Pudełko po pralinkach, opakowanie po zabawce, koperta z plastikowym okienkiem – niby zwykłe śmieci, a przy koszu nagle zaczynają się schody. Papier? Plastik? Zmieszane? Podpowiadamy, gdzie wyrzucać opakowania z okienkiem, żeby nie popełnić popularnego błędu.
Segregowanie śmieci tylko pozornie jest proste. Bo gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie albo lakierze do włosów? A karton po soku i opakowanie po chipsach? Nie wspominając już o węglu z grilla i resztkach po obiedzie. Są również tak problematyczne odpady, jak tubka po paście do zębów i brudny słoik.
Jeszcze jeden śmieć jest szczególnie problematyczny. Kartonowe pudełka z przezroczystym okienkiem, przez które możemy zobaczyć znajdującą się w środku rzecz. Tak pakowane są chociażby pralinki, ciastka, zestawy kosmetyków, zabawki czy kolekcjonerskie figurki. Co zrobić z takim pudełkiem?
Gdzie wyrzucić pudełko z okienkiem? Zasada jest prosta
Jeśli karton i plastik można łatwo od siebie oddzielić, najlepiej je rozdzielić. Papierowa część powinna trafić do niebieskiego pojemnika na papier, a plastikowe okienko – do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
Nie trzeba przy tym być szczególnie precyzyjnym. Chodzi przede wszystkim o usunięcie większych elementów wykonanych z innego materiału, które można łatwo oderwać. Jeśli jednak części opakowania nię da od siebie oddzielić, takie opakowanie powinno trafić do pojemnika na odpady zmieszane.
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A co z kopertami z okienkiem? Tutaj sprawa również może budzić wątpliwości. Koperta podarta na małe kawałki nie nadaje się do recyklingu i powinna trafić do odpadów zmieszanych. Jeśli jest w całości, możemy natomiast wyrwać lub wyciąć plastikowe okienko, a papierową część wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.
Reguła jest więc prosta: gdy opakowanie składa się z papieru i plastiku, sprawdźmy najpierw, czy da się je łatwo rozdzielić. Kilka sekund przy koszu może wystarczyć, by każdy materiał trafił tam, gdzie powinien – i oszczędzić nam dobrze znanego dylematu z pudełkiem w jednej ręce i otwartą klapą śmietnika w drugiej.
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Gdzie wyrzucić karton po pizzy? To wcale nie jest oczywiste
Problematyczny dla wielu Polaków jest również karton po pizzy. To że jest z kartonu, nie oznacza, że automatycznie powinien trafić do pojemnika na papier.
Głównym kryterium jest czystość kartonu. Papier i tektura, które są mocno zatłuszczone, nasączone sosem lub oblepione serem, nie nadają się do recyklingu. Tłuszcz niszczy wiązania między włóknami celulozy, co uniemożliwia ich ponowne przetworzenie. Dlatego brudny, zatłuszczony spód kartonu powinien trafić do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.
Ale jest haczyk. Bardzo często górna klapa pudełka pozostaje sucha i czysta. W takiej sytuacji postaw na ekologiczny kompromis: oderwij czystą część kartonu i wrzuć ją do niebieskiego pojemnika na papier. Jeśli dolna część również w cudowny sposób się nie zabrudzi, oczywiście też powinna tam trafić.