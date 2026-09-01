Dwóch pasażerów zatrzymanych na lotnisku w Katowicach. Niespodzianka po powrocie z Turcji Fot. DyziO/Shutterstock

Wakacje all inclusive w Turcji w tym sezonie po raz kolejny okazały się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zainteresowanie nimi było bardzo duże. Takie wczasy wybrało także dwóch mężczyzn podróżujących z Katowic. Zapomnieli oni jednak, że zamiast na wakacje powinni byli stawić się w zakładzie karnym.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wakacje all inclusive w Turcji spełniają wiele oczekiwań polskich turystów. Są stosunkowo tanie, dają gwarancję świetnej pogody, ciepłego morza oraz pięknych plaż. Przy okazji wyjście z hotelu obfituje tam w ciekawe doświadczenia i daje możliwość zderzenia się z lokalną kulturą. Na dodatek wszystko to można mieć także we wrześniu w niższej cenie. Jednak duża niespodzianka po powrocie z takich wakacji czekała dwóch polskich turystów.

All inclusive w Turcji zamiast odsiadki. Przyłapali ich na lotnisku

Informacją o dwóch ciekawych przypadkach podzielił się Śląski Oddział Straży Granicznej działający na terenie lotniska w Katowicach. Tamtejsi funkcjonariusze, którzy kontrolowali pasażerów wracających do Polski spoza strefy Schengen, trafili na dwa nazwiska poszukiwanych przez polskie sądy.

REKLAMA

Obaj przylecieli do Katowic z wakacji all inclusive w Turcji. Zapomnieli jednak, że ciążą na nich wyroki odpowiednio rocznej i 6-miesięcznej odsiadki za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Mieli jednak pecha, bo o ile na wakacje polecieli bez trudu, o tyle powrót do kraju był dla nich bolesnym zderzeniem z rzeczywistością.

Dane obu mężczyzn zostały sprawdzone podczas kontroli paszportowej i kiedy okazało się, że poszukują ich polskie sądy w celu wyegzekwowania wyroków karnych, ruszyła procedura ich zatrzymania.

"Funkcjonariusze Straży Granicznej na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach podczas odprawy granicznej ustalili, że ich dane figurują w systemach teleinformatycznych w celu zatrzymania i doprowadzenia do najbliższego Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego, w związku z czym podróżni zostali zatrzymani, a następnie osadzeni – jeden w Areszcie Śledczym w Bytomiu, a drugi w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w Bytomiu, do dyspozycji Policji" – poinformowali strażnicy graniczni.

REKLAMA

Chciał polecieć do Egiptu. Wakacje all inclusive zakończył, zanim zaczął

W Katowicach to nie pierwszy taki przypadek. Pod koniec lipca funkcjonariusze Straży Granicznej informowali o turyście, który miał stamtąd lecieć na wakacje do Egiptu. Ale podobnie jak panowie wracający z Turcji, zapomniał, że ma wyrok do odsiedzenia. W jego przypadku kara pozbawienia wolności była znacznie poważniejsza, bo czekało go 6,5 roku za kratkami za przestępstwa narkotykowe.