Kołobrzeg Fot. DyziO/Shutterstock

Wakacje 2026 za zami, ale wcale nie musi oznaczać to końca podróżowania. Po sezonie ceny noclegów w wielu wakacyjnych miejscowościach idą znacznie w dół. W październiku czeka nas pierwszy długi weekend tego roku szkolnego – o ile dobrze się do niego przygotujemy.

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Dzień Edukacji Narodowej, czyli tzw. Dzień Nauczyciela, przypadający na środę, 14 października, stwarza dobrą okazję do jesiennego wypoczynku. Biorąc dwa dni urlopu (w czwartek i piątek) można zorganizować 5-dniową przerwę od pracy i zabrać dziecko na kilkudniowy city break. Z danych Travelist wynika, że Polacy, jak co roku, chętnie korzystają z tej możliwości. Mimo to wciąż nie brakuje wolnych miejsc w popularnych kurortach.

Góry czy Bałtyk? Odwieczna walka o serca Polaków

Większość turystów planujących wyjazd w dniach 14-18 października postawiła na sprawdzone kierunki. Według Travelist ponad 80 proc. rezerwacji przypada na góry i morze. Mniejszym zainteresowaniem cieszą się wypady do miast (poniżej 5 proc.) i nad jeziora, do uzdrowisk czy obiektów historycznych, które łącznie odpowiadają za około 10 proc. rezerwacji.

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W górach i nad Bałtykiem średnia długość pobytu wynosi 3 noce, podczas gdy w miastach i nad jeziorami turyści spędzają średnio po 2 noce. Co istotne dla rodziców, którzy wolą podejmować decyzje na ostatnią chwilę, dostępność miejsc na ten weekend wciąż pozostaje wysoka. Nad jeziorami i w uzdrowiskach waha się od 52 proc., a nad morzem wynosi do 65 proc.

Gdzie po tani relaks, a gdzie za wyższą cenę?

Najtańszą opcją w zestawieniu jest Lądek-Zdrój w Górach Złotych, gdzie ceny pobytu z wyżywieniem rozpoczynają się od 425 zł za dobę. Wśród przystępnych cenowo górskich kierunków wyróżnia się też Janów Podlaski (od 445 zł/dobę).

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Osoby celujące w wyjazd nad Bałtyk najmniej zapłacą w Mielnie (od 470 zł/dobę) i w Ustroniu Morskim (od 480 zł/dobę). Dość drogi okazał się jednak Kołobrzeg (570 zł/dobę), który w tym roku stał się liderem ulubionych kierunków Polaków nad Bałtykiem, wyprzedzając nawet Międzyzdroje.

Dzień Nauczyciela to nie jedyny okres, w którym możemy zorganizować przedłużony weekend. W 2026 czekają nas jeszcze dwie okazje. Jest to na przykład Święto Niepodległości, które w tym roku przypada na środę. Biorąc dwa dni urlopu na początku tygodnia, zyskamy czas na aż 5-dniowy wyjazd (7-11 listopada). Kolejną okazją do wyjazdu będzie Boże Narodzenie; w ostatnich latach zyskuje na popularności trend spędzania świąt z rodziną w górskich ośrodkach lub nawet za granicą. Ponieważ 25 grudnia wypada w piątek, święta stwarzają doskonałą okazję do trzydniowego wyjazdu.