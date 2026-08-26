dziecko bawiące się bańkami mydlanymi
Jak imię dziecka wpływa na psychikę? Wielowymiarowo i niejednoznacznie. Fot. Antonius Ferret / Pexels.com

Kwestia nadawania dziecku imienia wciąż ma ogromne znaczenie kulturowe. Część rodziców zastanawia się, czy w parze z tym idzie również znaczenie dla psychiki pociechy, a co za tym idzie dla jej tożsamości i rozwoju. Sprawa jest niezwykle skomplikowana.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Istnieją badania pokroju "Czy imiona mogą kształtować wygląd twarzy", które zostało przeprowadzone przez badaczy z Princeton University w 2024 roku, wskazujące na urzeczywistnione znaczenie wyboru imienia. Badacze powiązali tam kwestię nietypowo wysokiej skuteczności wskazywania imienia danej osoby jedynie na podstawie rysów twarzy z silnym wpływem oczekiwań społecznych.

Tu pojawia się sedno problemu – imię to nie tylko trywialna etykieta społeczna, ale nośnik pewnego bardzo rozbudowanego przekazu odnoszącego się do postrzegania danej osoby przez jej otoczenie. Często wkraczają tu w grę stereotypy i samospełniające się przepowiednie. Jednocześnie wpływ imienia na jednostkę jest wielowymiarowy i trudny do określenia. A obecnie kolejnym problemem jest ogromne rozmycie, które spowodowane jest przez rewolucję w tożsamości, sprowadzoną na nas przez cyfrową rzeczywistość.

Rozmyślenia o imionach w dobie wirtualnych przestrzeni

Paradygmaty związane z tożsamością są obecnie istnym polem bitwy związanym z cyfrową rzeczywistością. Już teraz są osoby, które częściej identyfikują się ze swoją ksywką, zresztą nie tylko tą nadaną przez kolegów, ale także tą wybraną w ramach wirtualnych aktywności – portali społecznościowych lub gier.

Jednocześnie nie mogę nie zauważyć, że samospełniające się proroctwa i oczekiwania społeczne muszą mieć jakieś zakorzenienie w rzeczywistości. Sprawa będzie inaczej wyglądała w przypadku imion popularnych, wokół których panują jakiekolwiek stereotypy. Sęk w tym, że coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, w przypadku których standardowe atrybucje nie działają.

Niezwykle ważne dla psychiki i tożsamości jest też grono najbliższych osób. W przypadku partnerów prawdziwe imię może zejść zupełnie na drugi plan w kontekście języka diadycznego, który jest charakterystyczny tylko dla danej pary.

Jednocześnie ludzie myślą i tworzą heurystyki w swojej głowie na różne sposoby. Rzadko zdarzają się nawet takie osoby, które w codziennym myśleniu o sobie nie wykorzystują 1. osoby, a 2. lub 3. osobę. A w przypadku 3. osoby niekoniecznie muszą posługiwać się swoim prawdziwym imieniem. Powiem więcej – są osoby, które w ogóle nie myślą przez pryzmat imion o sobie i nie prowadzą wewnętrznego monologu. Co ciekawe, taka strategia może bardzo korzystnie wpłynąć na niektóre zdolności, np. związane z myśleniem abstrakcyjnym.

Nadając imię, warto liczyć się z tym, że może ono nie mieć żadnego rzeczywistego wpływu na tożsamość osoby, która je będzie nosić. Lepiej przyjrzeć się więc naszej własnej motywacji, bo czasem problem znajduje się właśnie w tym obszarze.

Dziecko nie jest projektem rodzica, lecz niezależnym bytem

Faktycznie zdarza się, że rodzice starają się zoptymalizować absolutnie każdy aspekt istnienia dziecka – w tym ten związany z imieniem. Czasem ma to funkcję bardzo pragmatyczną – np. rodzice wiedzą, że ich pociecha będzie funkcjonować w międzynarodowym środowisku, więc starają się dobrać imię, które może zostać z łatwością wymówione przez osoby niemówiące po polsku – np. Robert lub z popularnym angielskim odpowiednikiem – np. Łukasz/Lucas. To, oczywiście, ma sens.

Dalsza część artykułu poniżej.

Zobacz także

Logo Biedronki z cieniami Gangu Zaradniaków
Biedronka sprawi, że Polacy znów stracą rozsądek. Od 24 sierpnia wrócą bitwy przy kasach
Ojciec z córką na osiedlu wskazuje palcem na mieszkanie w bloku
Rodzice dokładają się dziecku na mieszkanie. Błąd z gotówką zainteresuje skarbówkę
Szef Meta Mark Zuckerberg na tle logo Facebooka
Zuckerberg wyłączy Facebooka, jak tak dalej pójdzie. Pozew na ponad bilion dolarów
Dziecko przy oknie samolotu
"Nie ustąpiłam dziecku miejsca w samolocie, choć krzyczało". Burza pod wideo Polki sporo o nas mówi
Zbliżenie na odpływ w zlewie wraz z viralową pianką z Action
Miss Bubble w Action kosztuje tylko 6,49 zł. Za magiczną pianką ludzie szaleją
Listwa z ładowarkami i kablami, a w tle kanapa
Przedłużacz przy kanapie to już obciach. Prąd wchodzi tam, gdzie siedzisz

Problem pojawia się w sytuacji, kiedy taka decyzja jest wyrazem pewnej rodzicielskiej motywacji, której modus operandi brzmi mniej więcej: "na pewno zostanie znanym aktorem/celebrytą/biznesmenem, więc musi nosić imię przystające do jego przyszłej roli". Rodzice często myślą, że są przebiegli i mogą ukryć takie motywacje. Niestety, bardzo często nie doceniają zdolności percepcyjnych dzieci, które w wielu przypadkach są doskonale wyczulone na wszelkie tego typu przejawy, nawet jeśli nie są one wyrażone wprost (a może zwłaszcza wtedy). Takie nastawienie tworzy zbędną presję, oczekiwania i może utrudniać szczerą i zdrową relację rodzic-dziecko. Zdrowa więź pozwala na kształtowanie się autentycznych i wewnętrznych motywacji.

Pytanie brzmi więc, czy nie lepiej sięgnąć po sentyment, coś związanego z tożsamością rodziny/rodzica, estetykę danego imienia, bo w nadawaniu imienia nie ma jasnej recepty na sukces, ale są pewne przepisy na potencjalną porażkę.