Koloseum z nowymi ograniczeniami. Rzym podjął decyzję dla dobra mieszkańców i turystów Fot. cloudwalkerBR/Shutterstock

Czerwona strefa wokół Koloseum w Rzymie będzie obowiązywać co najmniej do Bożego Narodzenia. Taką decyzję podjął włodarz miasta, mając na celu dobro i bezpieczeństwo turystów. W ostatnich tygodniach pod tą włoską ikoną dochodziło do bardzo niebezpiecznych sytuacji.

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Koloseum to bez wątpienia jeden z najsłynniejszych budynków świata. Pochodzące z I wieku naszej ery ruiny są ikoną Rzymu, a także całych Włoch. Na jego teren rocznie wchodzi ok. 15 mln turystów – nie bez powodu Włochy walczą z podrobionymi biletami na tę atrakcję – a w okolicy pojawia się jeszcze więcej osób. Kiedy sytuacja bezpieczeństwa zaczęła się tam drastycznie pogarszać i doszło do starć z policją, władze musiały podjąć stanowcze działania.

Niebezpiecznie wokół Koloseum. Rzym wprowadza czerwoną strefę

Ostatnie tygodnie przyniosły pod Koloseum prawdziwe oblężenie. Okres wakacji to czas wzmożonych podróży, a to, ile kosztują wakacje we Włoszech, wciąż nie odstrasza podróżnych, stąd i pod słynnym zabytkiem nie brakowało turystów chcących zobaczyć ten wyjątkowy pomnik przeszłości. Jednak tuż obok nieświadomych odwiedzających pojawiło się wiele osób działających poza ramami prawa.

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Kradzieże i naciągactwo pod Koloseum były niestety normą, podobnie jest zresztą przy Fontannie di Trevi. Do tego doszły jeszcze bójki gangów, które drastycznie pogorszyły sytuację bezpieczeństwa. W nocy z 2 lipca sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli. Młodociani przestępcy odpalili tam fajerwerki, a następnie starli się z policjantami. W walkach udział wzięło ok. 50 młodych członków gangów.

W wyniku akcji policjantów i karabinierów rannych zostało dwóch funkcjonariuszy. I niestety nie była to odosobniona sytuacja. Skargi na niebezpieczeństwo w sąsiedztwie Koloseum spływały od mieszkańców, stowarzyszeń branżowych i komitetów obywatelskich, a także turystów oraz pielgrzymów. W związku z tym miasto zdecydowało o wprowadzeniu tam czerwonej strefy, dzięki której pojawi się przede wszystkim więcej patroli oraz nowe ograniczenia.

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Koloseum nie dla byłych przestępców. Mogą zostać wyprowadzeni

O zmianach, które obowiązują pod Koloseum od końcówki sierpnia, poinformował m.in. serwis tg24.sky.it. Po wejściu w życie rozporządzenia podpisanego przez prefekta Rzymu Lamberto Gianniniego wstępu w okolice słynnej budowli nie będą miały m.in. osoby z kryminalną przeszłością.

Jak podają włoskie media, nowe przepisy "umożliwiają masowe rozmieszczenie sił porządkowych i policji lokalnej oraz przewidują natychmiastowe i tymczasowe przymusowe usunięcie osób uznanych za uciążliwe, niebezpieczne lub posiadających konkretne wpisy w rejestrze karnym związane na przykład z przestępstwami przeciwko mieniu oraz umyślnymi przestępstwami przeciwko osobie lub mieniu".

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