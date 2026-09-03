Przemysław Rosati komentuje wezwanie Karola Nawrockiego na przesłuchanie w prokuraturze Fot. Shutterstock

Karol Nawrocki został wezwany przez prokuraturę na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie blokowania legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. – Każdy, kto jest wezwany w charakterze świadka, ma obowiązek stawić się i złożyć zeznanie – komentuje mecenas Przemysław Rosati, szef Naczelnej Rady Adwokackiej.

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Prokuratora zwróciła się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie jego przesłuchanie w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania – przekazała w czwartek 3 września prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.

Śledztwo wszczęto 21 kwietnia w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Złożyło je dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego – Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Czterech sędziów wybranych przez Sejm nie zostało dopuszczonych do orzekania ani do pracy w TK. Śledczy badający wątek niedopełnienia obowiązków i naruszania praw pracowniczych uznali za niezbędne przesłuchanie głowy państwa.

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Karol Nawrocki wezwany na przesłuchanie. Szef NRA mówi wprost

To pierwszy przypadek w historii, gdy urzędujący prezydent ma odpowiedzieć na szczegółowe pytania prokuratora. W przestrzeni publicznej od razu pojawiło się pytanie: co w tej sytuacji zrobi Karol Nawrocki? I czy może zlekceważyć wezwanie prokuratury. Między innymi o to został zapytany przez dziennikarzy mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

– Po prostu każdy, kto jest wezwany w charakterze świadka, ma obowiązek stawić się i złożyć zeznanie. Nie chroni nikogo immunitet, nie ma żadnych wyłączeń – zaznaczył mecenas w rozmowie z mediami. I podkreślił, że "prezydent nie korzysta z żadnej jakiejś szerokiej ochrony immunitetowej, jeżeli chodzi o kwestie związaną ze składaniem zeznań w charakterze świadka".

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– Powszechny obowiązek, tak jak ja, jak państwo, każdy obywatel. Stawić się, złożyć zeznania i to wszystko. Nie można stosować, moim zdaniem, środków przymusu. Ale tylko dlatego, że pan prezydent ma szczególny status. Natomiast nie ma immunitetu. Prezydent nie ma immunitetu w Polsce, który chroniłby przed tego rodzaju działaniem. Zresztą Konstytucja też, może to jest zaskakujące, ale nie przewiduje wprost immunitetu dla prezydenta – podkreślił Przemysław Rosati.

Prokuratura chce przesłuchać Nawrockiego. Fala komentarzy

Po stronie rządowej pojawiają się m.in. głosy, że "prezydent Karol Nawrocki miał stać na straży Konstytucji, a urządził casting na sędziów TK". Tak skomentował na X Adrian Witczak, poseł KO. "Teraz czas stanąć przed prokuratorem i wyjaśnić, kto dał mu prawo wybierać spośród osób legalnie wybranych przez Sejm" – dodał polityk w swoim wpisie.

"Prokuratura planuje przesłuchanie Nawrockiego ws. nieodebrania ślubowania od czterech, prawidłowo wybranych sędziów TK. Pierwszy obruszył się Święczkowski. Zatem dobra decyzja!" – skwitował szef klubu KO Zbigniew Konwiński. Prezes TK Bogdan Święczkowski komentował całą sprawę w TV Republika i ostro skrytykował działania śledczych. Stwierdził, że to bezprawne i mówił o "skandalu. – Wzywanie pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na przesłuchanie jest skandalem niebywałym – powiedział.

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I dodał: – 11 sędziów jest w Trybunale Konstytucyjnym. Są cztery osoby, które zostały wybrane przez Sejm, ale nie złożyły ślubowania, więc nie nawiązały stosunku służbowego i nie mogą orzekać. To jest bezprawne polecenie Żurka. (...) Śledztwo nigdy nie powinno być wszczęte. Te osoby, które śledztwo wszczęły i prowadzą, poniosą pewnie w przyszłości odpowiedzialność.

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