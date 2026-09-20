Rekordowa nagroda w Lotto. Szczęśliwiec odbierze 45 milionów złotych. Fot. Materiały Prasowe / totalizator.pl

Zeszłego wieczoru wystarczyło sześć liczb, żeby zgarnąć prawie 45 mln zł. Lotto ma nowego rekordzistę, a poprzedni wynik sprzed dziewięciu lat został pobity z ogromnym zapasem. Nie jest jednak przypadkiem, że stało się to właśnie teraz. Co więcej, są spore szanse, że na kolejny rekord nie będziemy musieli czekać długo.

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Polska ma nowego milionera lub milionerkę z bajonską sumą na koncie. W losowaniu 19 września w Lotto padła najwyższa "szóstka" w historii gry. Kwota wygranej to niespełna 45 mln złotych (dokładnie: 44 794 855,00 zł). Jest to kwota niebagatelna, szczęśliwiec prawdopodobnie planuje właśnie wczasy na Bahamach i zakup nowego Porsche. Oczywiście, trzeba w niej uwzględnić podatek od loterii, który wynosi obecnie 10 proc.

Szczęśliwe liczby w Lotto to: 3, 6, 9, 22, 40, 48. W Lotto Plus padły z kolei: 1, 14, 17, 24, 46, 49.

W tym samym losowaniu padło też 107 "piątek" (nagradzanych kwotą 8874 zł), 6221 "czwórek" (200,70 zł nagrody) i ponad 110 tys. "trójek", które obecnie warte są 35 złotych.

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Jednocześnie w losowaniu nikomu nie udało się skreślić sześciu prawidłowych liczb w Lotto Plus. Tam padły z kolei 73 "piątki" o wartości 3500 zł, 3891 "czwórki" warte 100 zł i niemal 73 tys. "trójek", za które Lotto wypłaca 10 złotych.

Najwyższa wygrana w historii Lotto

Loteria Lotto organizowana przez Totalizator Sportowy działa w Polsce od 1991 roku. Według Lotto do tej pory najwyższe wygrane to:

36 726 210,20 zł – w Skrzyszowie, Skrzyszów 27c – 16 marca 2017 35 234 116,20 zł – w Ziębicach, przy ul. Wałowej 20 – 22 sierpnia 2015 33 787 496,10 zł – w Gdyni, przy ul. Unruga 5A – 9 lutego 2012 33 357 545,90 zł – w Sławnie, przy ul. Witosa 13C – 3 grudnia 2022 32 060 068,20 zł – na stronie lotto.pl – 24 marca 2026 31 725 221,20 zł – na stronie lotto.pl – 9 września 2025 30 927 429,60 zł – w Bolesławcu, przy ul. Kościuszki – 1 września 2012 30 588 372,20 zł – w Żabnie, przy ul. Tarnowskiej 121A – 31 maja 2016 30 216 854,10 zł – w Suwałkach, przy ul. Świerkowej 52 – 7 lutego 2015

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"Szóstka" z 19 września po raz pierwszy przebiła "sufit" 40 mln i pokonała poprzedni wynik o około 8,1 mln złotych. Tak duża różnica nie jest jednak przypadkowa. Wynika przede wszystkim z aktualizacji cennika Lotto.

Sekret za 45 milionami w kumulacji. Lotto jest teraz po prostu droższe

W lipcu Totalizator Sportowy poinformował o "wielkich zmianach" w Lotto. Mowa tu przede wszystkim o wzroście puli gwarantowanej na nagrody I stopnia z 2 mln zł do 3 mln zł. "Kumulacje będą rosnąć szybciej, dzięki czemu gra stanie się bardziej atrakcyjna".

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Zmieniła się też pula gwarantowana za trafienie "trójki". Obecnie wynosi nie 24 zł jak wcześniej, a 35 zł. Nie ma nic za darmo – cena pojedynczego zakładu Lotto wynosi obecnie 5 złotych (zamiast poprzednich 3 złotych). Stawka za Lotto Plus to dodatkowo 1 zł – tu nie ma zmian.

Nowe przeliczniki obowiązują od 18 sierpnia 2026 roku. Choć jest to spora podwyżka – mowa tu aż o 67 (!) proc., wydaje się ona uzasadniona. Totalizator podaje, że poprzednim razem stawka była aktualizowana 17 lat temu – w 2009 roku.