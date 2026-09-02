Afera Zondacrypto nabiera tempa. W środę funkcjonariusze zatrzymali kolejne trzy osoby, a równolegle przeszukiwali siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O szczegółach poinformował Waldemar Żurek, a niedługo potem Prokuratura Krajowa.

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"Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś trzy osoby. W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono między innymi luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki" – napisał w środę 2 września na platformie X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Jak dodał, równolegle do akcji policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego osobną operację prowadziło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, którego funkcjonariusze zabezpieczali dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty" – zapowiedział minister.

Afera Zondacrypto. Trzy kolejne osoby zatrzymane

Niedługo potem pojawił się także komunikat Prokuratury Krajowej. Śledczy na razie nie ujawniają tożsamości zatrzymanych ani charakteru zarzutów. "W ramach postępowania prowadzonego przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, o sygn. akt 1001-109.Ds.77.2022, dotyczącego działalności giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto, w dniu 2 września 2026 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwie osoby – J.W. oraz A.P. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali natomiast R.Z." – czytamy.

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W komunikacie Prokuratura Krajowa dodała, że "do zatrzymań doszło w miejscach zamieszkania tych osób, gdzie obecnie, na polecenie prokuratora, prowadzone są czynności przeszukania, obejmujące również pomieszczenia gospodarcze". Śledczy potwierdzili także, że w trakcie przeszukań "ujawniono mienie w postaci środków finansowych, biżuterii, w tym zegarków, oraz samochodów". "Mienie to jest zabezpieczane w celu zapewnienia możliwości wykonania w przyszłości zabezpieczenia majątkowego" – przekazano.

"Wszystkie zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach w celu przeprowadzenia z ich udziałem czynności procesowych, w tym ogłoszenia postanowień o przedstawieniu zarzutów, a następnie podjęcia decyzji w przedmiocie ewentualnego zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych". Prokuratura Krajowa fragment komunikatu ws. zatrzymanych w aferze Zondacrypto

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