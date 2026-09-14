Pożar na terenie jednostki przy ul. Kawaleryjskiej. Wojsko wydaje komunikat Fot. fotoreporter_112 / Shutterstock

Dziewięć zastępów straży pożarnej walczy z ogniem na terenie 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku. Zapalił się dach remontowanego budynku kompleksu, w którym stacjonuje m.in. 18. Pułk Rozpoznawczy.

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W poniedziałek, 14 września 2026 roku, na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku wybuchł pożar. Ogień pojawił się na dachu remontowanego budynku należącego do 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego (WOG).

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Ze względu na strategiczny charakter kompleksu przy ul. Kawaleryjskiej strażacy podają ograniczone informacje na temat zdarzenia. Trwa ustalanie przyczyn pojawienia się ognia.

Sygnał o zagrożeniu wpłynął do służb ratunkowych dokładnie o godzinie 11:06. Do natychmiastowej akcji gaśniczej skierowano dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

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Z dostępnych informacji wyłania się obraz dość uspokajający. Owszem, do pożaru doszło i są straty, ale nikt nie ucierpiał, wszystko wygląda też raczej na wypadek niż dywersję.

Pożar wybuchł w kompleksie wojskowym przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku. Siedzibę ma tam 25. WOG, stacjonuje tam też 18. Pułk Rozpoznawczy. Zapaliło się poszycie dachowe obiektu znajdującego się w trakcie prac remontowych.

Brak osób poszkodowanych, brak konieczności przeprowadzania ewakuacji terenu. Z pożarem walczyło 9 zastępów straży pożarnej.

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Sytuację na miejscu zdarzenia potwierdził rzecznik prasowy stacjonującego w obiekcie 18. Pułku Rozpoznawczego.

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– Na szczęście nie trzeba nikogo ratować – poinformował w krótkim komunikacie mjr Sebastian Migocki, potwierdzając prowadzenie intensywnych działań gaśniczych przez strażaków.

Ze względu na militarny i strategiczny charakter obiektu przy ul. Kawaleryjskiej, Państwowa Straż Pożarna ogranicza podawanie szczegółowych informacji na temat przebiegu akcji oraz specyfiki budynku. Na ten moment nie są jeszcze znane przyczyny pojawienia się ognia ani szacowana wysokość strat materialnych. Ustalaniem okoliczności zdarzenia zajmą się odpowiednie służby po całkowitym ugaszeniu i zabezpieczeniu miejsca pożaru.

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Dlaczego każdy pożar przy wojsku budzi dziś emocje

Ostrożność komunikacyjna służb nie bierze się znikąd. Zaledwie dwa tygodnie temu 5 zdań Tuska na Westerplatte przypomniało, że Polska mierzy się z falą prowokacji – premier mówił wprost o kolejnych prawdopodobnych aktach sabotażu, nawiązując do pożaru hali WB Electronics w Skarżysku-Kamiennej, gdzie powstają elementy dronów.

Podlasie jest przy tym regionem szczególnie obserwowanym przez służby. To właśnie tutaj 3 Polaków zatrzymanych przez ABW miało rozpoznawać rozmieszczenie wojsk NATO dla Rosji, a sąd w Białymstoku zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt. Prokuratura zarzuciła im także czynienie przygotowań do dywersji i sabotażu.

Napięcie po weekendowych atakach na zachodnią Ukrainę

Poniedziałkowy pożar wypadł dzień po serii alertów RCB w województwach podkarpackim i lubelskim. Tusk na odprawie w RCB bez ogródek mówił, że eskalacja ze strony Rosji stała się faktem, a jeden z dronów spadł kilometr od polskiej granicy.

W takich momentach niedobór oficjalnych informacji bywa natychmiast wypełniany przez fałszywe treści. Dezinformacja po ataku dronów zwykle rusza w sieci w ciągu kilku godzin – od tez o "prowokacji" po nagrania bez związku z opisywanym zdarzeniem.