Niebezpieczne zajście w Alpach Fot.Mateusz Moch/X

W sierpniu 2026 roku podczas wejścia na Großglockner w Austrii doszło do zatrważających scen. Austriacki przewodnik bez ogródek napadł na polskiego wspinacza, który kilka chwil wcześniej zwrócił mu uwagę. Nagranie z tego zajścia szybko obiegło media społecznościowe, a przewodnika czekają surowe konsekwencje.

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Do niebezpiecznych scen doszło 22 sierpnia 2026 roku podczas wejścia na szczyt Großglockner. Na wąskiej grani austriacki przewodnik próbował bez ostrzeżenia wyprzedzić polskiego wspinacza i jego żonę, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Mrożące krew w żyłach nagranie szybko obiegło sieć, a Austriak nie pozostanie bezkarny.

Przewodnik zaatakował Polaka. Wszystko zostało nagrane

Choć w zachowanie austriackiego przewodnika trudno jest uwierzyć, całe zajście zostało uwiecznione przez kamerę polskiego wspinacza. Wszystko zaczęło się od próby wyprzedzenia polskiej pary, czego przewodnik próbował dokonać mimo zwrócenia mu uwagi.

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Sytuacja szybko eskalowała; doszło do utarczki słownej i szarpaniny. Nagranie z zajścia zostało opublikowane w mediach społecznościowych i natychmiast wywołało reakcje internautów – podobnie jak wtedy, gdy opisywaliśmy, że zachowanie młodzieży na górskim szlaku poraża i jest to dowód, że zawiedliśmy. Chociaż sytuacja wygląda skrajnie niebezpiecznie, ostatecznie nikt z jej uczestników nie doznał obrażeń.

Agresywny przewodnik zostanie ukarany

Atak i szarpanina nie uszły przewodnikowi płazem, a na konsekwencje nie trzeba było długo czekać. Stowarzyszenie Przewodników Górskich z Kals, które pośredniczyło w zleceniu wyprawy, zdystansowało się od zachowania mężczyzny. Przewodnik stracił służbową kurtkę, a stowarzyszenie zapowiedziało brak dalszych zleceń na Großglockner.

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Dodatkowo styriańskie Stowarzyszenie Przewodników Górskich wykluczyło Austriaka ze swoich szeregów, a komisja dyscyplinarna skłoniła go do oddania licencji przewodnika. Sprawą niebezpiecznego zajścia zajmuje się policja w Tyrolu Wschodnim. Sprawa jest badana pod kątem sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa fizycznego i życia uczestników wyprawy w trudnych warunkach wysokogórskich (na grani panowała m.in. ograniczająca widoczność mgła).

Warunki w Alpach stają się coraz trudniejsze

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Topnienie wieloletniej zmarzliny, określanej też mianem "kleju gór", prowadzi do groźnych obrywów skalnych i spływów błotno-skalnych po deszczu. Niewielkie opady śniegu zimą, łagodna wiosna i wczesne fale upałów prowadzą do zapadania się mostów śnieżnych nad szczelinami. Wszystkie te zjawiska zmieniają warunki panujące na szlakach.