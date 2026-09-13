ikonka aplikacji Google Maps na burgundowym tle
AI w mapach Google podsumuje informacje o lokalu. Fot. Brett Jordan / Pexels.com

Google Maps zaczyna mówić klientom, co powinni wiedzieć o firmie czy knajpie, zanim jeszcze przekroczą próg lokalu. Nowa funkcja wykorzystuje Gemini do analizowania opinii i wyciągania z nich najważniejszych wskazówek. Dla użytkowników to wygodne podsumowanie. Dla właścicieli firm – kolejny powód, by znacznie uważniej spoglądać na to, co klienci piszą w Google.

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Osoby zarządzające wizytówkami w Mapach Google mogły trafić niedawno na pole z podsumowaniem AI. Mowa tu o "Dowiedz się, zanim pójdziesz". To nowa funkcja, którą Google wdraża stopniowo. Docelowo będzie ona widoczna nie tylko dla właścicieli profili, ale także dla potencjalnych klientów. Ale nie tylko – niedługo opinie w Google Maps mogą stać się jeszcze ważniejsze z perspektywy tzw. GEO, optymalizacji wyników wyszukiwania pod kątem systemów AI.

Google Maps odpala nową funkcję. "Doświadczony przewodnik" AI

Google na swoim blogu pisze o "Dowiedz się, zanim pójdziesz" w taki sposób: "Dzięki możliwościom Gemini Mapy wykonują pracę za Ciebie: analizują opinie i przydatne informacje z sieci, by zaprezentować najważniejsze wskazówki – na przykład najlepszy sposób na rezerwację stolika, pozycje z tajnego menu, porady dotyczące parkowania i wiele innych".

Sekcja będzie znajdować się w głównym panelu wizytówki, tj. w "Przeglądzie". Przykładowo będzie zawierać krótkie streszczenie, trzy zdania, które zdaniem AI od Google – Gemini mają największe znaczenie dla gości danego lokalu.

Google Maps włącza w Polsce AI, które czyta opinie za ciebie
"Dowiedz się, zanim pójdziesz" trafia do polskich wizytówek w Google Maps Źródło: wizytówka firmy CopyNow w Google Maps

Google idzie o krok dalej i twierdzi, że jego celem jest stworzenie wrażenia podobnego do "towarzystwa doświadczonego przewodnika". Obecnie (w wersji menedżerskiej) w panelu z "Dowiedz się, zanim pójdziesz" dostępne są źródła, na podstawie których opracowane zostały automatyczne wytyczne.

"Dowiedz się, zanim pójdziesz" – nowa funkcja w Google Maps jest już w Polsce

Google informowało o tym, że "Dowiedz się, zanim pójdziesz" zacznie funkcjonować w Google Maps jeszcze w zeszłym roku, a konkretnie 19 listopada. Pierwotnie trafiła jednak na inne rynki, głównie anglojęzyczne (premiera miała miejsce w USA).

W Polsce wprowadzana jest stopniowo, obecnie dostęp do niej mają przede wszystkim właściciele wizytówek. Niewykluczone jednak, że niedługo trafi na szeroką skalę do użytkowników – to oni są docelowym "targetem" funkcji. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z komunikacją Google nowość ma być przede wszystkim skierowana do użytkowników mobilnych, w zapowiedziach pojawia się informacja o dostępności w systemach iOS i Android, ale nie ma nic o Windowsie i macOS.

Opinie w Mapach Google będą jeszcze ważniejsze

Choć Google zarzeka się, że to funkcjonalność, która ma pomóc przede wszystkim klientom, w praktyce ma gigantyczne znaczenie z perspektywy obecnych silników wyszukiwania, w tym tych, które korzystają z AI.

Chatboty oczywiście czytają opinie od dawna, ale teraz będą miały dostęp do bardziej bezpośredniego podsumowania, które szybko stanie się prostym do pobrania "kanonem" o danym lokalu. Korzystne podsumowanie AI to ogromny atut w dobie GEO, Generative Engine Optimization. Pojawia się tu jednak kilka ważnych problemów.

Dalsza część artykułu poniżej.

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Po pierwsze – opinie Google nie są weryfikowane (co sprzyja np. trollingowi). Po drugie – kilkuzdaniowe podsumowanie nie oddaje głębi doświadczenia osób, które z danych usług korzystają. Jednocześnie z perspektywy osób, które prowadzą biznes, pojawi się pokusa, by nakłaniać klientów (w optymistycznym wariancie) do wystawiania opinii w konkretny sposób, czyli taki, który podkreśla bezpośrednie przewagi nad konkurencją lub taki, który może być szczególnie intratny z perspektywy tego, że coraz więcej osób zbiera "polecajki" właśnie od chatbotów AI.

Niestety, sytuacja ma też drugie dno. Na maile organizacji coraz częściej docierają nieuczciwe propozycje współpracy, w których oferowana jest sprzedaż opinii Google właśnie pod kątem parametrów GEO. Warto przypomnieć, że jest to niezgodne z polityką Map Google i może skutkować nie tylko usunięciem "fałszywek", ale nawet zawieszeniem całej wizytówki. Co więcej, przepisy dotyczące ochrony konsumentów w Polsce również zakazują fałszowania opinii. Tego typu działania są określane jako nieuczciwe praktyki rynkowe, które szybko mogą znaleźć się pod lupą UOKiK.