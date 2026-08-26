Najprostsze domowe patenty na doczyszczenie włączników do światła w domu Fot. Shutterstock.com / Mariana Serdynska

Włączniki światła to zdecydowanie jedne z najczęściej dotykanych przez nas elementów wyposażenia w każdym domu. Z tego też względu, niestety najszybciej gromadzą one różnego typu zanieczyszczenia i wyglądają później nieestetycznie. Wskazujemy więc najprostsze sposoby, aby przywrócić włącznikom ich dawną biel.

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Włączniki światła w domu zwykle są koloru białego, przez co każdy ślad palca i brud jest na nich bardziej widoczny, niż byśmy chcieli. Do tego w zależności od pomieszczenia rodzaje zanieczyszczeń też się zmieniają. Przecież w kuchni na włącznikach może osiadać tłuszcz ze smażenia i gotowania lub zabrudzenia przenoszone bezpośrednio dłońmi w trakcie szykowania posiłków. W łazience mamy wilgoć połączoną z kurzem, a także często przenosi się tam resztki tłustych kremów czy balsamów. Natomiast w innych pomieszczeniach jest to już mieszanka zwykłego kurzu z potem i drobnymi zanieczyszczeniami, które przynosimy z zewnątrz.

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Włączniki są więc nie tylko zabrudzone, ale stanowią również siedlisko bakterii (podobnie jak chociażby drewniane łyżki w kuchni). Oto najprostsze domowe sposoby w sam raz po to, aby się zbytnio nie namęczyć przy czyszczeniu każdego włącznika, ale skutecznie pozbyć się z nich zanieczyszczeń.

Płyn do naczyń i alkohol na tłuste zabrudzenia

W przypadku czyszczenia włączników w kuchni bardzo dobrze sprawdzi się specyfik, który już się tam znajduje, czyli po prostu płyn do naczyń. Wystarczy nanieść jego niewielką ilość na ściereczkę z mikrofibry lekko zwilżoną wodą. Dlaczego akurat ten środek? Płyn do naczyń zawiera aktywne substancje, których głównym zadaniem jest rozpuszczanie tłuszczu, dlatego bez większego problemu poradzi sobie z lepką warstwą osadu nagromadzoną podczas gotowania.

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Kolejnym skutecznym rozwiązaniem jest alkohol izopropylowy lub zwykły spirytus. To świetne rozwiązanie do dezynfekcji i usuwania tłustych śladów po palcach. Alkohol ma tę ogromną zaletę, że bardzo szybko odparowuje z przecieranej powierzchni, co skutecznie minimalizuje ryzyko zalania styków pod plastikową obudową.

Babcine klasyki, czyli ocet i soda oczyszczona

Do czyszczenia włączników możemy z powodzeniem wykorzystać też domowe klasyki. Jednym z nich jest ocet, który wykazuje silne właściwości odtłuszczające i antybakteryjne. Wystarczy nałożyć parę kropli octu na wacik kosmetyczny i ostrożnie przetrzeć włącznik. Jeśli zależy nam na tym, aby dotrzeć w trudno dostępne miejsca i wnęki wokół klawiszy, dobrym sposobem jest chwycenie nasączonego wacika pęsetą, co zapewni dodatkową precyzję. Warto jednak pamiętać, że nie każdy element wyposażenia domu dobrze znosi ten środek – viralowy patent, jakim jest ocet na klucze, potrafi np. bardziej zaszkodzić, niż pomóc.

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Drugi klasyk to soda oczyszczona. Jej zalety są powszechnie znane: jest tania, łatwo dostępna i zwykle znajduje się w każdym domu. Soda ma właściwości ścierne, dzięki którym pozbywa się powierzchownych przebarwień i osadów. Można zrobić z niej gęstą pastę, wymieszawszy ją z odrobiną wody. Tak przygotowanym środkiem należy potrzeć zabrudzenia, a następnie zetrzeć całość wilgotną szmatką. W podobny sposób można pozbyć się także tłuszczu z piekarnika.

Do nakładania pasty i szorowania możemy z powodzeniem używać na przykład starej szczoteczki do zębów, która świetnie sprawdzi się do wyczyszczenia małych przestrzeni. Podobną funkcję spełnią zwykłe patyczki higieniczne, które bez problemu radzą sobie w najwęższych szparach.

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