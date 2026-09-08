Andrzej Poczobut
Andrzej Poczobut wraca do Grodna. Fot. X.com / Kancelaria Prezydenta RP

Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Były więzień polityczny, który po uwolnieniu zapowiadał powrót do rodzinnego Grodna, przekroczył granicę w Bobrownikach. Decyzję podjął mimo świadomości ryzyka związanego z powrotem do kraju rządzonego przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

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Jak podaje "Gazeta Wyborcza", Andrzej Poczobut udał się w stronę rodzinnego Grodna. Działacz ma się tam spotkać z rodziną i przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi (ZPB).

Strachem się w życiu kierować nie należy – mówił działacz w rozmowie z Bartoszem Wielińskim z "GW". Andrzej Poczobut obawia się ryzyka związanego z podróżą, jednak podkreśla, że ponowne osadzenie go w więzieniu może nie być na rękę władzom kraju, które obecnie starają się poprawić relacje z Zachodem.

Poczobut wraca na Białoruś po ponad 4 miesiącach

Andrzej Poczobut od uwolnienia w kwietniu tego roku zapowiadał, że będzie chciał wrócić do Grodna. Donald Tusk, który powitał go na granicy polsko-białoruskiej 4 miesiące temu, relacjonował, że pierwsze słowa dziennikarza były pytaniem: "Będę mógł tam wrócić?" Premier odpowiedział: "Tylko ty decydujesz. Jesteś już wolnym człowiekiem."

Przypomnijmy – w jego uwolnieniu brały udział służby z wielu państw, w tym z USA. Działacz spędził w białoruskim więzieniu pięć lat. Zatrzymany został 25 marca 2021 roku w Grodnie. Reżim Aleksandra Łukaszenki oskarżył go na podstawie dwóch artykułów kodeksu karnego – chodziło o rzekome "wzniecanie nienawiści" i "wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi".

W zamian za uwolnienie Andrzeja Poczobuta stronie białorusko-rosyjskiej miał zostać wydany m.in. rosyjski historyk i archeolog – Aleksander Butiagin. Decyzja o wydaniu go białoruskiemu KGB wzbudziła kontrowersje na Ukrainie. Według tamtejszych służb Butiagin jest odpowiedzialny za zniszczenie kompleksu archeologicznego na Krymie i prowadzenie nielegalnych wykopalisk.

"Ja tam jadę nie dlatego, że mam jakieś tam osobiste motywy. To jest sprawa, której poświęciłem znaczącą część swojego życia" – mówił działacz w trakcie niedawnych obrad Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, jak podaje Polskie Radio Białystok. W połowie września miał odbyć się zjazd ZPB, jednak ze względów bezpieczeństwa zostanie on przełożony na kolejny rok.

Andrzej Poczobut wiezie na Białoruś podarunek z Watykanu

Działacz polskiej mniejszości na Białorusi spotkał się niedawno z papieżem Leonem XIV. Prosił go o błogosławieństwo dla siebie, dla rodziny i dla Związku Polaków na Białorusi.

Dalsza część artykułu poniżej.

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Andrzej Poczobut do Grodna przywiezie ze sobą kopię obrazu Matki Boskiej Kongregackiej, pobłogosławioną przez papieża. Zostanie ona przekazana Związkowi Polaków na Białorusi. W rozmowie z PAP Andrzej Poczobut określił obraz mianem "symbolu polskiego katolicyzmu".

Niedawno działacz został Honorowym Obywatelem Sopotu i Honorowym Obywatelem Miasta Opola. Jak podaje TVN24, Andrzej Poczobut zamierza w niedalekiej przyszłości udać się do USA, gdzie spotka się z Polonią i przedstawicielami władz. W lipcu działacz spotkał się z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce – Tomem Rose.