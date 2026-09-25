Ihor M. nie usłyszy dziś zarzutów za atak w Jarosławiu. Fot. Shutterstock

Po ataku w jarosławskim opactwie pojawiły się nowe informacje o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili u 31-latka ostre zaburzenia psychotyczne, przez które obecnie nie może zostać przesłuchany ani uczestniczyć w czynnościach procesowych. Podejrzany wymaga leczenia psychiatrycznego, a jeśli sąd zgodzi się na jego tymczasowe aresztowanie, będzie ono wykonywane w warunkach szpitalnych.

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– Mamy już opinię biegłych psychiatrów. Stwierdzili, że podejrzany ujawnia objawy choroby psychicznej pod postacią ostrych wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych – przekazała przedstawicielka prokuratury w Przemyślu w trakcie briefingu prasowego 25 września.

Ihor M. wymaga leczenia psychiatrycznego

Śledczy wskazują, że stan 31-latka nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych. Wykazuje on nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia, rozkojarzenie i brak logicznego kontaktu. Ustalenia prokuratury są zgodne z doniesieniami świadków zdarzenia. Śledczy twierdzą, że podejrzany wymaga leczenia psychiatrycznego.

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Prokuratura przekazała, że dalej będzie toczone postępowanie, jednak bez udziału Ihora M., dopóki nie będzie w stanie zeznawać. Jednocześnie przygotowywany jest wniosek o 3-miesięczny areszt dla 31-latka. Ma on zostać skierowany do sądu rejonowego w Jarosławiu jeszcze dziś. Jeśli sąd przychyli się do wniosku (a ma na to 24 godziny od złożenia go), areszt będzie odbywał się w warunkach szpitalnych. Jednocześnie sąd wyznaczył już obrońcę z urzędu, który będzie reprezentował mężczyznę.

Ihor M. jest sprawcą ataku z 24 września. Ukrainiec śmiertelnie ranił księdza Stanisława Zbojnowicza. Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, dwie inne osoby poszkodowane w wyniku ataku znajdują się w stanie ciężkim, ale stabilnym.

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W komunikacie prokuratury czytamy, że wobec mężczyzny został sformułowany zarzuty popełnienia przestępstwa zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała u pokrzywdzonych. Do udziału w czynnościach powołano biegłego tłumacza języka ukraińskiego.

Ihor M. przybył do Polski z Niemiec

Według ustaleń "Faktu" 31-latek mieszkał w Niemczech. W nocy ze środy na czwartek pojawił się na przejściu granicznym w Korczowej, planując prawdopodobnie powrót do Ukrainy.

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Mężczyzna nie udał się jednak na terytorium rodzimego kraju z powodu braku ubezpieczenia samochodu. Pojazd został załadowany na lawetę i odholowany na parking do Jarosławia. 31-latek udał się w tym samym kierunku. Dotarł do Opactwa Sióstr Benedyktynek, w którym po wojnie funkcjonował ośrodek dla uchodźców.

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