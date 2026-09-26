Walencja ma dość turystów
Walencja Fot. Mazur Travel/Shutterstock

Koniec z głośnymi imprezami na hiszpańskich ulicach? Walencja zapowiada precedens w skali kraju. Lokalny samorząd idzie na wojnę z turystyką imprezową i zapowiada przepisy wymierzone w uczestników wieczorów panieńskich i kawalerskich.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Nie od dziś wiadomo, że znane kurorty mają dosyć turystów przyjeżdżających w jednym celu. Jedno z najpopularniejszych miast Hiszpanii, Walencja, ma dość wizerunku dyskoteki pod gołym niebem. Władze przedstawiły projekt uchwały, która ma ukrócić niechciane zachowania turystów i przywrócić mieszkańcom spokój.

Walencja nie jest w tych działaniach odosobniona. Na łamach naTemat wielokrotnie pisaliśmy o protestach i nowych restrykcjach wymierzonych przeciwko masowej turystyce. Jest to na przykład Amsterdam, którego mieszkańcy poszli nawet w tej sprawie do sądu. W niektórych miastach zdenerwowanie osiąga taki poziom, że przyjezdni stają się obiektem "ataku" lokalsów, którzy polewają ich wodą z plastikowych pistoletów.

Walencja wprowadzi wysokie kary

Jak podaje "Daily Mail", regulacje nie weszły jeszcze w życie, ale według zapowiedzi mają skupić się one na zakazie organizowania prywatnych zgromadzeń na ulicach w godzinach od 22:00 do 8:00 (a w soboty oraz dni poprzedzające święta – nawet do 9:30). Za urządzanie imprez plenerowych bez wymaganej zgody ratusza grozić będą mandaty w wysokości od 750 do 1500 euro (ok. 3,2-6,5 tys. zł).

Uchwała uderzy w ten sposób w organizatorów i uczestników całonocnych wieczorów panieńskich i kawalerskich, którzy masowo wybierają Walencję właśnie jako najlepszą destynację na tego rodzaju imprezy. Władze planują zakazać w przestrzeni miejskiej zakładania strojów z motywami anatomicznymi (w tym takich przedstawiających genitalia), noszenia zabawek e*otycznych i dmuchanych lalek.

Zobacz także

Korea Południowa na celowniku Polaków
Nowy daleki kierunek na celowniku Polaków. Nie wiedzą, że jesień jest tam najładniejsza
Tunezyjczyk z Wrocławia z 10-letnik zakazem wjazdu do strefy Schengen
Pasażer na gapę na lotnisku we Wrocławiu. Za podróż bez biletu słono zapłaci
Długi weekend Dzień Nauczyciela
Długi weekend w połowie października. Polacy rezerwują już na potęgę
Włochy jednym z największych wygranych wakacji
Wielki wygrany tegorocznych wakacji. I wcale nie potrzebują all inclusive
Polacy chcą spędzić Boże Narodzenie na all inclusive
Polacy masowo rezerwują wyjazdy na Boże Narodzenie. All inclusive bardzo wysoko
Malta stworzy nowy rodzaj parku morskiego
Duża zmiana podejścia do turystyki. Na Morzu Śródziemnym powstanie nowa atrakcja

Zero tolerancji dla braku szacunku. Hiszpanie mówią dość

Projekt przewiduje w tym przypadku bardzo wysokie kary – od 1,5 do nawet 3 tys. euro (czyli nawet do 13 tys. zł). Tak wysokie grzywny będą nakładane na osoby, które odmówią współpracy ze służbami miejskimi lub swoim zachowaniem zaburzą spokój i bezpieczeństwo grup szczególnie chronionych, takich jak seniorzy, dzieci czy osoby z niepełnosprawnościami.

Jeśli projekt wejdzie w życie, Walencja stanie się pierwszym miastem w Hiszpanii z tak surowymi przepisami, które na celowniku trzymają właśnie imprezy przyszłych par młodych. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że mieszkańcy Hiszpanii od dawna mierzą się z irytującymi sytuacjami powodowanymi obecnością turystów, dziwić można się tylko, że odpowiedź przychodzi tak późno.