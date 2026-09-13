"Solidarność" realizuje ogólnopolską akcję. Fot. Shutterstock

Walka o wolne niedziele wchodzi na zupełnie nowy poziom. "Solidarność" postanowiła przyjrzeć się temu, co dzieje się za drzwiami sklepów otwartych w dni objęte zakazem handlu. Do swojej ogólnopolskiej akcji chce wciągnąć samych klientów. Związkowcy mają już konkretny plan, a zebrane w całej Polsce materiały wylądują prosto w prokuraturze.

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W rozmowie z PAP przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" Alfred Bujara apelował do klientów o robienie zdjęć paragonów podczas niedzielnych zakupów. Uwiecznione dokumenty sprzedaży trafią prosto do prokuratury. "Solidarności" chodzi o łamanie ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę i święta. Jak wskazuje Bujara, dochodzi do tego coraz częściej.

Pierwszy etap akcji odbył się 6 września. "Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 'Solidarność' rozpoczyna akcję przeciwko sieciom handlowym, które – zdaniem związku – obchodzą przepisy ograniczające handel w niedziele" – czytamy w komunikacie związku na Facebooku.

Według Alfreda Bujary istnieje ryzyko, że prawo do wolnej niedzieli w niedalekiej przyszłości w ogóle nie będzie egzekwowane. Stąd ogólnopolska akcja, która ma pozwolić na zebranie dowodów dotyczących (zdaniem "Solidarności") nieuczciwych praktyk ze strony przedsiębiorców. Mają one zostać przekazane bezpośrednio do prokuratora generalnego – Waldemara Żurka. Co zaś do samych paragonów – mogą one dotyczyć dowolnych zakupów, nawet pudełka zapałek lub wody mineralnej.

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"Żabkami też się zajmiemy"

Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" wymieniają kilka sieci, które ich zdaniem mogą łamać przepisy. Część naruszeń dotyczy niewłaściwych wyjątków od zakazu handlu. Mowa tu o sklepach, które – przykładowo – przemianowują się na czytelnie lub kawiarnie.

Wątpliwości Alfreda Bujary budzi także działalność sklepów z zielonym szyldem. – Żabkami też się zajmiemy, bo tutaj się kłania przede wszystkim ustawa o franczyzie – deklarował przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu.

Związek od lat postuluje zakaz handlu w siódmym dniu tygodnia. Alfred Bujara jest jedną z osób, które przyczyniły się do powstania obecnie funkcjonującej ustawy regulującej tę kwestię. Jednocześnie "Solidarność" ma pomysł na jeszcze dalej idące zmiany prawne, w tym np. zakaz e-handlu w niedzielę i skrócenie godzin otwarcia sklepów w Polsce. Jednym z postulatów, który pojawia się ze strony przedstawicieli związku, jest kwestia całkowitej likwidacji niedziel handlowych.

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Handel w niedzielę od zawsze budzi emocje

Pomysłów na to, jak podejść do kwestii handlu w niedzielę, jest wiele. "Solidarność" konsekwentnie przekonuje, że lepsza egzekucja prawa i dostosowywanie go w taki sposób, by eliminować stosowane przez przedsiębiorców sposoby obchodzenia zakazu to skuteczne sposoby na poprawę sytuacji setek tysięcy pracowników.