Ryanair poszedł na całość. Oficjalnie ogłosili 12 nowych tras z Polski Fot. Mounir Taha/Shutterstock

Ryanair to linia lotnicza, która bywa krytykowana za ciasnotę, twarde negocjacje i surowe kontrole bagażu. Z drugiej jednak strony, kiedy spojrzymy na ich siatkę połączeń, jest duża szansa, że to właśnie z nimi polecimy na kolejne wakacje lub city break. Ich zimowa siatka właśnie powiększyła się aż o 12 nowych tras z Polski.

W piątek 29 maja Ryanair rozbił bank, ogłaszając otwarcie aż 12 nowych tras z Polski. W połączeniu z serią ogłoszeń sprzed kilku dni w sumie jego siatka lotów z naszego kraju wzrośnie o ok. 20 pozycji. Na liście znalazł się cały wachlarz nowych połączeń do Włoch, ale i połączenie, które dotychczas w swojej ofercie miał wyłącznie LOT. To będzie bardzo ciekawa zima.

Ryanair nie zamierzał trzymać turystów w niepewności i wiele nowości na tegoroczny sezon zimowy przedstawił jeszcze przed startem wakacji. Wszystkie z 12 właśnie ogłoszonych nowych połączeń dotyczą obu warszawskich lotnisk – Chopina i Modlina.

Powrót Ryanaira na Lotnisko Chopina nie był łatwy, ale z biegiem czasu przewoźnik znalazł tam sporo przestrzeni do rozwoju. Podczas najbliższej zimy zaoferuje stamtąd 16 tras, z czego siedem będzie całkowicie nowych. W tym przypadku szczególnie zadowoleni będą miłośnicy Włoch. Na liście nowości znalazły się bowiem Bari, Bolonia, Katania, Neapol, Turyn i Wenecja. Jedyną nowością poza Italią będzie Liverpool.

Ci, którzy chcą latać do Wielkiej Brytanii, powinni zwrócić uwagę na ofertę lotniska w Modlinie. Tam zimą Ryanair zaoferuje 30 tras, z czego pięć to nowości. W kontekście Wysp w rozkładzie pojawią się Bristol, Manchester i Shannon. Ciekawą opcją będzie zimowa Bratysława, czyli stolica Słowacji. Jednak najbardziej intrygująco wygląda bezpośredni lot do Zagrzebia, czyli stolicy Chorwacji.

To ostatnie połączenie dotychczas było dostępne zimą jedynie w siatce PLL LOT. Uruchomienie tam lotów przez Ryanaira to świetna okazja dla Polaków do zobaczenia zimowej Chorwacji, i to w wielkomiejskim wydaniu. Podobnie zresztą, to właśnie w Zagrzebiu organizowany jest jeden z najładniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie. Byłam tam dwa lata temu i z pewnością mogę go polecić, bo ma wyjątkowy charakter i rozciąga się w zasadzie na terenie całej zabytkowej części miasta.

Ryanair więcej niż podwoi liczbę pasażerów na lotnisku w Modlinie

Otwarcie aż tylu nowych tras będzie możliwe m.in. dzięki zbazowaniu w Modlinie dwóch nowych samolotów (a ich liczba wzrosła tam już wiosną). Równocześnie to właśnie ten podwarszawski port utrzyma tytuł jednego z najszybciej rozwijających się w Europie. Ryanair już teraz informuje, że liczba oferowanych miejsc wzrośnie z 1,5 mln przed rokiem do 3,2 mln. To ponad dwa razy więcej. Imponująco wyglądają także liczby dotyczące Lotniska Chopina. Tam przewoźnik zaoferuje 800 tys. miejsc w swoich samolotach, czyli o 52 proc. więcej niż przed rokiem.

Gdyby tego było mało, do końca maja Polacy mogą skorzystać z promocji na bilety Ryanaira. Ceny zaczynają się od 134 zł i może być to jedna z ostatnich szan na zaplanowanie wakacji w mocno obniżonej cenie. A w końcu to właśnie ryzyko przepłacenia za bilet lotniczy jest tym, czego Polacy boją się najbardziej podczas podróżowania.