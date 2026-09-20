Karol Nawrocki ma powody do radości Fot. Shutterstock

Karol Nawrocki zawetował już 42 ustawy, co coraz bardziej frustruje rząd Donalda Tuska. Czy prezydenckie weto powinno więc zostać ograniczone, co wiązałoby się ze zmianą Konstytucji? Najnowszy sondaż przynosi dobrą wiadomość dla urzędującego prezydenta.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Karol Nawrocki urzeduje nieco ponad rok, a zawetował juz 42 ustawy, co czyni go prawdziwym rekordzistą. Opozycja się cieszy, rząd bije na alarm. Powstała nawet specjalna strona wetomat.pl, która monitoruje wszystkie zawetowane przez obecnego prezydenta ustawy.

REKLAMA

Czy prawo weta prezydenta powinno być ograniczone? Karol Nawrocki odetchnie z ulgą

W sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków, czy ich zdaniem powinno się zmienić Konstytucję i ograniczyć prawo weta Prezydenta RP. 25,7 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 12,5 proc. – że raczej tak. W sumie ograniczenie weta popiera więc 38,2 proc. ankietowanych.

Są jednak mniejszością – przeciwko jest 49,6 proc. badanych. 17,6 proc. uważa, że raczej nie powinno się zmieniać tych przepisów, a 32 proc. zdecydowanie nie widzi takiej potrzeby. 12,2 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

REKLAMA

Różnice są jeszcze większe, gdy spojrzymy na wyborców poszczególnych partii. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 79 proc. popiera ograniczenie prawa weta. 56 proc. jest za tym zdecydowanie, a 18 proc. sprzeciwia się takiej zmianie. Wśród wyborców opozycji sytuacja wygląda niemal odwrotnie. 71 proc. nie chce ograniczenia prezydenckiego weta, w tym 57 proc. zdecydowanie. Za zmianą przepisów jest 18 proc.

Ciekawy jest przypadek Konfederacji. Aż 66 proc. głosujących na nich Polaków nie chce ograniczenia prawa weta, przy czym 58 proc. zdecydowanie sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Za jest 21 proc.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Zapytano Polaków o weta Nawrockiego ws. kryptowalut. 41,6 kontra 45,8 proc.

Społeczeństwo jest w tej sprawie mocno podzielone. 21,3 proc. ankietowanych zdecydowanie popiera kryptowalutowe decyzje prezydenta, a 20,3 proc. uważa je za raczej słuszne. Łącznie daje to 41,6 proc. Po drugiej stronie znalazło się 45,8 proc. respondentów. 9,5 proc. uważa weta za raczej niesłuszne, a aż 36,3 proc. – zdecydowanie niesłuszne. Kolejne 12,6 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.