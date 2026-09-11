Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidl Polska
11,2 mld zł dla polskiego PKB i 1000 sklepów. Lidl prezentuje potęgę swojego wpływu na gospodarkę Fot. naTemat.pl

Otwarcie tysięcznego sklepu w Katowicach to dopiero początek. Lidl dowodzi, że innowacje stworzone przez polskich pracowników – od automatyzacji zamówień po kasy samoobsługowe – stają się wzorcem dla sklepów w całej Unii Europejskiej. Ponad 850 polskich dostawców i niemal 400 firm, które dzięki sieci Lidl rozwijają sprzedaż na 28 europejskich rynkach. Niemiecki gigant stał się największym taranem eksportowym dla polskiej żywności i chemii.

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Podczas spotkania prasowego na Forum Ekonomicznym w Karpaczu zarząd Lidl Polska – na czele z prezesem Włodzimierzem Wlaźlakiem oraz członkiem zarządu ds. finansowych Michałem Nowaczkiem – zaprezentował najnowszy raport przygotowany we współpracy z niezależnymi ekspertami Deloitte. Opracowanie przygotowane na bazie akceptowanego na całym świecie modelu przepływów międzygałęziowych noblisty Wassily'ego Leontiefa jednoznacznie dowodzi, że sieć stała się jednym z kluczowych filarów polskiej stabilności gospodarczej.

Lidl Polska utrzymuje pozycję 6. największej firmy w Polsce pod względem przychodów (według rankingu "Rzeczpospolitej"), a od lipca tego roku legitymuje się siecią liczącą już ponad 1007 sklepów, z symbolicznym, tysięcznym obiektem otwartym na katowickim Nikiszowcu.

Wpływ na budżet państwa i portfele Polaków

Raport Deloitte szczegółowo uchwycił bezpośredni, pośredni oraz indukowany wpływ działalności sieci na polski rynek w 2025 roku:

  • 11,2 mld zł całkowitej wartości dodanej (dołożonej do polskiego PKB). Kwota ta odpowiada całości rocznych wydatków NFZ na opiekę zdrowotną w całym województwie dolnośląskim.
  • 3,8 mld zł odprowadzonych podatków i danin publicznych. W tym 1,2 mld zł podatku VAT, niemal 600 mln zł składkowego ZUS, blisko 600 mln zł podatku od sprzedaży detalicznej oraz ponad 500 mln zł podatku CIT.
  • 2,8 mld zł łącznych dochodów gospodarstw domowych. Z czego 1,7 mld zł trafiło bezpośrednio do portfeli pracowników sieci.
  • 52 000 utrzymanych i stworzonych miejsc pracy. Na całkowity efekt zatrudnieniowy składa się blisko 30 000 etatów w samej sieci Lidl Polska, 12 000 miejsc pracy u polskich dostawców oraz 14 000 etatów związanych z obsługą popytu indukowanego.

    • Pomost dla polskiego biznesu. Rekordowy eksport na 28 rynków

    Jednym z największych powodów do dumy sieci jest konsekwentne promowanie rodzimych producentów. Lidl współpracuje obecnie z ponad 850 polskimi dostawcami, a na półkach sklepów znajduje się stały asortyment ponad 400 produktów opatrzonych godłem "Produkt Polski".

    Aż 386 polskich firm (prawie co drugi dostawca sieci) rozwija się i eksportuje swoje towary do 28 krajów europejskich w ramach międzynarodowej sieci Lidl.

    W samym 2025 roku wartość eksportu polskich produktów za pośrednictwem Lidla osiągnęła rekordowe 7,2 mld zł (z dominacją polskich wędlin, mięsa, nabiału, mrożonek, ale też kosmetyków i chemii gospodarczej). Od 2018 roku łączna wartość wyeksportowanych przez polskie firmy produktów przekroczyła 39 miliardów złotych.

