stawki za dwie osoby mogą spaść poniżej 1000 zł.

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Jednak już teraz, w ostatnim tygodniu wakacji, rodzina z dzieckiem zapłaci za wyjazd wyraźnie mniej niż na początku sezonu. Na przykład rezerwując pobyt w terminie 26-28 sierpnia w najtańszej taryfie ze śniadaniem i jednym dodatkowym posiłkiem, 2 osoby dorosłe i dziecko w wieku 10 lat zapłacą 3050 zł, co daje 1525 zł za dobę.