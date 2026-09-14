Cena wizy do Egiptu znowu w górę. Powód podwyżki jest sporą niespodzianką Fot. Maciek Grabowicz/Shutterstock

Cena wizy do Egiptu przez długie lata była niezmienna i wynosiła 25 dolarów. Jednak kiedy zaczęto wprowadzać w niej zmiany, okazało się, że opłata wzrośnie nawet 3 razy w ciągu roku. Jeżeli planujecie spędzić ferie zimowe w kraju faraonów, przygotujcie się na wyższe wydatki.

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Kwestia wizy do Egiptu powoli zaczyna przypominać turecką telenowelę. Żeby śledzić zmiany i stawki, trzeba naprawdę mocno się skupić. Podwyżka z początku marca, kiedy to opłata wzrosła z 25 do 30 dolarów, a turyści zaczęli dostawać dwie naklejki zamiast jednej, była dopiero początkiem. Kolejna duża zmiana wejdzie w życie już 1 stycznia 2027 roku.

Cena wizy do Egiptu wzrośnie. Od 1 stycznia dopłacimy kolejne dolary

Po marcowej podwyżce ceny wizy do Egiptu częściowa zmiana stawek miała miejsce także w sierpniu. Ta jednak nie dotknęła każdego. Władze kraju faraonów zaczęły testować system wizy elektronicznej na lotnisku w Kairze. Tam nikt nie dostaje już naklejki do paszportu. Zamiast tego, nie później niż 48 godzin przed przylotem, trzeba dopełnić formalności online i zapłacić za wizę 36 dolarów. Na miejscu po wylądowaniu są także specjalne kioski dla zapominalskich, w których również da się uzyskać niezbędny kod QR.

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Ta technologia działa na razie testowo wyłącznie w Kairze i nie wiadomo jeszcze, kiedy zacznie obowiązywać na pozostałych lotniskach w Egipcie. Równocześnie nie oznacza to jednak, że pozostali podróżni nadal będą płacić 30 dolarów przy każdym lądowaniu. Od 1 stycznia cała reszta również zapłaci więcej.

Zgodnie z informacją z początku września, od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie wysokość opłaty administracyjnej. Właśnie dlatego cena wizy do Egiptu wzrośnie z 30 do 33 dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to ok. 123 zł zamiast dotychczasowych 111 zł. Wyjątkiem, o którym warto pamiętać, planując wakacje w Egipcie, pozostaje Półwysep Synaj. Jeżeli nie zamierzacie go opuszczać, wiza "Sinai Only" nadal jest darmowa. Najciekawiej robi się jednak po tym, jak dziennikarze w kraju faraonów wyjaśnili, dlaczego władze podwyższają opłatę.

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Turyści w Egipcie zapłacą za remont placówek MSZ na całym świecie

Sytuacja ekonomiczna w Egipcie nie jest łatwa. Inflacja w sierpniu wyniosła 14,5 proc., a średnia pensja w przeliczeniu na polską walutę wynosi ok. 700-1100 zł. W strefach turystycznych zarabia się więcej, ale nadal jest to wynik daleki od tego, do czego przywykliśmy w Polsce czy w ogóle w Europie.

Stąd można było przypuszczać, że te 3 dolary posłużą np. na remont dróg i poprawę bezpieczeństwa, ulepszenie oferty turystycznej czy po prostu zasilą budżet państwa, dzięki czemu Egipcjanom żyłoby się lepiej. Nic z tych rzeczy. Wspomniana kwota zostanie przeznaczona na… działanie egipskiego MSZ. Jak podał serwis "Al-Manassa", zebrane pieniądze trafią na modernizację, rozwój i utrzymanie infrastruktury tamtejszego MSZ. Oznacza to, że pieniądze pójdą np. na ambasady czy konsulaty rozsiane po różnych zakątkach świata.

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