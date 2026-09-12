Biedronka, sklep
W Biedronce pojawią się akcesoria za grosze w sam raz do telewizora. Fot. Shutterstock.com / Sheviakova Kateryna

Biedronka szykuje coś dla fanów gadżetów i koneserów seriali, oglądanych w domowym zaciszu. W najnowszej ofercie sklepu dostępne będą akcesoria do telewizorów, których cena z pewnością skuszą niejednego klienta.

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Deszcz za oknem oznacza tylko jedno – jesień zbliża się do nas już wielkimi krokami. Zmiana pogody to zarazem początek sezonu wylegiwania się na kanapie, najlepiej pod ciepłym kocem i z kubkiem gorącej herbaty. Oczywiście wszystko to w towarzystwie wciągających filmów, seriali oraz gier.

A końcówka tego roku przynosi sporo zapowiadających się nieziemsko nowości, które warto sprawdzić na domowym ekranie. Wśród nich jest między innymi długo wyczekiwana GTA 6, która już w pierwszym gameplayu odpięła wrotki. Ponadto na fanów uniwersum Harry'ego Pottera czeka w tym roku nowa produkcja serialowa od HBO, która zdumiewała już w zwiastunie. Aby móc to wszystko "pochłonąć", warto wyposażyć się w gadżety, które właśnie zaraz wchodzą do Biedronki.

Nowa oferta w Biedronce. Uchwyty na telewizor do każdego wnętrza

Biedronka zaprezentowała swoją najnowszą ofertę, która pojawi się w dyskontach już w czwartek 17 września. Asortyment z tej gazetki będzie dostępny dla klientów do 30 września. Na półkach znajdziemy między innymi sprzęty i akcesoria stworzone w sam raz do uporządkowania naszej strefy telewizyjnej. Szczególną uwagę zwracają dwa rodzaje ściennych uchwytów na telewizory. To prawdziwa gratka, zwłaszcza jeśli mamy dość sprzętu zagracającego miejsce na meblach i chcielibyśmy zyskać tam więcej wolnej przestrzeni, chociażby na jesienne dekoracje.

Biedronka
Gazetka promocyjna Biedronki Fot. biedronka.pl

Pierwszy z dostępnych modeli to uchwyt wyposażony w ruchomy wysięgnik. Uchwyt z ramieniem został wyceniony na 79,90 zł, co stanowi naprawdę atrakcyjną ofertę, biorąc pod uwagę to, co w zamian oferuje. Samą konstrukcję wykonano ze stali walcowanej na zimno. Produkt jest w pełni dostosowany do ekranów o przekątnej od 32 do 80 cali. Maksymalne obciążenie uchwytu wynosi 50 kg. Mechanizm umożliwia odsunięcie ekranu od ściany na odległość od 6 do 40 centymetrów. Sprzęt jest w pełni kompatybilny z systemem montażowym VESA, a w zestawie znajdują się śruby niezbędne do jego instalacji.

Druga propozycja z tej samej kategorii to ścienny uchwyt w wersji slim, który kosztuje 49,99 zł. Ten model sprawdzi się w przypadku telewizorów o przekątnej ekranu od 32 do 65 cali. Maksymalny udźwig również wynosi tutaj 50 kg. Uchwyt typu slim także obsługuje standard VESA i jest sprzedawany w zestawie z kompletem śrub do montażu.

Biedronka
Gazetka promocyjna Biedronki Fot. biedronka.pl

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Uniwersalny pilot, wzmacniacz sygnału Wi-Fi i radio na jesienne wieczory

Uzupełniając domowy sprzęt, od razu można dokupić nowy pilot uniwersalny, który również znalazł się w najnowszej ofercie Biedronki. Urządzenie kosztuje 9,99 zł i zostało przygotowane do obsługi telewizorów popularnych marek: Philips, Samsung oraz LG. Maksymalny zasięg działania pilota wynosi 8 metrów. Gadżet zapewnia dostęp do funkcji Smart TV, a wymagane do jego działania baterie są już dołączone do zestawu.

Aby zerwane połączenie internetowe lub buforowanie filmu w najbardziej napiętym momencie nie zepsuło nam seansu, w dyskoncie będzie można zaopatrzyć się także w domowy wzmacniacz sygnału Wi-Fi. Urządzenie pracuje na częstotliwości 2,4 GHz i zapewnia maksymalną prędkość transmisji danych na poziomie 300 Mb/s. Sprzęt posiada wbudowane dwa tryby działania: Repeater oraz Access Point. W tym przypadku cena wynosi 49,99 zł.

W asortymencie przygotowano również coś dla audiofilów oraz miłośników klasycznych rozwiązań. W sklepach pojawi się bowiem radio FM/AM. Odbiornik operuje na falach FM w paśmie częstotliwości od 88 do 108 MHz i został wyposażony w łączność Bluetooth w wersji 5.0. Urządzenie posiada podwójne zasilanie – sieciowe oraz bateryjne – a jego transport ułatwia wbudowany, wygodny uchwyt do przenoszenia. Za radio zapłacimy 79,90 zł.