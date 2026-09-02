Zaćmienie słońca Fot.Shutterstock

Choć emocje po sierpniowym zaćmieniu Słońca jeszcze dobrze nie opadły, fani astronomii już planują kolejny wyjazd. 2 sierpnia 2027 roku czeka nas zjawisko, które NASA okrzyknęło jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń tego stulecia. Co ciekawe, już teraz kurorty, z których zjawisko to będzie dobrze widoczne, są zasypywane nowymi rezerwacjami.

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Sierpniowe najdłuższe zaćmienie Słońca XXI wieku ściągnęło na południe Europy prawdziwe tłumy. Choć z Polski widoczne było jedynie częściowo – obserwowano m.in. częściowe zaćmienie Słońca w Tatrach – Hiszpania przeżyła duże oblężenie turystów, którzy chcieli podziwiać to zjawisko w pełnej krasie. Kto przegapił ten spektakl, za rok otrzyma szansę na udział w czymś znacznie większym.

Zapiszcie tę datę w kalendarzu. Ponad 6 minut w cieniu Księżyca

Zbliżające się zjawisko z 2 sierpnia 2027 roku ma być znacznie dłuższe i bardziej widowiskowe niż to z 2026 roku, kiedy faza całkowita trwała niespełna 3 minuty. Jak podają astronomowie z NASA, w 2027 roku w optymalnym punkcie obserwacyjnym tarcza Słońca zostanie w pełni przesłonięta aż na 6 minut i 23 sekundy.

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Pas całkowitego zaćmienia obejmie m.in. południową część Hiszpanii (w tym Kadyks, Malagę i Gibraltar) i kraje Afryki Północnej: Maroko, Tunezję i Egipt. To właśnie Egipt może wyrosnąć na lidera tego wydarzenia. Już wcześniej było jasne, że Egipt przyciągnie więcej turystów niż w poprzednich latach, a zaćmienie tylko ten trend wzmocni. Najdłuższy czas trwania pełnej ciemności odnotowany zostanie w okolicach Luksoru (6 min 21 sek.) i w rejonie Marsa Alam. Dla porównania – w hiszpańskim Kadyksie faza całkowita potrwa 2 minuty i 51 sekund.

Szaleństwo rezerwacyjne. Nawet 98 proc. miejsc wyprzedanych

Jak zauważa Marcin Starkowski, ekspert "eSky", turystyka wokół zjawisk astronomicznych przeżywa boom. Widać to już w systemach rezerwacyjnych i w pierwszych danych o tym, gdzie Polacy polecą na wakacje. Według serwisu Booking.com na weekend od 30 lipca do 3 sierpnia 2027 roku obiekty noclegowe pękają w szwach.

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W Kadyksie wyprzedane jest już 98 proc. miejsc noclegowych (a w terminie 1–3 sierpnia aż 99 proc.). Na Gibraltarze w systemie zostało zaledwie 8 proc. wolnych obiektów, a w Maladze dostępność noclegów spadła już do kilkunastu procent. Warto też liczyć się z lokalnymi ograniczeniami – w tym roku obserwatorom szyki pokrzyżował nowy zakaz w Hiszpanii, który odciął dostęp do części najlepszych punktów obserwacyjnych.

Przypomnijmy, na czym dokładnie polega zjawisko, które przyciąga tak wielu obserwatorów i sprawia, że zaćmienie Słońca przynosi mrok w samym środku dnia. Całkowite zaćmienie zachodzi wtedy, gdy Księżyc znajdzie się idealnie pomiędzy Ziemią a Słońcem i rzuci na naszą planetę swój cień. Mimo że Słońce jest 400 razy większe od Księżyca, leży też 400 razy dalej od Ziemi, dlatego na niebie oba obiekty wydają się mieć dokładnie ten sam rozmiar.

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