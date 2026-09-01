Lotnisko w Amsterdamie Fot. Tupungato/Shutterstock

Dla wielu podróżnych przyjazd na lotnisko sam w sobie jest stresującym doświadczeniem. Jeszcze gorzej, kiedy port lotniczy, z którego wylatujemy, jest zatłoczony i zakorkowany. Eurostat przygotował listę najtłoczniejszych lotnisk na naszym kontynencie. W szczycie sezonu najlepiej ich unikać.

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Turystyka na całym świecie rośnie w siłę. W 2025 roku w Unii Europejskiej odnotowano ponad 6,9 mln lotów komercyjnych, co oznacza wzrost o 3,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba lotów wróciła już do poziomu sprzed pandemii, a lotniska w Europie z roku na rok stają się coraz bardziej zatłoczone. Czasami kończy się to sporym chaosem – na przykład w tym sezonie, kiedy pełną parą ruszył system EES, uwidaczniając niewydolność infrastruktury na niektórych popularnych lotniskach.

Najtłoczniejsze lotniska w Europie. Unikaj ich, planując urlop

Europa pozostaje niezmiennym liderem turystyki na świecie. Według danych UN Tourism Europa to właśnie Stary Kontynent dominuje w globalnych statystykach, przyciągając ponad 50 proc. wszystkich międzynarodowych turystów na świecie. Nic dziwnego, że nasze lotniska mogą czasami być nieco przeciążone. Ciężko bywa również nad Wisłą, bo dwucyfrowe wzrosty na polskich lotniskach stały się w ostatnich sezonach normą.

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Trzecie najtłoczniejsze lotnisko w Europie znajduje się u naszego sąsiada. Frankfurt nad Menem to znany hub przesiadkowy łączący Europę z wieloma odległymi destynacjami. Na drugim miejscu uplasował się port lotniczy w Paryżu (dokładnie Charles de Gaulle). Liderem tego zestawienia, a zarazem najbardziej oblężonym lotniskiem w Europie został Amsterdam Schiphol. Tak prezentuje się całe zestawienie:

Amsterdam Schiphol (Holandia) Paryż Charles de Gaulle (Francja) Frankfurt/Main (Niemcy) Adolfo Suárez Madryt-Barajas (Hiszpania) Barcelona-El Prat (Hiszpania) Monachium (Niemcy) Rzym Fiumicino (Włochy) Ateny/Eleftherios Venizelos (Grecja) Kopenhaga/Kastrup (Dania) Dublin (Irlandia)

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Jak przetrwać na zatłoczonym lotnisku? Praktyczne wskazówki

Najtłoczniejsze lotniska przyciągają aż tylu pasażerów nie bez powodu. Zazwyczaj obsługują popularne trasy, również przesiadkowe. Istnieje więc duża szansa, że w którymś momencie swojej podróżniczej kariery będziesz korzystał z portu we Frankfurcie, Paryżu czy Amsterdamie. Gdy podróż z tłocznego portu lotniczego jest nieunikniona, kilka prostych rozwiązań pomoże ci uniknąć zbędnego stresu.

Po pierwsze: skorzystaj z usługi Fast Track. Wiele lotnisk umożliwia rezerwację konkretnej godziny kontroli bezpieczeństwa. Na najtłoczniejszym lotnisku Europy zrobisz to zupełnie za darmo. To dobra okazja, by ominąć długie kolejki i bezstresowo przejść przez kontrolę. Warto również przed podróżą pobrać na telefon aplikację lotniska. Dzięki temu zyskasz dostęp do map terminali i bieżących informacji lotniskowych. Z kolei zjawienie się na miejscu nawet 3 godziny przed wylotem może brzmieć przesadnie, ale pozwoli ci rozpocząć podróż bez nerwowego pośpiechu.