Otwarcie tysięcznego sklepu w Katowicach to dopiero początek. Lidl dowodzi, że innowacje stworzone przez polskich pracowników – od automatyzacji zamówień po kasy samoobsługowe – stają się wzorcem dla sklepów w całej Unii Europejskiej. Ponad 850 polskich dostawców i niemal 400 firm, które dzięki sieci Lidl rozwijają sprzedaż na 28 europejskich rynkach. Niemiecki gigant stał się największym taranem eksportowym dla polskiej żywności i chemii.
Podczas spotkania prasowego na Forum Ekonomicznym w Karpaczu zarząd Lidl Polska – na czele z prezesem Włodzimierzem Wlaźlakiem oraz członkiem zarządu ds. finansowych Michałem Nowaczkiem – zaprezentował najnowszy raport przygotowany we współpracy z niezależnymi ekspertami Deloitte. Opracowanie przygotowane na bazie akceptowanego na całym świecie modelu przepływów międzygałęziowych noblisty Wassily'ego Leontiefa jednoznacznie dowodzi, że sieć stała się jednym z kluczowych filarów polskiej stabilności gospodarczej.
Lidl Polska utrzymuje pozycję 6. największej firmy w Polsce pod względem przychodów (według rankingu "Rzeczpospolitej"), a od lipca tego roku legitymuje się siecią liczącą już ponad 1007 sklepów, z symbolicznym, tysięcznym obiektem otwartym na katowickim Nikiszowcu.
Wpływ na budżet państwa i portfele Polaków
Raport Deloitte szczegółowo uchwycił bezpośredni, pośredni oraz indukowany wpływ działalności sieci na polski rynek w 2025 roku:
Pomost dla polskiego biznesu. Rekordowy eksport na 28 rynków
Jednym z największych powodów do dumy sieci jest konsekwentne promowanie rodzimych producentów. Lidl współpracuje obecnie z ponad 850 polskimi dostawcami, a na półkach sklepów znajduje się stały asortyment ponad 400 produktów opatrzonych godłem "Produkt Polski".
Aż 386 polskich firm (prawie co drugi dostawca sieci) rozwija się i eksportuje swoje towary do 28 krajów europejskich w ramach międzynarodowej sieci Lidl.
W samym 2025 roku wartość eksportu polskich produktów za pośrednictwem Lidla osiągnęła rekordowe 7,2 mld zł (z dominacją polskich wędlin, mięsa, nabiału, mrożonek, ale też kosmetyków i chemii gospodarczej). Od 2018 roku łączna wartość wyeksportowanych przez polskie firmy produktów przekroczyła 39 miliardów złotych.
Dane sieci wpisują się w szerszy trend, w którym polska żywność podbija światowe rynki – tylko od stycznia do maja 2026 roku eksport artykułów rolno-spożywczych z Polski sięgnął 24,1 mld euro, czyli około 102 mld zł.
Europejski rynek, na który trafiają polskie produkty, właśnie się zmienia. Koniec unijnej naiwności i zapowiadane opłaty od ultratanich przesyłek z Azji mogą poprawić pozycję producentów z Europy Środkowej, dla których dostęp do półek sieci handlowych bywa jedyną realną drogą eksportową.
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Innowacje narodzone w Polsce i stabilny pracodawca
Prezes Włodzimierz Wlaźlak akcentował, że polski rynek jest niezwykle wymagający i konkurencyjny, co wymusza innowacyjność. Widać to gołym okiem na półkach – gdy Lidl tnie ceny podstawowych produktów, konkurencja odpowiada w ciągu kilkudziesięciu godzin, a klient porównuje oferty do ostatniego grosza.
To właśnie w Polsce narodziły się autorskie rozwiązania, które następnie wyeksportowano do spółek Lidla w innych krajach:
Skalę rywalizacji najlepiej oddają materiały reklamowe obu największych graczy. Nowe gazetki Biedronki i Lidla potrafiły poświęcić po cztery pełne strony wyłącznie na udowadnianie, u kogo jest taniej. Dla sieci oznacza to konieczność nieustannego cięcia kosztów operacyjnych, a więc inwestowania w automatyzację i logistykę.
Zrównoważony rozwój i ekologiczny kompas
Druga część prezentacji została poświęcona wartościom ESG, które kierownictwo firmy określa mianem moralnego kompasu biznesu:
To obszar, który w najbliższych latach będzie wymagał od sieci kolejnych inwestycji. Rząd zapowiedział bowiem, że kaucja nie tylko za butelki i puszki obejmie wkrótce dwie nowe kategorie opakowań, a pełne wdrożenie przepisów przewidziano na 1 stycznia 2029 roku.
Lidl Polska pozostaje również jednym z największych mecenasów działań społecznych w kraju – od lat gra z WOŚP, wspiera jadłodajnie Caritas, przekazał ponad 70 mln zł w nagrodach dla polskich szkół w akcji "Szkoły Pełne Talentów" i jako jedyna sieć handlowa w Polsce prowadzi strategiczne, wieloletnie partnerstwo z WWF Polska na rzecz ochrony zasobów wodnych i Bałtyku.