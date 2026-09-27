Ryanair otwiera nową trasę z Polski. Pierwsze loty już pod koniec października Fot. AlinaL/Shutterstock

Sezon letni dobiegnie końca w ostatnich dniach października. I kiedy wydawało się, że przewoźnicy dopięli już swoje siatki połączeń i nie zaskoczą nas już niczym, Ryanair poszedł na przekór przewidywaniom. Właśnie ogłosili nową trasę z Polski. Co ciekawe częstotliwość lotów na niej będzie bardzo zmienna.

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Ostatnie tygodnie pełne były raczej mniej optymistycznych informacji dotyczących odwoływania i ograniczania lotów z Polski, ale i z całej Europy. Ma to związek oczywiście z drożejącym paliwem lotniczym. Wzrost cen dał się we znaki przewoźnikom, którzy zostali zmuszeni do mocnej optymalizacji swojej siatki. Na takie kroki zdecydował się także Ryanair, który jednak na moment przed rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego zdołał jeszcze zaskoczyć jedną nową trasą z Polski do Wielkiej Brytanii.

Ryanair z nową trasą z Polski. Polecimy 2, 3 i 4 razy w tygodniu

Nowa trasa Ryanaira z lotniska w Modlinie do Manchesteru zadebiutuje w niedzielę 25 października, a jej częstotliwość będzie bardzo zmienna. Do końca stycznia loty będą odbywały się 3 razy w tygodniu – w środy, piątki i niedziele. To idealny układ zarówno na weekendowy wyjazd, jak i na dłuższe odwiedziny u rodziny.

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Prawdziwy szczyt częstotliwości przypadnie na przełom zimy i wiosny. Od lutego do marca samoloty na tej trasie polecą już 4 razy w tygodniu, bo do dotychczasowych dni dołączą jeszcze rotacje w poniedziałki. Z kolei wraz z wejściem letniego rozkładu, czyli od kwietnia, liczba lotów spadnie do dwóch tygodniowo – rejsy będą realizowane w czwartki oraz niedziele.

Nowe połączenie to element szerszej inwestycji przewoźnika na angielskim lotnisku, gdzie stacjonować będzie dodatkowy, dziewiętnasty już samolot. Jak podkreśla kierownictwo linii, nowa baza i dodatkowe 50 000 foteli mają zaspokoić ogromny popyt na podróże między Polską a Wielką Brytanią – zwłaszcza w sezonie zimowym oraz w okresie świątecznym, kiedy Warszawa i jej okolice przyciągają rzesze odwiedzających. Ryanair już wcześniej sygnalizował ekspansję w stolicy, gdy odpalił petardę na weekend: 12 nowych tras z dwóch lotnisk w Polsce.

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Inwestycje w Manchesterze i wygodny Terminal 3

Warto dodać, że Manchester to dla Ryanaira drugi największy rynek w Wielkiej Brytanii, zaraz po londyńskim Stansted. Pasażerowie latający z Modlina skorzystają z odnowionego Terminala 3. Brytyjskie lotnisko prowadzi tam obecnie duży projekt modernizacyjny, mający poprawić komfort obsługi.

Inwestycja o wartości około 1,4 miliarda funtów nie tylko zwiększy liczbę dostępnych biletów, ale też wzmocni pozycję Modlina jako kluczowego portu dla niskokosztowych podróży w regionie.

Warto też pamiętać, że Manchester to ważne miasto dla Polonii, ale i miejsce warte odwiedzenia z powodów turystycznych. Fani sportu mogą spróbować kupić bilety na mecze Manchesteru City lub Manchesteru United. Jest tam także 6-piętrowe muzeum futbolu, poświęcone historii tego sportu. Na miłośników sztuki czeka natomiast dzielnica Northern Quarter. Dodatkowo podróż na Wyspy warto zaplanować zwłaszcza na początku stycznia, kiedy to zaczynają się tam duże wyprzedaże. Rabaty są tam znacznie wyższe od tych w Polsce.