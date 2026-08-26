Włączniki światła to zdecydowanie jedne z najczęściej dotykanych przez nas elementów wyposażenia w każdym domu. Z tego też względu, niestety najszybciej gromadzą one różnego typu zanieczyszczenia i wyglądają później nieestetycznie. Wskazujemy więc najprostsze sposoby, aby przywrócić włącznikom ich dawną biel.
Włączniki światła w domu zwykle są koloru białego, przez co każdy ślad palca i brud jest na nich bardziej widoczny, niż byśmy chcieli. Do tego w zależności od pomieszczenia rodzaje zanieczyszczeń też się zmieniają. Przecież w kuchni na włącznikach może osiadać tłuszcz ze smażenia i gotowania lub zabrudzenia przenoszone bezpośrednio dłońmi w trakcie szykowania posiłków. W łazience mamy wilgoć połączoną z kurzem, a także często przenosi się tam resztki tłustych kremów czy balsamów. Natomiast w innych pomieszczeniach jest to już mieszanka zwykłego kurzu z potem i drobnymi zanieczyszczeniami, które przynosimy z zewnątrz.
Włączniki są więc nie tylko zabrudzone, ale stanowią również siedlisko bakterii (podobnie jak chociażby drewniane łyżki w kuchni). Oto najprostsze domowe sposoby w sam raz po to, aby się zbytnio nie namęczyć przy czyszczeniu każdego włącznika, ale skutecznie pozbyć się z nich zanieczyszczeń.
Płyn do naczyń i alkohol na tłuste zabrudzenia
W przypadku czyszczenia włączników w kuchni bardzo dobrze sprawdzi się specyfik, który już się tam znajduje, czyli po prostu płyn do naczyń. Wystarczy nanieść jego niewielką ilość na ściereczkę z mikrofibry lekko zwilżoną wodą. Dlaczego akurat ten środek? Płyn do naczyń zawiera aktywne substancje, których głównym zadaniem jest rozpuszczanie tłuszczu, dlatego bez większego problemu poradzi sobie z lepką warstwą osadu nagromadzoną podczas gotowania.
Kolejnym skutecznym rozwiązaniem jest alkohol izopropylowy lub zwykły spirytus. To świetne rozwiązanie do dezynfekcji i usuwania tłustych śladów po palcach. Alkohol ma tę ogromną zaletę, że bardzo szybko odparowuje z przecieranej powierzchni, co skutecznie minimalizuje ryzyko zalania styków pod plastikową obudową.
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Babcine klasyki, czyli ocet i soda oczyszczona
Do czyszczenia włączników możemy z powodzeniem wykorzystać też domowe klasyki. Jednym z nich jest ocet, który wykazuje silne właściwości odtłuszczające i antybakteryjne. Wystarczy nałożyć parę kropli octu na wacik kosmetyczny i ostrożnie przetrzeć włącznik. Jeśli zależy nam na tym, aby dotrzeć w trudno dostępne miejsca i wnęki wokół klawiszy, dobrym sposobem jest chwycenie nasączonego wacika pęsetą, co zapewni dodatkową precyzję. Warto jednak pamiętać, że nie każdy element wyposażenia domu dobrze znosi ten środek – viralowy patent, jakim jest ocet na klucze, potrafi np. bardziej zaszkodzić, niż pomóc.
Drugi klasyk to soda oczyszczona. Jej zalety są powszechnie znane: jest tania, łatwo dostępna i zwykle znajduje się w każdym domu. Soda ma właściwości ścierne, dzięki którym pozbywa się powierzchownych przebarwień i osadów. Można zrobić z niej gęstą pastę, wymieszawszy ją z odrobiną wody. Tak przygotowanym środkiem należy potrzeć zabrudzenia, a następnie zetrzeć całość wilgotną szmatką. W podobny sposób można pozbyć się także tłuszczu z piekarnika.
Do nakładania pasty i szorowania możemy z powodzeniem używać na przykład starej szczoteczki do zębów, która świetnie sprawdzi się do wyczyszczenia małych przestrzeni. Podobną funkcję spełnią zwykłe patyczki higieniczne, które bez problemu radzą sobie w najwęższych szparach.
Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Najpierw wyłącz zasilanie
Na sam koniec należy podkreślić najważniejszą kwestię organizacyjną. Przed rozpoczęciem czyszczenia włączników najpierw należy odłączyć prąd za pomocą bezpiecznika. Pamiętajmy, że samo zgaszenie światła w danym pomieszczeniu nie uchroni nas przed ryzykiem porażenia podczas szperania przy elektryce, zwłaszcza gdy pracujemy z wilgotnymi ściereczkami.