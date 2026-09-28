Piloci Ryanaira mieli ostatnie podejście do lądowania. Od końca paliwa dzieliły ich minuty Fot. Mounir Taha/Shutterstock

Ryanair to jeden z największych przewoźników w Europie. Mimo ok. 3 tys. lotów dziennie poziom bezpieczeństwa na ich pokładach pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Jednak nawet im przydarzają się niebezpieczne sytuacje. Jedna z nich została właśnie zbadana przez specjalną komisję.

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Podróż z włoskiej Pizy do Prestwick nieopodal Glasgow zgodnie z rozkładem powinna potrwać ok. 2 godzin i 50 minut. Jednak na początku października 2025 roku rejs Ryanaira wydłużył się do ponad 4 godzin. Podczas trzech nieudanych prób lądowania na dwóch różnych lotniskach zużyto ogromne ilości paliwa. Czwarte podejście musiało być już tym ostatnim.

Ryanair przegrał z pogodą. Nieudane lądowania początkiem problemów

3 października 2025 roku. 171 pasażerów i 6 członków załogi Ryanaira wsiada na pokład samolotu lecącego z Pizy do Prestwick. Pracownicy przewoźnika już dzień wcześniej dostali informację, że pogoda nie będzie im sprzyjać. Nad Wielką Brytanią szalał sztorm Amy, który skutecznie utrudniał starty i lądowania kolejnych maszyn. Przewoźnik zna takie ryzyko z doświadczenia – w czerwcu 2025 r. Ryanair musiał lądować awaryjnie przez turbulencje.

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Wiedząc o tym, załoga zatankowała więcej paliwa przed startem. Spodziewano się konieczności lądowania na krótszym pasie, nieco bardziej osłoniętym od wiatru. O trudnych warunkach przypominano im także w dniu wylotu. Pojawiła się także informacja, że w razie problemów w Szkocji mają kierować się do Manchesteru.

Lot zaczął się bez większych utrudnień, ale sytuacja skomplikowała się w momencie podejścia do lądowania w Prestwick. Podczas zniżania odczuwalne były silne turbulencje, a tuż nad ziemią pojawił się komunikat o uskoku wiatru (windshear) – nagłej i niezwykle groźnej zmianie kierunku oraz prędkości wiatru. Zaledwie 80 metrów nad pasem startowym piloci zdecydowali o odejściu na drugi krąg. Chwilę później podjęli drugą próbę lądowania, która również zakończyła się fiaskiem.

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Ryanair miał zapas paliwa na mniej niż 10 minut. Kolejnej próby lądowania by nie było

Jak podała w swoim raporcie Brytyjska Komisja Badania Wypadków Lotniczych (AAIB), załoga wystąpiła o możliwość lądowania w Manchesterze, ale nie otrzymała zgody na przekierowanie. Zgodę wyraził natomiast Edynburg. Tam jednak pojawił się ten sam problem co w Prestwick – próba lądowania została przerwana z powodu porywistego wiatru. Z podobnymi warunkami załogi mierzą się także na innych lotniskach. Niedawno wichura rzuciła Ryanairem nad pasem w Dublinie, piloci mieli tylko kilka sekund na reakcję.

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W tym momencie piloci znaleźli się w krytycznym położeniu i podjęli decyzję o natychmiastowym locie do Manchesteru. Samolot miał już o 700 kg paliwa mniej, niż wynosi wymagane minimum. Dodatkowo systemy wskazywały, że w momencie lądowania zostanie im ok. 300 kg paliwa przy wymaganym minimum wynoszącym 1101 kg. Nadano więc sygnał Mayday, po którym port lotniczy musiał przyjąć maszynę.

Ostatecznie samolot wylądował bezpiecznie w manchesterze. Po dotarciu na stanowisko postojowe i wyłączeniu silników w zbiornikach pozostało zaledwie 240 kg paliwa. Jak podaje "Independent", Boeing 737 zużywa około 363 kg paliwa w 10 minut. Kolejnego podejścia piloci już by nie wykonali. Dziś każdy kilogram ma jeszcze większe znaczenie, bo ceny paliwa lotniczego lecą do nieba, jednak bezpieczeństwo podróżnych pozostaje kluczową kwestią dla każdego przewoźnika.