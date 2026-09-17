Ferie zimowe w Polsce 2027
Ferie zimowe w Polsce Fot.Lasse Johansson/Shutterstock

Choć do zimowych ferii zostało jeszcze trochę czasu, Polacy już teraz ruszają z rezerwacjami. Znamy kierunki, które już za kilka miesięcy będą oblegane przez podróżnych.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Do ferii zimowych zostały jeszcze cztery miesiące, ale jako że znane są już terminy ferii zimowych 2027, Polacy już teraz ruszyli do planowania wypoczynku. Z najnowszych danych serwisu "Travelist" wynika, że zima 2027 nie będzie dużym zaskoczeniem.

Polacy zimą jadą w góry

Obecnie aż 70 proc. wszystkich rezerwacji na zimowe wyjazdy przypada na góry (w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 58 proc.). Zainteresowanie południem Polski skoczyło rok do roku aż o 30 proc., podczas gdy popyt na wyjazdy w zimę w ogóle wzrósł o 5 proc.

Bałtyk odpowiada za 25 proc. rezerwacji (spadek z 37 proc. rok wcześniej), a pozostałe wybory Polaków to jeziora, city breaki i obiekty uzdrowiskowe. Polacy najczęściej jadą do hoteli w woj. śląskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim.

Mimo wzrostu zainteresowania górskimi kierunkami, średnie ceny zarezerwowanych pobytów na południu są obecnie o 8 proc. niższe niż przed rokiem. Spadki odnotowano także nad jeziorami (o 6 proc.). Nad Bałtykiem stawki wzrosły o 2 proc. Wygląda więc na to, że ferie zimowe w Polsce bez cenowego szoku są realne także w 2027 roku.

Dlaczego ceny są tak niskie? We wrześniu hotele są świeżo po zakończeniu sezonu wakacyjnego i dopiero budują obłożenie na zimę, często oferując promocje na start. W miarę wyprzedawania terminów ceny mogą jednak rosnąć, dlatego z rezerwacjami warto się pospieszyć.

Zobacz także

Etna znowu szaleje na Sycylii
Koszmar z sierpnia wrócił i uziemił Polaków na wyspie. Odwołano ponad 80 lotów
Lotnisko Chopina w Warszawie
Wizz Air i Lufthansa wracają do ciepłych krajów. A co z LOT-em? Mamy nowe wieści
Majorka
Polacy mogą się mocno zdziwić. Ulubiona wyspa stawia na bogatszych turystów
Pasażerowie na pokładzie samolotu
Zdjęcie z pokładu United Airlines poruszyło sieć. Tysiące matek pisze to samo
Pociąg Leo Express
PKP Intercity ma problem. Konkurent znowu wjeżdża z cenami nie do pobicia
Sport na wakacjach to coraz częstsza praktyka
Aktywne wakacje. Gdzie kończy się wypoczynek, a zaczyna sport ryzykowny lub ekstremalny?

Gdzie wyjechać i za ile?

Ferie zimowe w górach nie muszą być drogie – wynika z danych "Travelist" (osobną kwestią pozostaje to, ile kosztuje wyjazd na narty w Polsce). Wśród najtańszych propozycji w górach wymienić można Polanicę-Zdrój, gdzie za dobę pobytu rodziny (2+1) zapłacimy od 310 do 340 zł. Popularnym kierunkiem pozostaje Wisła – tam za dobę zapłacimy od 380 zł.

W Sudetach wyróżnia się Szklarska Poręba (ceny od 380 do 420 zł za dobę). Osoby szukające spokoju mogą wybrać sąsiednią Sosnówkę u podnóża Karkonoszy, skąd łatwo dotrzeć do Karpacza, płacąc od 450 zł za dobę. Najdroższą z miejscowości okazał się Świeradów-Zdrój, gdzie ceny startują od 560 zł w pierwszej turze i od 650 zł w kolejnych.

Zimowy Bałtyk oferuje za to stabilne ceny. Najniższe stawki proponuje Mielno (od 310-320 zł za dobę). W podobnym przedziale plasuje się Kołobrzeg (od 320 zł za dobę). Chociaż morze kojarzy nam się bardziej z latem, a pogoda w okresie zimowym nie jest najprzyjemniejsza, kurorty na polskim wybrzeżu znane są z bogatej bazy wellness, która uniezależnia sukces naszego wypoczynku od warunków atmosferycznych.