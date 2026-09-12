Kompaktowe domy jednorodzinne stają się idealną alternatywą zarówno na start dla młodych, jak i na spokojną emeryturę Fot. Mikael Blomkvist / Pexels.com

Kompaktowe domy jednorodzinne stają się idealną alternatywą zarówno na start dla młodych, jak i na spokojną emeryturę. Brak spiżarni i garderoby to cena za przestronny salon i otwartą strefę dzienną. Architekci zdradzają sprytne patenty na to, jak z powierzchni małego mieszkania wycisnąć maksymalną funkcjonalność.

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Zamiast kawalerki w bloku – własna parterówka. Ile naprawdę kosztuje budowa w 2026 roku? Stan surowy, deweloperski czy wykończenie pod klucz? Prześwietlamy realne koszty budowy małego domu i podpowiadamy, na czym zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Życie bez schodów i korytarzy. Ile kosztuje budowa małego domu w 2026 roku

Wyhamowanie gwałtownych wzrostów cen na rynku tradycyjnych mieszkań wcale nie powstrzymało Polaków przed szukaniem alternatyw. Ciasna wielka płyta czy deweloperskie osiedla z oknami wychodzącymi na sąsiada przegrywają w starciu z własnym kawałkiem trawnika i tarasem. Niewielki dom parterowy o powierzchni około 63 m² wyrósł na idealny kompromis.

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Dla młodej pary stanowi doskonałą bazę na start, a dla seniorów staje się wygodną, pozbawioną barier architektonicznych przystanią na starość. Co więcej, przy mądrym planowaniu budowę można zrealizować ze zgromadzonych oszczędności, unikając pętli kredytu hipotecznego.

Dlatego np. dom 50 m² to opcja na start lub emeryturę, często lepsza niż większe mieszkanie – za powierzchnię przeciętnej nowej kawalerki w Warszawie da się postawić cały budynek z ogrodem.

Jak wycisnąć maksimum z 60 metrów? Bez korytarzy i zbędnych ścian

Kompaktowy metraż wymaga bezwzględnej dyscypliny przestrzennej. Na 60 metrach kwadratowych nie ma miejsca na wydzielone spiżarnie, osobną garderobę czy długie korytarze, które bezpowrotnie pożerają cenny metraż.

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Oto, jakimi zasadami musimy się kierować:

Otwarta strefa dzienna: salon połączony z kuchnią (często oddzieloną jedynie wyspą) stanowi serce domu i optycznie powiększa wnętrze. Łączenie funkcji: rezygnacja z wiszących szafek na rzecz wysokiej zabudowy czy łączenie stref użytkowych pozwala zachować oddech we wnętrzu. Strefa nocna: sypialnie projektuje się w sposób modułowy, wykorzystując wnęki meblowe jako alternatywę dla klasycznych szaf.

Skala oszczędności jest tu policzalna. Jak wyliczają architekci, dom bez korytarzy pozwala odzyskać ponad 8 metrów kwadratowych, które w typowym projekcie zjadają wiatrołap, hol i przejścia – a które kosztują dokładnie tyle samo co sypialnia.

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Urzędowy haczyk. 70 m² powierzchni zabudowy to NIE to samo co wnętrze

Przepisy pozwalające budować domy jednorodzinne do 70 m² na podstawie zwykłego zgłoszenia (zamiast pełnego pozwolenia na budowę) stworzyły pewną pułapkę niefortunnych pojęć.

Kluczowe jest rozróżnienie dwóch pojęć: powierzchni zabudowy (obrysu zewnętrznego budynku na działce) oraz powierzchni użytkowej (metrażu wnętrza do życia). Przykłady? Projekt "Dom w kruszczykach 3 (A)" oferuje 64,61 m² wnętrza, ale jego powierzchnia zabudowy wynosi aż 87,01 m². Z kolei znany i popularny projekt "Kasia 3" przy 63,70 m² powierzchni użytkowej zajmuje na działce 87,98 m².

Obydwa domy wymagają pełnej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli zależy nam na budowie wyłącznie "na zgłoszenie", realny metraż użytkowy wnętrza musi spaść do około 47–53 m².

To zresztą najczęściej wybierana dziś ścieżka. Popularna nowoczesna stodoła 63 m² bez pozwolenia opiera się właśnie na tym limicie – według GUNB w 2025 roku zgłoszono budowę 2085 takich domów, najwięcej na Mazowszu.

Przegląd popularnych gotowych projektów:

Dom w kruszczykach 3 (A) (ARCHON+): 64,61 m² powierzchni użytkowej. Wnętrze mieści salon (ok. 21 m²), kuchnię, trzy pokoje oraz łazienkę. Prosty dwuspadowy dach o kącie 30 stopni oparto na wiązarach kratowych, a w całym domu przewidziano ogrzewanie podłogowe. Projekt Z11 (Z500): Skrojony pod wąskie działki (min. 16,4 x 15,3 m). Na zaledwie 50,6 m² wnętrza (przy 68 m² powierzchni zabudowy, czyli idealnie na zgłoszenie) wygospodarowano sień, hol, kuchnię, trzy sypialnie i łazienkę. C333y Miarodajny wariant XX (Murator Projekty): Niezwykle elastyczny dom o powierzchni 50,3 m² z garażem jednostanowiskowym w bryle. Dach o nachyleniu 35 stopni pozwala na późniejszą adaptację poddasza i dorobienie dwóch sypialni oraz łazienki. Kasia 3 (MG Projekt): 63,70 m² powierzchni użytkowej mieści salon z otwartą kuchnią, dwa pokoje, łazienkę z wanną i prysznicem oraz osobne WC.

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Koszty budowy w 2026 roku. Szacunek wydatków

Koszt wybudowania małej parterówki zależy od wybranej technologii oraz regionu (najtaniej wybudujemy na Lubelszczyźnie – od ok. 5,5 tys. zł netto/m² w stanie deweloperskim). Zestawienie szacunkowych kwot brutto dla domu o powierzchni ok. 63 m² (bez kosztu zakupu działki) przedstawia się następująco:

stan surowy zamknięty: 233 000 – 283 500 zł stan deweloperski: 315 000 – 409 500 zł wykończenie pod klucz: 378 000 – 567 000 zł

Warto pilnować terminu rozpoczęcia prac, bo koszty budowy domu wzrastają najszybciej od kilku lat. Za podwyżki odpowiadają dziś głównie stawki ekip wykończeniowych, które w skali roku podrożały o niemal 19 proc., a nie ceny materiałów.

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Do powyższych kwot trzeba doliczyć zakup gruntu, choć przy tak małej bryle wystarczy niewielka parcela. Tania działka pod dom do 70 m2 o powierzchni 500 metrów to wydatek od niespełna 47 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim do około 131 tys. zł pod Warszawą. Do tego dochodzi uzbrojenie terenu, szacowane na 15–50 tys. zł.