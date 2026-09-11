11,2 mld zł dla polskiego PKB i 1000 sklepów. Lidl prezentuje potęgę swojego wpływu na gospodarkę Fot. naTemat.pl

Otwarcie tysięcznego sklepu w Katowicach to dopiero początek. Lidl dowodzi, że innowacje stworzone przez polskich pracowników – od automatyzacji zamówień po kasy samoobsługowe – stają się wzorcem dla sklepów w całej Unii Europejskiej. Ponad 850 polskich dostawców i niemal 400 firm, które dzięki sieci Lidl rozwijają sprzedaż na 28 europejskich rynkach. Niemiecki gigant stał się największym taranem eksportowym dla polskiej żywności i chemii.

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Podczas spotkania prasowego na Forum Ekonomicznym w Karpaczu zarząd Lidl Polska – na czele z prezesem Włodzimierzem Wlaźlakiem oraz członkiem zarządu ds. finansowych Michałem Nowaczkiem – zaprezentował najnowszy raport przygotowany we współpracy z niezależnymi ekspertami Deloitte. Opracowanie przygotowane na bazie akceptowanego na całym świecie modelu przepływów międzygałęziowych noblisty Wassily'ego Leontiefa jednoznacznie dowodzi, że sieć stała się jednym z kluczowych filarów polskiej stabilności gospodarczej.

Lidl Polska utrzymuje pozycję 6. największej firmy w Polsce pod względem przychodów (według rankingu "Rzeczpospolitej"), a od lipca tego roku legitymuje się siecią liczącą już ponad 1007 sklepów, z symbolicznym, tysięcznym obiektem otwartym na katowickim Nikiszowcu.

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Wpływ na budżet państwa i portfele Polaków

Raport Deloitte szczegółowo uchwycił bezpośredni, pośredni oraz indukowany wpływ działalności sieci na polski rynek w 2025 roku:

11,2 mld zł całkowitej wartości dodanej (dołożonej do polskiego PKB). Kwota ta odpowiada całości rocznych wydatków NFZ na opiekę zdrowotną w całym województwie dolnośląskim. 3,8 mld zł odprowadzonych podatków i danin publicznych. W tym 1,2 mld zł podatku VAT, niemal 600 mln zł składkowego ZUS, blisko 600 mln zł podatku od sprzedaży detalicznej oraz ponad 500 mln zł podatku CIT. 2,8 mld zł łącznych dochodów gospodarstw domowych. Z czego 1,7 mld zł trafiło bezpośrednio do portfeli pracowników sieci. 52 000 utrzymanych i stworzonych miejsc pracy. Na całkowity efekt zatrudnieniowy składa się blisko 30 000 etatów w samej sieci Lidl Polska, 12 000 miejsc pracy u polskich dostawców oraz 14 000 etatów związanych z obsługą popytu indukowanego.

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Pomost dla polskiego biznesu. Rekordowy eksport na 28 rynków

Jednym z największych powodów do dumy sieci jest konsekwentne promowanie rodzimych producentów. Lidl współpracuje obecnie z ponad 850 polskimi dostawcami, a na półkach sklepów znajduje się stały asortyment ponad 400 produktów opatrzonych godłem "Produkt Polski".

Aż 386 polskich firm (prawie co drugi dostawca sieci) rozwija się i eksportuje swoje towary do 28 krajów europejskich w ramach międzynarodowej sieci Lidl.

W samym 2025 roku wartość eksportu polskich produktów za pośrednictwem Lidla osiągnęła rekordowe 7,2 mld zł (z dominacją polskich wędlin, mięsa, nabiału, mrożonek, ale też kosmetyków i chemii gospodarczej). Od 2018 roku łączna wartość wyeksportowanych przez polskie firmy produktów przekroczyła 39 miliardów złotych.

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Dane sieci wpisują się w szerszy trend, w którym polska żywność podbija światowe rynki – tylko od stycznia do maja 2026 roku eksport artykułów rolno-spożywczych z Polski sięgnął 24,1 mld euro, czyli około 102 mld zł.

Europejski rynek, na który trafiają polskie produkty, właśnie się zmienia. Koniec unijnej naiwności i zapowiadane opłaty od ultratanich przesyłek z Azji mogą poprawić pozycję producentów z Europy Środkowej, dla których dostęp do półek sieci handlowych bywa jedyną realną drogą eksportową.

Innowacje narodzone w Polsce i stabilny pracodawca

Prezes Włodzimierz Wlaźlak akcentował, że polski rynek jest niezwykle wymagający i konkurencyjny, co wymusza innowacyjność. Widać to gołym okiem na półkach – gdy Lidl tnie ceny podstawowych produktów, konkurencja odpowiada w ciągu kilkudziesięciu godzin, a klient porównuje oferty do ostatniego grosza.

To właśnie w Polsce narodziły się autorskie rozwiązania, które następnie wyeksportowano do spółek Lidla w innych krajach:

Automatyzacja zamówień oparta na AI: Pionierski system predykcji i automatycznych zamówień do magazynów i sklepów powstał w głowach polskich pracowników w 2018 roku. Dziś – rozwijany o najnowsze algorytmy – pomaga redukować marnowanie żywności w całej Europie. Kasy samoobsługowe: Polska była pierwszym krajem w grupie, który wyposażył w kasy samoobsługowe 100 proc. swoich obiektów. Stabilność zatrudnienia: Rotacja kadr w Lidl Polska jest o połowę niższa niż średnia dla całej branży handlowej. W samym 2026 roku sieć przeznacza ponad 240 mln zł na podwyżki i tworzenie nowych miejsc pracy.

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Skalę rywalizacji najlepiej oddają materiały reklamowe obu największych graczy. Nowe gazetki Biedronki i Lidla potrafiły poświęcić po cztery pełne strony wyłącznie na udowadnianie, u kogo jest taniej. Dla sieci oznacza to konieczność nieustannego cięcia kosztów operacyjnych, a więc inwestowania w automatyzację i logistykę.

Zrównoważony rozwój i ekologiczny kompas

Druga część prezentacji została poświęcona wartościom ESG, które kierownictwo firmy określa mianem moralnego kompasu biznesu:

Ochrona klimatu: 100 proc. zielonej energii od 2022 r.; 400 obiektów z fotowoltaiką Odzysk ciepła: ogrzewanie sklepów ciepłem z chłodni (bez paliw kopalnych do 0°C na zewnątrz) System kaucyjny i recykling: automaty w 100 proc. sklepów przyjmujące także wybrane opakowania spoza systemu Walka z marnowaniem żywności: autorskie AI i akcja "Kupuję, nie marnuję" oszczędzają 100 TIR-ów jadła Bioróżnorodność i fairtrade: ochrona Błot Rakutowskich z WWF; 67 proc. certyfikowanego kakao Fairtrade w PL

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To obszar, który w najbliższych latach będzie wymagał od sieci kolejnych inwestycji. Rząd zapowiedział bowiem, że kaucja nie tylko za butelki i puszki obejmie wkrótce dwie nowe kategorie opakowań, a pełne wdrożenie przepisów przewidziano na 1 stycznia 2029 roku.