Sieroty po Konfederacji wybrały Gibałę. Ponad 60 proc. głosów dla bezpartyjnego kandydata Fot. Szymon Pelc / Shutterstock

Porażka organizacyjna krakowskich struktur Konfederacji nie odebrała prawicowym wyborcom realnego wpływu na wyścig o pałac Wielopolskich. Po dyskwalifikacji ich kandydata z powodu braku ważnych podpisów, sympatycy Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka masowo poparli Łukasza Gibałę. Przepływy elektoratu w krakowskim głosowaniu są bolesne dla PiS.

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Wyborcy Konfederacji musieli szukać alternatywy poza własnym ugrupowaniem. Z badań exit poll wynika jednoznaczny wniosek: aż 61,9 proc. osób głosujących w wyborach do Sejmu na Konfederację w I turze wyborów na prezydenta Krakowa postawiło na bezpartyjnego lidera komitetu "Kraków dla Mieszkańców".

PiS przegrał walkę o wolnościowców. Zaskakujące dane exit poll z Krakowa

Ani oficjalny reprezentant Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, ani kandydat ugrupowania Grzegorza Brauna nie zdołali przekonać do siebie większości krakowskich sympatyków Konfederacji. Niemal dwie trzecie prawicowego elektoratu wolało poprzeć bezpartyjnego menedżera.

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Kiedy Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie oficjalnie odmówiła rejestracji kandydata Konfederacji Wolność i Niepodległość Bartosza Bocheńczaka z powodu braku wymaganej liczby ważnych podpisów, po prawicowej stronie pojawiły się obawy o całkowitą demobilizację elektoratu. Wolnościowo-narodowi wyborcy z dnia na dzień zostali bez własnego reprezentanta na karcie do głosowania. Chrapkę na ten elektorat miał PiS. Nic z tego.

Niedzielne głosowanie w I turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie przyniosło jednak dowód na dużą pragmatykę tej grupy. Zamiast zbojkotować wybory lub rozproszyć głosy na skrajnych kandydujących, prawie dwie trzecie sympatyków Konfederacji postawiło na bezpartyjnego Łukasza Gibałę.

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Przypomnijmy, że w finale Gibała wszedł do II tury z pierwszego miejsca, a Piątkowska zameldowała się w finale – kandydat PiS zajął dopiero trzecią lokatę z wynikiem 17,5 proc.

Jak zagłosował elektorat Konfederacji?

Z opublikowanych po zamknięciu lokali wyborczych danych badania exit poll wynika, że elektorat deklarujący w wyborach parlamentarnych poparcie dla Konfederacji w przeważającej większości skonsolidował się wokół lidera komitetu "Kraków dla Mieszkańców".

Aż 61,9 proc. tej grupy oddało swój głos na Łukasza Gibałę, czyniąc go bezapelacyjnym beneficjentem organizacyjnej wpadki sztabu Bartosza Bocheńczaka.

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Dlaczego PiS i Korona przegrały wyścig o te głosy?

Wyjątkowo ciekawie prezentuje się podział pozostałej części prawicowego elektoratu. Drugim najczęściej wybieranym kandydatem przez sympatyków Konfederacji został Michał Klimek, zdobywając 19,0 proc. poparcia w tej grupie. Klimek reprezentował jednak wyłącznie skrajne skrzydło Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, a nie całą koalicję Wolność i Niepodległość.

Dopiero na trzecim miejscu uplasował się oficjalny reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, Michał Drewnicki, z wynikiem 14,8 proc.

Fakt, że ponad czterokrotnie więcej wyborców Konfederacji wolało poprzeć bezpartyjnego Gibałę niż kandydata Prawa i Sprawiedliwości, pokazał głęboką niechęć tego środowiska do partyjnego szyldu Jarosława Kaczyńskiego. Wyborcy Mentzena i Bosaka uznali Gibałę za kandydata bardziej autentycznego w kontestowaniu dotychczasowego układu rządzącego miastem niż reprezentanta Nowogrodzkiej.

Rozwód na prawicy trwa

Te dane nie są przypadkiem. Już latem Konfederacja cięła więzi z PiS, a jej liderzy zapowiadali, że wspólnego zwycięstwa z partią Kaczyńskiego nie będzie.

Analitycy dodają, że Konfederacje rosną w siłę, a PiS sam zgotował sobie ten los – przez lata oddając wolnościowym formacjom przekaz antysystemowy, którego dziś nie potrafi odzyskać.

Z kolei kandydaci reprezentujący stronę rządową oraz lewicową – Monika Piątkowska z KO (2,1 proc.) oraz Aleksandra Owca z Razem (2,1 proc.) – zebrali wśród wyborców Konfederacji znikomy margines poparcia.

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Przepływy przewidziane w sondażach

Taki układ sił nie jest zaskoczeniem dla analityków. Już przedwyborcze badania pracowni OGB z drugiej połowy września wskazywały, że Łukasz Gibała cieszy się ogromnym zaufaniem wśród krakowskich wolnościowców – wówczas chęć oddania na niego głosu deklarowało 55,18 proc. sympatyków Konfederacji.

Ostateczny wynik na poziomie 61,9 proc. świadczy o tym, że w ostatnich dniach kampanii ten proces jeszcze przyspieszył.

Ogólnopolskie tło krakowskiego wyniku

Krajowe badania potwierdzają problem PiS z utrzymaniem prawicowego elektoratu. Nowy sondaż z 16,5 proc. dla PiS pokazał najniższe poparcie partii od ostatnich wyborów, a sondaż po rozłamie w PiS potwierdził, że większość Polaków postrzega podział na prawicy jako jej trwałe osłabienie.

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Warto też pamiętać, że bezpartyjność i hasła antysystemowe mocno rezonują dziś wśród najmłodszych wyborców. Badacze wskazują, że to koniec stereotypu młodego wyborcy – obojętnego politycznie i lewicującego.