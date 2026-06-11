W czwartek, 11 czerwca, prezydent Karol Nawrocki zawetował łącznie trzy ustawy, w tym tę najbardziej emocjonującą, dotyczącą regulacji rynku kryptowalut. Do decyzji głowy państwa natychmiastowo odniósł się krytycznie szef rządu, Donald Tusk.
Prezydent Karol Nawrocki w czwartek, 11 czerwca, podpisał siedem nowych ustaw, natomiast jednocześnie zawetował też trzy inne. Spośród odrzuconych projektów największe emocje wzbudził ten, dotyczący regulacji rynku kryptowalut. Jego celem jest dostosowanie polskiego prawa do unijnych wymogów – a dokładniej do rozporządzenia MiCA (Markets in Crypto-Assets).
Nowe regulacje miałyby ostatecznie uporządkować rynek wirtualnych walut oraz różnego rodzaju tokenów, poprzez wprowadzenie licencjonowania, mechanizmów nadzoru, mechanizmów zarządzania ryzykiem i ujednolicenie zasad funkcjonowania operatorów, giełd kryptowalut, emitentów, a także innych przedsiębiorstw związanych z kryptoaktywami.
Donald Tusk uderza w prezydenta ws. weta ustawy o kryptowalutach
Premier za pośrednictwem serwisu X szybko odniósł się do informacji o najnowszym wecie Karola Nawrockiego.
"Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli" – napisał Donald Tusk.
Rządowa ustawa regulująca wirtualne aktywa od dawna budzi w kraju gigantyczne emocje, ponieważ jest to już trzeci raz, kiedy prezydent decyduje się na jej odrzucenie, mimo wnoszonych wcześniej poprawek.
Co ciekawe, zawetowany projekt różnił się od swoich poprzednich wersji jednym szczegółem, który został zgłoszony przez kancelarię prezydenta. Poprawka ta zakładała, że Komisja Nadzoru Finansowego, w ścisłym porozumieniu z resortem finansów, będzie miała obowiązek regularnego przygotowywania corocznych raportów podsumowujących sytuację w branży wirtualnych walut. Dokumenty te miały być następnie oficjalnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Głowa państwa tłumaczyła swój krok tym, że choć popiera samą ideę uporządkowania branży kryptowalut, to rząd zignorował zdecydowaną większość rekomendacji przygotowanych przez Pałac Prezydencki. – Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów, tylko trzeba to robić skutecznie – argumentował w swoim komunikacie Karol Nawrocki.
Prezydent zwrócił uwagę, że z szesnastu najważniejszych punktów wymagających korekty, wdrożono do projektu zaledwie jeden. W efekcie przegłosowany dokument niemal w ogóle nie różni się od wersji, które już dwukrotnie spotkały się z jego stanowczym wetem. Jednocześnie zadeklarował wprost, że złoży swój podpis pod ustawą, jeśli zostanie ona poprawiona.
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