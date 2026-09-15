Koniec problemów przy darowiznach od rodziców. Fiskus odpuszcza absurdalny wymóg Fot. Mehaniq / Shutterstock

Przelew od rodziców bezpośrednio na konto dewelopera nie pozbawi cię już prawa do zerowego podatku od darowizny. Ministerstwo Finansów wreszcie kapituluje przed wyrokami sądów i zapowiada przełomową zmianę w interpretacji przepisów.

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Przez lata skarbówka kwestionowała ulgi dla dzieci, którym rodzice przelewali pieniądze na przykład prosto do sprzedawcy mieszkania lub sprzedawcy samochodu. Prześwietlamy nadchodzącą interpretację ogólną, zasady tzw. grupy zerowej oraz stawki podatkowe i kary.

Przelew na konto dewelopera a podatek. Ministerstwo Finansów zapowiada przełom

Sądy administracyjne od dawna miażdżyły decyzje urzędników skarbowych, a teraz resort finansów oficjalnie zmienia zdanie. Wyjaśniamy krok po kroku, na czym polegał absurd i jak bezpiecznie przekazać majątek w rodzinie.

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Wpłata pieniędzy przez rodziców bezpośrednio na rachunek dewelopera lub komisu samochodowego przestanie być powodem do nakładania podatku na dziecko. Ministerstwo Finansów ulega wieloletniej linii orzeczniczej sądów i zapowiada wydanie ogólnej interpretacji, która ukróci absurdalne żądania fiskusa.

Jak jest dzisiaj? Zasady i warunki zwolnienia dla grupy zerowej

W polskim prawie tzw. grupa zerowa (małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha) jest całkowicie zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Należy jednak pamiętać o sztywnych limitach formalnych:

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Limit bez zgłaszania (36 120 zł): Jeśli łączna wartość darowizn od jednej osoby z ostatnich 5 lat nie przekracza tej kwoty, nie trzeba składać żadnych deklaracji ani powiadamiać urzędu. Powyżej 36 120 zł: Cała kwota jest zwolniona z podatku (0 zł), pod warunkiem zgłoszenia darowizny na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania oraz udokumentowania przekazania środków na rachunek bankowy.

Zasady te bywają mylące, bo limit nie dotyczy pojedynczego przelewu. Darowizna w 2026 roku liczona jest łącznie ze wszystkim, co otrzymaliśmy od tej samej osoby w ciągu pięciu lat wstecz – i dopiero suma decyduje o obowiązkach wobec urzędu.

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W praktyce najczęstszym błędem rodzin nie jest przekroczenie kwoty, lecz forma przekazania środków. Gdy rodzice dokładają się dziecku na mieszkanie, a pieniądze trafiają do ręki zamiast na rachunek, dokumentacja rozsypuje się na starcie.

Na czym polegał dotychczasowy problem?

Urzędy skarbowe przez lata stosowały ścisłą, profiskalną interpretację przepisów. Jeśli rodzice przelewali pieniądze na zakup mieszkania nie na konto bankowe dziecka, lecz bezpośrednio na rachunek dewelopera, skarbówka uznawała, że brak wpłaty na "rachunek nabywcy" unieważnia ulgę. W efekcie nakładano na dzieci pełen podatek.

Sądy administracyjne masowo uchylały te decyzje, tłumacząc, że przekazanie środków wierzycielowi w imieniu obdarowanego spełnia cel ustawy i jest darowizną pieniężną.

Skalę absurdu pokazywała inna głośna interpretacja. Gdy ojciec dawał gotówkę dziecku, skarbówka zacierała ręce, bo samodzielna wpłata tych pieniędzy przez syna na własne konto nie została uznana za dowód przekazania darowizny przez darczyńcę.

Co istotne: w grupie zerowej bez podatku można darowywać dosłownie wszystko, zarówno gotówkę, jak i nieruchomości, pojazdy, przedmioty. Problem istniał więc jedynie na gruncie interpretacji przepisów.

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Jak problem zostanie naprawiony?

Ministerstwo Finansów oficjalnie potwierdziło prace nad interpretacją ogólną. Ujednolici ona stosowanie prawa we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce. Przelew wykonany przez darczyńcę na konto wierzyciela obdarowanego (np. dewelopera, dealera samochodowego) będzie oficjalnie traktowany na równi z przelewem na konto osobiste obdarowanego.

To kolejny przypadek, w którym fiskus łagodzi restrykcyjne podejście do rodzinnych przepływów. Podobnie było, gdy okazało się, że małżonkowie mogą przelewać sobie bez obaw, bo pojawiła się nowa interpretacja skarbówki – przy wspólności majątkowej wzajemne transfery nie są darowizną, bo nie ma realnego wzbogacenia.

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Nawet po zmianie interpretacji warto pamiętać, że systemy bankowe i analityka fiskusa działają automatycznie. Zrobiłeś przelew i cisza, ale system już wie – opis transakcji powinien wprost wskazywać charakter operacji i odbiorcę, na przykład "Darowizna dla mojego syna Jana Kowalskiego".

Stawki podatku i kary. Ile można stracić za błędy?

Jeśli obdarowany przeoczy 6-miesięczny termin zgłoszenia darowizny (formularz SD-Z2) lub nie spełni warunków udokumentowania, darowizna wpada w standardowe opodatkowanie dla I grupy podatkowej (od nadwyżki ponad 36 120 zł).

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Ile to jest? Jeśli przekroczymy tzw. kwotę wolną (36 120 zł) maksymalnie o 11 833 zł, stawka podatku dla I grupy wynosi 3 proc. wartości darowizny. Jeśli przekroczenie mieści się w widełkach 11 833 zł – 23 665 zł, podatek wynosi 355 zł + 5 proc. od nadwyżki ponad 11 833 zł.

Jeśli darowizna jest jeszcze wyższa (powyżej 23 665 zł nad kwotę wolną), płaci się 946,60 zł + 7 proc. od nadwyżki ponad 23 665 zł.

Najwyższa kara grozi osobom, które nie zgłosiły darowizny, a powołają się na nią przed organem podatkowym w trakcie kontroli lub czynności sprawdzających. W takim przypadku fiskus wymierza karny podatek w wysokości aż 20 proc. wartości całej darowizny, niezależnie od stopnia pokrewieństwa.