    Dane sieci wpisują się w szerszy trend, w którym polska żywność podbija światowe rynki – tylko od stycznia do maja 2026 roku eksport artykułów rolno-spożywczych z Polski sięgnął 24,1 mld euro, czyli około 102 mld zł.

    Europejski rynek, na który trafiają polskie produkty, właśnie się zmienia. Koniec unijnej naiwności i zapowiadane opłaty od ultratanich przesyłek z Azji mogą poprawić pozycję producentów z Europy Środkowej, dla których dostęp do półek sieci handlowych bywa jedyną realną drogą eksportową.

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    Innowacje narodzone w Polsce i stabilny pracodawca

    Prezes Włodzimierz Wlaźlak akcentował, że polski rynek jest niezwykle wymagający i konkurencyjny, co wymusza innowacyjność. Widać to gołym okiem na półkach – gdy Lidl tnie ceny podstawowych produktów, konkurencja odpowiada w ciągu kilkudziesięciu godzin, a klient porównuje oferty do ostatniego grosza.

    To właśnie w Polsce narodziły się autorskie rozwiązania, które następnie wyeksportowano do spółek Lidla w innych krajach:

  • Automatyzacja zamówień oparta na AI: Pionierski system predykcji i automatycznych zamówień do magazynów i sklepów powstał w głowach polskich pracowników w 2018 roku. Dziś – rozwijany o najnowsze algorytmy – pomaga redukować marnowanie żywności w całej Europie.
  • Kasy samoobsługowe: Polska była pierwszym krajem w grupie, który wyposażył w kasy samoobsługowe 100 proc. swoich obiektów.
  • Stabilność zatrudnienia: Rotacja kadr w Lidl Polska jest o połowę niższa niż średnia dla całej branży handlowej. W samym 2026 roku sieć przeznacza ponad 240 mln zł na podwyżki i tworzenie nowych miejsc pracy.

    • Skalę rywalizacji najlepiej oddają materiały reklamowe obu największych graczy. Nowe gazetki Biedronki i Lidla potrafiły poświęcić po cztery pełne strony wyłącznie na udowadnianie, u kogo jest taniej. Dla sieci oznacza to konieczność nieustannego cięcia kosztów operacyjnych, a więc inwestowania w automatyzację i logistykę.

    Zrównoważony rozwój i ekologiczny kompas

    Druga część prezentacji została poświęcona wartościom ESG, które kierownictwo firmy określa mianem moralnego kompasu biznesu:

  • Ochrona klimatu: 100 proc. zielonej energii od 2022 r.; 400 obiektów z fotowoltaiką
  • Odzysk ciepła: ogrzewanie sklepów ciepłem z chłodni (bez paliw kopalnych do 0°C na zewnątrz)
  • System kaucyjny i recykling: automaty w 100 proc. sklepów przyjmujące także wybrane opakowania spoza systemu
  • Walka z marnowaniem żywności: autorskie AI i akcja "Kupuję, nie marnuję" oszczędzają 100 TIR-ów jadła
  • Bioróżnorodność i fairtrade: ochrona Błot Rakutowskich z WWF; 67 proc. certyfikowanego kakao Fairtrade w PL

    • To obszar, który w najbliższych latach będzie wymagał od sieci kolejnych inwestycji. Rząd zapowiedział bowiem, że kaucja nie tylko za butelki i puszki obejmie wkrótce dwie nowe kategorie opakowań, a pełne wdrożenie przepisów przewidziano na 1 stycznia 2029 roku.

    Lidl Polska pozostaje również jednym z największych mecenasów działań społecznych w kraju – od lat gra z WOŚP, wspiera jadłodajnie Caritas, przekazał ponad 70 mln zł w nagrodach dla polskich szkół w akcji "Szkoły Pełne Talentów" i jako jedyna sieć handlowa w Polsce prowadzi strategiczne, wieloletnie partnerstwo z WWF Polska na rzecz ochrony zasobów wodnych i Bałtyku.