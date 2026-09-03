63 m2 w Warszawie za 1 zł. Bezczelne ogłoszenie "młodego biznesmena" wzburzyło Fot. TannySolt / Shutterstock

Wykończony, 63-metrowy lokal w Warszawie za symboliczną złotówkę? Brzmi to jak wygrana na loterii, ale haczyk wywołuje ciarki. 33-letni "przystojny biznesmen" oferuje darmowe mieszkanie i utrzymanie w stolicy, stawiając jeden warunek: lokatorką musi być młoda licealistka lub studentka gotowa na "stałą relację".

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Za skromną kawalerkę w stolicy trzeba obecnie zapłacić ponad 3 tysiące złotych. Sporo. W serwisach ogłoszeniowych pojawiają się propozycje żerujące na finansowej desperacji młodych ludzi. Jedno z ogłoszeń dosłownie wstrząsnęło siecią.

"Wyślij imię i fotkę". Jak 33-latek szukał licealistki na portalu z nieruchomościami

Bezpłatny dach nad głową na cały okres studiów i pomoc w "trudnej Warszawie" – tak brzmi oferta najmu, która na pierwszy rzut oka wygląda jak akcja charytatywna. W zasadzie wyglądała, bo zniknęła już z serwisu. I dobrze, bo można była odnieść wrażenie, że to po prostu bezczelna propozycja sponsoringu ukryta pod płaszczykiem ogłoszenia mieszkaniowego.

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Autentyczne były dane, kontakt i opis, który nie pozostawiał złudzeń. Ogłoszenie 33-letniego biznesmena szukającego młodej partnerki w zamian za darmowe lokum w Warszawie pokazało, jak drożyzna spycha etykę najmu na samo dno.

Mieszkanie za złotówkę i SMS ze zdjęciem

Szukanie mieszkania w Warszawie u progu nowego roku akademickiego to dla tysięcy studentów bezlitosny sprawdzian odporności psychicznej i finansowej. Ceny kawalerek nierzadko przekraczają 3000 złotych, a rynkowa drożyzna sprawia, że każda okazja przyciąga wzrok. Nie pomagają dane z rynku – widać, że z mieszkaniami na wynajem dzieje się coś złego. Jednak oferta, która pojawiła się niedawno w serwisie Otodom, zamiast ulgi wywołała w sieci potężną burzę.

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Do wynajęcia za symboliczną 1 zł – wystawiono wykończone, 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 63 m². Wszystko wyglądało na autentyczne ogłoszenie z realnymi danymi kontaktowymi. Haczyk tkwił w opisie, który bezczelnie zdefiniował nowe granice cynizmu.

Ogłoszeniodawca – 33-letni, jak sam siebie określił, "przystojny biznesmen" – zastrzegł, że mieszka osobno i szuka wyłącznie młodej dziewczyny, której oferuje darmowy dach nad głową, utrzymanie oraz "pomoc w trudnym mieście, jakim jest Warszawa" na cały okres studiów. Warunkiem koniecznym było jednak przesłanie zdjęcia i wejście w "stałą relację".

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"Wynajmę mieszkanie tylko i wyłącznie młodej licealistce/studentce. Oferuje mieszkanie bezpłatnie. Kwestia dogadania się. Stała relacja… Zapraszam do kontaktu dziewczyny maksymalnie 22 lata" – czytamy w treści skasowanego, ale możliwego do odnalezienia ogłoszenia.

Gdy dach nad głową staje się walutą. Kryzys mieszkaniowy uderza w młodych

Tego typu oferty nie powstają w próżni. Są bezpośrednim skutkiem drastycznego kryzysu dostępności mieszkań i rosnących kosztów życia. Gdy młodzi ludzie zostają przyparci do muru, a stypendia czy praca na pół etatu nie pokrywają nawet odstępnego za pokój, na rynku pojawiają się jednostki próbujące przeliczać metry kwadratowe na zależność osobistą.

Patologiczne ogłoszenia to nie wyjątek, lecz objaw

Propozycja 33-latka to nie patodeweloperka czy zwykły ewenement – to cyniczny sponsoring w przebraniu umowy najmu. Wykorzystywanie faktu, że Warszawa jest dla wchodzących w dorosłość ludzi miastem drogim i bezwzględnym, pokazuje, jak głęboko patologia rynku nieruchomości potrafi wniknąć w tkankę społeczną.

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Rynek zna zresztą sporo podobnych kwiatków – ktoś wystawił kawalerkę brata za 1000 zł na OLX, było też łóżko w kuchni. Dlatego zanim ktokolwiek podpisze umowę, warto przypomnieć sobie, jak wygląda bezpieczny wynajem mieszkania. Studenci: poznajcie 7 ważnych zasad, o których łatwo zapomnieć w panice przed 1 października.