Pasażerowie czekający na lot Fot. quiggyt4/Shutterstock

Sytuacja na Bliskim Wschodzie powoli się stabilizuje, a kolejni przewoźnicy decydują się na ponowne uruchomienie połączeń z tym regionem. Uruchomienie rejsów na Bliski Wschód ogłosiły już m.in. Wizz Air i Lufthansa. Teraz naTemat otrzymało komentarz prosto od PLL LOT. Polski przewoźnik zdradza swoje plany ws. lotów do tego regionu.

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Przewoźnicy stopniowo przywracają połączenia w rejonie Bliskiego Wschodu po okresie niepewności związanej z bezpieczeństwem. Wszystko zaczęło się pod koniec lutego tego roku, kiedy wybuch wojny sparaliżował ruch lotniczy w całym regionie – lotnictwo na Bliskim Wschodzie stanęło z dnia na dzień. Odbiło się to na turystyce w regionie. Duże spadki zaliczyło m.in. lotnisko w Dubaju, z którego roku do roku zniknęły miliony pasażerów. Nie była to również dobra wiadomość dla polskich górali, którzy od kilku lat doceniają turystów z Bliskiego Wschodu.

Od tego czasu połączenia z Bliskim Wschodem są odnawiane. Linie dostosowują swoje siatki do nowych warunków, szykując ofertę na sezon zimowy. Mamy informację, czy PLL LOT także odważy się na pełen powrót do tego regionu.

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Wizz Air i Lufthansa wznawiają loty

Na pierwszy plan wysuwa się Wizz Air, który ogłosił już przywrócenie w sezonie zimowym 12 tras i 49 połączeń tygodniowo do Jordanii, ZEA i Arabii Saudyjskiej (w tym do Dżuddy, Ammanu, Abu Zabi i Dubaju). Z Polski węgierski przewoźnik poleci do Abu Zabi z dwóch lotnisk: z Katowic (od 25 października, 5 razy w tygodniu) oraz z Krakowa (od 27 października, 3 razy w tygodniu). Tym samym Wizz Air przywraca uwielbiane trasy z Polski.

Na Bliski Wschód wracają również inne znane linie. Lufthansa stopniowo przywraca niektóre rejsy na Bliski Wschód, oferując obecnie 4 codzienne połączenia do Tel Awiwu – po dwa z Frankfurtu i Monachium. Linia uruchamia też 3 loty tygodniowo z Frankfurtu do Rijadu od 10 września, a od 25 października zaoferuje rejsy z tego samego lotniska do Ammanu.

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Radykalny krok PLL LOT. Połączenia zawieszone

Podczas gdy inni przewoźnicy ogłaszają powroty, polski przewoźnik, podobnie jak wstrzemięźliwy Ryanair, przyjął teraz inną strategię. Jak wynika z oficjalnej odpowiedzi biura prasowego PLL LOT przesłanej do naszej redakcji, polskie linie zdecydowały o wstrzymaniu kluczowych rejsów.