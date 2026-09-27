Albania europejskim fenomenem turystycznym
Albania fenomenem w Europie. Jeszcze kilka lat temu nikt o niej nie słyszał, dziś latamy tam na potęgę Fot. trabantos/Shutterstock

Europa to najbardziej turystyczny region świata. Zwłaszcza w sezonie trudno tu o znalezienie cichego i spokojnego miejsca. Jednym z nich jeszcze przed pandemią bez wątpienia była Albania, o której wtedy mało kto słyszał. Dziś to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się pod wzlgędem turystycznym krajów w Europie i na świecie. Duża w tym zasługa Polaków.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Kiedyś puste plaże, ponure bunkry i absolutne odcięcie od świata pod dyktaturą Envera Hodży. Dziś jeden z najbardziej bezprecedensowych hitów turystycznych na naszym kontynencie. Dzięki mianu "Malediwów Europy" przyciąga tłumy z całego świata. Albania przeszła rewolucję na wielu płaszczyznach i aktualnie wyrasta na prawdziwy europejski fenomen turystyczny. Kraj, który jeszcze niedawno pozostawał na uboczu podróżniczych map, w błyskawicznym tempie staje się potęgą.

Potężne wzrosty i rekordowy apetyt Polaków na Albanię

Liczby najlepiej pokazują, jak szybko Albania stała się jedną z najszybciej rozwijających siędestynacji turystycznych w Europie i na świecie. Według danych UN Tourism, w 2025 roku kraj odwiedziło aż 11,9 mln zagranicznych gości. To wzrost o 3,3 proc. rok do roku/ Równocześnie to także o 93,6 proc. więcej w porównaniu z przedpandemicznym rokiem 2019. Prawdziwym motorem napędowym tego sukcesu stała się rozbudowa lotniska w Tiranie oraz otwarcie w 2020 roku bazy tanią linią Wizz Air, co otworzyło bramy do taniego podróżowania z całej Europy. Później bardzo mocno rozwinął się tam również Ryanair.

W tym imponującym boomie olbrzymi udział mają sami Polacy. Jak pokazują analizy naszych jesiennych rezerwacji, Albania jest hitem po wakacjach, notując potężny wzrost zainteresowania ze strony naszych podróżnych aż o 92 proc. rok do roku. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu nie było przypadkiem. Albania perfekcyjnie utrzymała swoją mocną pozycję wypracowaną jeszcze w szczycie letniego sezonu, ale podróże do niej poza szczytem wakacji są do niej popularne od lat. Skąd ten trend? Duże znaczenie ma jej różnorodność, przystępne ceny na miejscu, ale i bardzo dobra całoroczna siatka bezpośrednich lotów z Polski.

Zobacz także

Północ Włoch po sezonie
Włosi nie mogą się nadziwić Polakom. Wcale nie pytamy teraz o plaże
Czek turystyczny
Państwo dopłaci ci do jesiennego wyjazdu. Musisz tylko spełnić kilka warunków
Albania w gronie najchętniej wybieranych na jesień
Wielki powrót kraju marzeń. Polacy zmienili zdanie i rezerwują loty
leżaki na plaży
Seniorzy pokłócili się o leżak na plaży pod Atenami. 82-latek nie przeżył
Góry bez tłumów. Jesień to idealny czas na wizytę we włoskim Trentino
Koniec z jesienią w Tatrach. Ukochany kraj Polaków zaskakuje pustymi szlakami
Owijanie paszportu folią nową modą na lotniskach
Nowa moda opanowała europejskie lotniska. Większej głupoty dawno nie było

Od podziemnych bunkrów po turkusowe plaże. Co zachwyca w Albanii?

O sile albańskiego fenomenu decyduje szeroka oferta turystyczna. Podróżni, szukając alternatywy dla droższych i przeludnionych kurortów w Chorwacji czy Czarnogórze, odnaleźli tutaj wszystko: od historii, przez góry, aż po rajskie wybrzeże.

Stolica kraju, Tirana, to idealny punkt na niedrogi city break. Zamiast klasycznych zabytków wita nas mieszanką architektury i powojennego dziedzictwa na czele z tysiącami dawnych bunkrów (przypada ich tu 5,7 na każdy kilometr kwadratowy). Warto odwiedzić klimatyczne muzeum Bunk’art 2 czy dawne więzienie sekretnej policji Sigurimi w House of Leaves.

Na północy czeka z kolei Jezioro Szkoderskie – największy zbiornik w Południowej Europie, będący bramą do spektakularnych, wciąż dzikich Alp Albańskich. Trasa trekkingowa z Valbony do Theth (12 kilometrów malowniczego szlaku) gwarantuje krajobrazy bez tłumów turystów tak dobrze znanych np. z polskich Tatr.

Jednak to Riwiera Albańska i miejscowości takie jak Vlora, Dhërmi czy Ksamil napędzają ten turystyczny obłęd. Krystalicznie czysta, turkusowa woda i jasny piasek zyskały prestiżowe miano "Malediwów Europy", a wraz z nimi na wybrzeżu pojawiły się prestiżowe, pięciogwiazdkowe hotele. Dzięki tym wszystkim zaletom Albania udowadnia, że można całkowicie zmienić swój wizerunek i z zamkniętej twierdzy stać się jednym z najbardziej pożądanych kierunków wakacyjnych.