Czarny czwartek w Polsce. Dźgali go nożami na parkingu przed teatrem, zmarł na miejscu Fot. mikeforemniakowski / Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Podczas gdy cała Polska śledziła wstrząsające doniesienia z Jarosławia, w Inowrocławiu doszło do kolejnego tragicznego ataku z użyciem noża. Na parkingu przy Teatrze Miejskim dwóch napastników zadźgało 41-letniego mężczyznę. Szybka akcja policji doprowadziła do zatrzymania obu podejrzanych.

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Czwartek, 24 września, zapisał się jako czarny dzień na mapie bezpieczeństwa kraju. Kilkanaście godzin po tragedii w jarosławskim opactwie, napaść nożowników wstrząsnęła Inowrocławiem. W centrum miasta doszło do brutalnego zabójstwa. Mężczyźni w wieku 34 i 38 lat zaatakowali swoją ofiarę na parkingu. Mimo reanimacji 41-latka nie udało się uratować.

Nocna zbrodnia w Inowrocławiu. 41-latek zginął od ciosów nożem pod teatrem

Po krwawym ataku w opactwie benedyktynek w Jarosławiu do kolejnej tragedii z użyciem noża doszło w województwie kujawsko-pomorskim. Około godziny 23:00 na parkingu przy Teatrze Miejskim w centrum Inowrocławia dwóch mężczyzn zaatakowało 41-letniego mieszkańca miasta.

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Przypomnijmy, że w czwartek rano nożownik zaatakował pięć osób w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, a jedna z ofiar – ksiądz – zmarła. Oba zdarzenia, choć zupełnie niepowiązane, złożyły się na wyjątkowo dramatyczny bilans jednej doby.

Z ustaleń śledczych wynika, że do znajdującego się na parkingu 41-latka podeszło dwóch agresorów. Mężczyźni wyciągnęli noże i zadali ofierze kilkukrotne ciosy w różne części ciała, po czym natychmiast zbiegli z miejsca zdarzenia.

Zaatakowany mężczyzna doznał ciężkich obrażeń. Przybyłe na miejsce zespoły ratownictwa medycznego podjęły akcję reanimacyjną, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne – zgon 41-latka nastąpił bezpośrednio na parkingu.

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Obława w Inowrocławiu i kluczowe pytanie o motyw

Reakcja funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu była szybka. Zidentyfikowano i zatrzymano obu domniemanych sprawców. Mężczyźni w wieku 34 i 38 lat trafili do policyjnego aresztu.

– W zdarzeniu brało udział dwóch sprawców, którzy podeszli do 41-latka z nożami w ręku, zaatakowali go zadając mu kilka ciosów w różne części ciała, po czym uciekli. W toku czynności osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora – przekazała asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, Oficer Prasowa KPP w Inowrocławiu. – W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia – dodała.

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Na miejscu zbrodni przez całą noc pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Prokuratura rejonowa prowadzi czynności mające na celu ustalenie bezpośredniego motywu, który pchnął obu mężczyzn do zadania śmiertelnych ciosów. Zatrzymanym grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W takich sprawach ustalenie tła bywa najtrudniejszym elementem postępowania, a materiał dowodowy potrafi zmieniać obraz zdarzenia. Pokazała to choćby głośna sprawa z Mławy, gdzie zwrot w śledztwie po śmierci 16-letniej Mai przyszedł po odzyskaniu skasowanego monitoringu – dopiero wtedy udało się odtworzyć faktyczny przebieg zbrodni.

Ostrożność wobec relacji krążących w sieci

Po obu czwartkowych zdarzeniach media społecznościowe zalała fala spekulacji na temat sprawców i ich pobudek, choć śledczy nie podali jeszcze żadnych ustaleń dotyczących motywu. Badania pokazują, że dezinformacja zatruwa umysły na tyle skutecznie, że nawet eksperci miewają problem z odróżnieniem wiarygodnej informacji od manipulacji – zwłaszcza w pierwszych godzinach po tragedii.

Warto też pamiętać, że pojedyncze, brutalne zdarzenia bywają natychmiast wykorzystywane do budowania ogólnych tez o "wzroście przestępczości". Tymczasem statystyki nie potwierdzają radykalnych zmian, a najszybciej rozchodzące się w sieci interpretacje najczęściej nie mają pokrycia w danych policji.

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