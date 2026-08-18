Słynny kolos w Pobierowie Fot.Gołębiewski Pobierowo/Facebook

Myśleliście, że to już koniec wiadomości o Gołębiewskim w Pobierowie? Nie do końca. Chociaż otwarcie największego obiektu w Polsce i afera po wizycie znanego influencera zeszły już z nagłówków, Gołębiewski nie daje o sobie zapomnieć. Przedstawiono ambitne plany jego rozwoju, według których kompleks już wkrótce ma stać się największym obiektem przyjmującym gości nie tylko w naszym kraju, lecz również w całej Unii Europejskiej.

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Inwestycja, która od lat przyciąga uwagę branży turystycznej i mediów, wkracza w kolejną fazę. Pod koniec lipca do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryficach wpłynął wniosek o pozwolenie na użytkowanie następnych 179 pokoi w słynnym obiekcie w Pobierowie.

Obecnie nadmorski kompleks dysponuje już pozwoleniem na przyjmowanie gości w 530 pokojach. Pozytywna decyzja urzędników powiększy przestrzeń noclegową aż o jedną trzecią. A to oznacza, że Gołębiewski poszczyci się mianem największego hotelu w całej Unii Europejskiej (jeżeli tylko rozwiąże zawiłości prawne, według których obecnie nie może oficjalnie nazywać się "hotelem").

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Gołębiewski w Pobierowie ma apetyt na więcej

Docelowo kompleks w Pobierowie ma zaoferować aż 1240 pokoi, jednak najnowszy etap inwestycji to nie tylko dodatkowe łóżka dla turystów. Wraz z udostępnieniem kolejnych pokoi do użytku oddane zostaną również dwa nowe parkingi, lobby VIP i strefa handlowa. Do tego dochodzą nowe pomieszczenia techniczno-magazynowe. W następnych etapach planowane jest uruchomienie większej strefy rozrywkowej – m.in. kręgielni, klubu nocnego i kompleksu rekreacyjno-sportowego. Wcześniej obiekt otworzył dla gości z zewnątrz park wodny Tropikana i ujawnił ceny wejściówek na basen.

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Jak podaje portal branżowy "Fly4free", osiągnięcie docelowej liczby pokoi przełoży się na pozycję obiektu na mapie Europy. Z wynikiem 1240 pokoi Gołębiewski wyprzedzi dotychczasowych liderów UE, czyli niemiecki Estrel Berlin (1125 pokoi) oraz hiszpański Barceló Punta Umbría (ok. 1200 pokoi). Jednak mimo pozycji lidera w UE, największym kompleksem w całej Europie pozostanie moskiewski hotel Izmaiłowo, dysponujący liczbą około 5000 pokoi.

Kontrowersje w Pobierowie. Na Hotelu Gołębiewskim wcale się kończy

Od kilku miesięcy Pobierowo regularnie pojawia się w mediach. Po wielkim otwarciu ogromnej inwestycji najgłośniejszym tematem stała się wizyta znanego influencera Książula. Viralowy filmik na YouTubie przyniósł Gołębiewskiemu rozgłos – niestety niezbyt pozytywny.

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Wizyta popularnego twórcy internetowego zbiegła się w czasie z rekordowymi upałami, na które Gołębiewski w Pobierowie nie był przygotowany. Panującego w pokoju zaduchu nie dało się zmniejszyć przy pomocy klimatyzacji, która w pokoju Ksiażula i jego ekipy po prostu nie działała. A kiedy influencer chciał ochłodzić się w wannie, z kranu poleciała zanieczyszczona woda. Afera szybko poniosła się w mediach społecznościowych, a Książulo odzyskał pieniądze za pobyt.