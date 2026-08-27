Krwawy Księżyc Fot.Shutterstock

Chociaż emocje po zaćmieniu słońca jeszcze nie opadły, miłośnicy "kosmicznych" widowisk mogą już teraz szykować się na kolejne. Już w ten piątek czeka nas wyjątkowy spektakl: na nocnym niebie dojdzie do częściowego zaćmienia Księżyca, podczas którego nasz naturalny satelita przybierze niespotykaną barwę.

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Kiedy i jak oglądać częściowe zaćmienie?

Cały proces rozpocznie się w piątkowy poranek, gdy Księżyc zacznie zagłębiać się w cień rzucany przez Ziemię. O 4:30 rozpocznie się początkowa faza częściowego zaćmienia, a już pół godziny później nastąpi tzw. kulminacja widoczności. Oznacza to, że w cieniu znajdzie się niemal połowa tarczy Księżyca. Około 6.12 nastąpi wschód Słońca i częściowe zaćmienie zakończy się.

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W przeciwieństwie do innych zjawisk, do podziwiania tego spektaklu nie są potrzebne żadne filtry ani zabezpieczenia oczu. Obserwacja Księżyca jest bezpieczna dla wzroku. Choć zjawisko będzie dobrze widoczne gołym okiem, lornetka pozwoli dostrzec wyraźniejsze detale powierzchni satelity. Najlepsze warunki do obserwacji zapewni otwarta przestrzeń z odsłoniętym zachodnim horyzontem (wolna od wysokich budynków czy drzew) i naturalne wzniesienia terenu.

Częściowe zaćmienie Księżyca. Skąd bierze się krwista barwa?

Czerwony odcień, jaki zaobserwujemy na niebie, to nie dzieło przypadku. Wynika on ze sposobu, w jaki światło słoneczne przechodzi przez ziemską atmosferę. Podczas gdy bezpośrednie promienie są blokowane przez naszą planetę, atmosfera zagina i rozprasza światło o dłuższych falach (czerwonych), kierując je w stronę zacienionej części Księżyca.

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Na kolejne takie zjawisko przyjdzie nam trochę poczekać. Jeśli przegapicie piątkowe wydarzenie, najbliższe półcieniowe zaćmienie nastąpi dopiero 20 lutego 2027 roku. Kolejne częściowe zaćmienie przewidywane jest na początek 2028 roku (12 stycznia), a na widowiskowe, całkowite zaćmienie poczekamy aż do Sylwestra 2028 roku.

Warto już teraz przygotować się na nadchodzące zaćmienie, tak, by w jak najlepszy sposób uchwycić je na zdjęciach. Zamiast fotografować sam Księżyc na pustym niebie, warto umieścić go w kadrze obok ciekawego obiektu, np. wieży kościoła czy drzew.

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