Prezydent powołał. Nie sędziów, nie ambasadorów, lecz kolejną osobę do armii doradców Fot. Mikołaj Bujak / KPRP

Nominacje dyplomatyczne i ślubowania sędziowskie czekają w prezydenckiej szufladzie. Muszą czekać, bo u Karola Nawrockiego znów na obroty weszła produkcja rad i pełnomocników. Prezydenckim uchem na sprawy biznesu została Justyna Orłowska.

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Kiedyś bycie doradcą głowy państwa to był prestiż. Dziś w Pałacu Prezydenckim zasiadają setki ekspertów w kilkunastu radach. Karol Nawrocki właśnie powołał swojego specjalnego przedstawiciela ds. innowacji oraz poszerzył skład kolejnego ciała doradczego. Podczas niedawnych uroczystości wręczono odznaczenia dla gwiazd polskiej nauki i biznesu, a do kilkunastu już działających rad dopisano nowych ekspertów.

Ślubowania i nominacje czekają, powołania nie

Gdyby o skuteczności i ciężarze gatunkowym prezydentury decydowała liczba powołanych rad, pełnomocników oraz "specjalnych przedstawicieli", Karol Nawrocki byłby bezapelacyjnym liderem światowej polityki.

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Poważne sprawy ustrojowe, takie jak odbieranie ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów czy podpisywanie nominacji dla ambasadorów z dyplomatycznego nadania MSZ, wciąż czekają na swój lepszy czas. Prezydent postanowił jednak nie tracić energii i w poniedziałkowy wieczór przeprowadził inne, niezwykle "kluczowe" powołania.

Lista zaległości jest długa. Już w kwietniu Nawrocki zbojkotował ślubowanie sędziów TK, a dziś podobny scenariusz dotyczy Macieja Berka – choć, jak pisaliśmy, Nawrocki w sprawie Berka w TK wiele nie zdziała, bo rząd przygotował plan awaryjny.

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Z ambasadorami jest podobnie. Niedawno Sikorski wysłał Nawrockiemu wiadomość z Kijowa, apelując o podpisanie nominacji dla dyplomaty pracującego pod rosyjskimi bombami. W odpowiedzi usłyszał zarzut "nieczystej gry politycznej".

Złośliwi śmieją się, że kiedyś bycie doradcą prezydenta to było coś – elitarny klub kilku zaufanych państwowców. Dziś, gdy przy głowie państwa działa już kilkanaście rad, a liczba ekspertów idzie w setki, bycie prezydenckim doradcą oznacza po prostu status jednej z ponad 700 osób o nikłym znaczeniu i wysoce marginalnej roli.

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"Ambasador", który nie jest z MSZ

Gwiazdą wieczornej uroczystości w Pałacu została Justyna Orłowska, którą Karol Nawrocki powołał na stanowisko "ambasadora, specjalnego przedstawiciela prezydenta ds. innowacji i nowych technologii". Orłowska to dawna współpracowniczka Mateusza Morawieckiego, zarówno z ministerstwa rozwoju, jak i jego premierostwa.

Jak tłumaczył sam Nawrocki, Orłowska wnosi do Kancelarii doświadczenie z sektora GovTech oraz ze współpracy z USA. Prezydent argumentował, że musi mieć twardy "odsłuch" ze strony polskich przedsiębiorców. A jak najlepiej zapewnić sobie taki "odsłuch"? Oczywiście rozbudowując istniejące struktury.

Pytanie, czy takie gesty realnie wzmacniają polską pozycję w technologicznym wyścigu. Podczas tegorocznego Forum w Karpaczu eksperci przekonywali, że kopiowanie cudzych rozwiązań to gorzka lekcja dla Europy, a przewagi trzeba szukać w konkretnych, specjalistycznych zastosowaniach – a nie w kolejnych tytułach.

Biznes, nauka i kolejne fotele w Radzie Biznesu

Samo powołanie "ambasador bez ambasady" to jednak za mało. Podczas tej samej uroczystości prezydent zdecydował o poszerzeniu składu Rady Biznesu przy Prezydencie RP o dwa nowe nazwiska: Aleksandra Hassa oraz Przemysława Sęczkowskiego.

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Aby uroczystości nadać odpowiednio podniosły sztafaż, wręczono również szereg państwowych odznaczeń dla wybitnych przedstawicieli świata nauki i nowych technologii budujących wizerunek Polski w USA. Wśród docenionych znaleźli się m.in.:

Tomasz Czajka – genialny polski programista i wielokrotny zwycięzca prestiżowych zawodów informatycznych, Teresa Przytycka – ceniona polsko-amerykańska biolożka obliczeniowa, Mati Staniszewski – polski matematyk, przedsiębiorca oraz jeden ze współtwórców potęgi ElevenLabs.