Ryanair odwołuje loty z Polski. Na razie cztery tymczasowo zawiesili cztery połączenia Fot. Mounir Taha/Shutterstock

Tegoroczna jesień może być wielkim testem dla linii lotniczych. Sezon urlopowy był udany, ale to od poziomu strat poniesionych jesienią i zimą będzie zależała kondycja finansowa przewoźników. Rosnące ceny paliw wymusiły na nich natychmiastowe działania i cięcia. Loty z Polski odwołuje właśnie Ryanair.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Lato było piękne, ale pozostaje już tylko wspomnieniem. Polacy chętnie latali do Turcji, Grecji i Egiptu, a w czołówce namieszała także Hiszpania. Jesień również może być pełna podróży, zwłaszcza że ceny wczasów all inclusive bywają wtedy nawet o 36 proc. niższe. Wiele osób wybierze się także na krótkie city breaki w poszukiwaniu słońca i ucieczki od rutyny. Jednak z powodu cięć w rozkładach (których dokonały już m.in. PLL LOT), wybór może być mniejszy. Do czyszczenia swojego rozkładu właśnie na poważnie usiadł Ryanair.

Ryanair odwołuje loty z Polski. 4 trasy zawieszone

Sytuacja na rynku lotniczym jest w tym roku mało optymistyczna. Wybuch konfliktu na Bliskim Wschodzie, który rozpoczął się na przełomie lutego i marca, miał potrwać kilka tygodni. Aktualnie niewiele wskazuje na to, żeby zakończył się nawet po kilku miesiącach, a to ma wręcz drastyczny wpływ na ceny paliw. Stawki na stacjach mogą zmrozić kierowców, ale w lotnictwie wcale nie jest lepiej. To właśnie ogromne podwyżki cen kerozyny sprawiają, że przewoźnicy odwołują część swoich lotów.

REKLAMA

Jako pierwszy o czterech tymczasowo zawieszonych trasach poinformował serwis Fly4free.pl. Dwa połączenia już w styczniu 2027 roku straci Gdańsk. Na blisko miesiąc (od 4 do 28 stycznia) Ryanair nie będzie latał stamtąd do Wrocławia. Niemalże w tym samym czasie (od 4 do 30 stycznia) niedostępne będą także loty ze stolicy Pomorza do Skellefteå w Szwecji.

Taki sam los w styczniu spotka połączenie ze Szczecina do Dublina. Ryanair odwołał wszystkie loty od 4 do 30 stycznia. To zła wiadomość zwłaszcza dla osób, które planowały przylecieć do Polski z emigracji i zostać w rodzinnych stronach na Boże Narodzenie i sylwestra. Będą musiały zmienić plany, np. wracając z innego lotniska. Natomiast na taniego city breaka w styczniu nie polecą podróżni z Łodzi – od 4 stycznia do 1 lutego nie odbędą się loty irlandzkiego przewoźnika z ich lotniska do włoskiego Bergamo, które znane jest z bardzo niskich cen biletów.

REKLAMA

Nowe trasy na zimę. Ryanair, LOT i Wizz Air wybrały ten sam kierunek