Poważne konsekwencje wybryku we Wrocławiu. Tunezyjczyk pożałuje próby podróży na gapę Fot. BartlomiejMagierowski/Shutterstock

We wrześniu na lotnisku we Wrocławiu doszło do przedziwnej sytuacji. Młody mężczyzna przeskoczył przez płot i jak gdyby nigdy nic wmieszał sie w tłum i wsiadł na pokład samolotu. Pewnie uszło by mu to na sucho, gdyby załoga nie zorientowała się, że mężczyzna nie posiada karty pokładowej. Sprawę skomentowało właśnie polskie MSWiA.

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Już sam fakt, że ktoś wsiada na pokład samolotu bez biletu, wydaje się kuriozalny. Pasażerowie na gapę są normą w autobusach miejskich, zdarzają się w pociągach. Jednak wdarcie się na lotnisko wydawało się rzeczą niemożliwą. Za swoją kreatywność 23-letni Tunezyjczyk zapłaci wysoką cenę. Jego zatrzymanie przez Straż Graniczną było dopiero początkiem problemów.

Pasażer na gapę na lotnisku we Wrocławiu

Plan Tunezyjczyka spalił na panewce dopiero w momencie, gdy personel pokładowy zorientował się, że nowy "pasażer" nie posiada karty pokładowej. Załoga błyskawicznie zaalarmowała Straż Graniczną, a na pokład wkroczyli funkcjonariusze z Zespołu Interwencji Kryzysowej, którzy wyprowadzili 23-latka z samolotu.

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O ile na samym początku mogło się wydawać, że cała sprawa skończy się na mandacie za naruszenie przepisów porządkowych, o tyle konsekwencje dla amatora darmowych podróży międzynarodowych okazały się wyjątkowo bolesne. O szczegółach poinformowała w mediach społecznościowych Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Tunezyjczyk sforsował ogrodzenie lotniska we Wrocławiu i próbował wejść do samolotu do Palermo. Straż Graniczna zatrzymała 23-latka. Trafił do strzeżonego ośrodka. Dostał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen" – przekazała w oficjalnym wpisie opublikowanym w serwisie X.

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Surowa lekcja dla niesfornych podróżnych. Dobre chęci nie wystarczą

Dziesięcioletni zakaz wjazdu do całej strefy Schengen to jedna z najbardziej surowych kar, jakie można nałożyć na cudzoziemca w tego typu sytuacjach. Decyzja ta jest jasnym sygnałem dla wszystkich, którym wydaje się, że procedury lotniskowe można traktować jak elastyczne wskazówki. Z drugiej jednak strony cała ta sytuacja postawiła pod znakiem zapytania kwestie bezpieczeństwa we Wrocławiu, ale i na pozostałych polskich lotniskach. Sam fakt, że mężczyzna przeskoczył płot i wszedł na pokład powinien wymusić sprawdzenie zabezpieczeń.

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