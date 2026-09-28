Więcej okazji na podróż do Japonii. Europejski przewoźnik poleci na największe lotnisko w Tokio nawet 2 razy dziennie Fot. Henry Saint John/Shutterstock

Każdy, kto polubił podróżowanie, ma swoją listę wymarzonych kierunków. W wielu przypadkach na jej czele, lub przynajmniej bardzo wysoko znajduje się Japonia. To właśnie podróże do Kraju Kwitnacej Wiśni latem tego roku będą jeszcze łatwiejsze i bardziej przystępne cenowo za sptawą nowych połączeń dużego europejskiego przewoźnika.

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Japonia od lat znajduje się na samej górze listy turystycznych marzeń Polaków. Kraj Wschodzącego Słońca przyciąga niesamowitym połączeniem futurystycznej nowoczesności z wiekową tradycją, absolutnym bezpieczeństwem i kulinarnym rajem. Dla naszych turystów latami problemem w dotarciu tam były finanse, a przede wszystkim brak wygodnej siatki połączeń. To się jednak zmienia. Bezpośrednie loty do Tokio oferuje PLL LOT, a wygodną opcją jest także podróż na pokładach linii Finnair. I to właśnie fiński przewoźnik niebawem zwiększy swoją liczbę połączeń do Japonii.

Finnair z rekordową liczbą lotów do Tokio. Wygodne przesiadki i dobre ceny

W odpowiedzi na niesłabnący popyt na podróże do Azji fiński przewoźnik Finnair ogłosił znaczący wzrost częstotliwości swoich rejsów do stolicy Japonii. W szczycie sezonu letniego w 2027 roku linie zwiększą liczbę lotów na lotnisko Tokio-Narita. Dzięki temu będą obsługiwać nawet dwa rejsy dziennie do tego portu. Gdy dodamy do tego stałe, codzienne połączenia na lotnisko Tokio-Haneda, okaże się, że Finnair zaoferuje rekordową liczbę nawet trzech lotów dziennie z bazy w Helsinkach do stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni.

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Dla pasażerów z Polski to układ wręcz idealny. Finnair od lat słynie z bardzo dobrej i gęstej siatki połączeń z polskich portów (m.in. z Warszawy czy Krakowa) do Helsinek. Specjalnie zaplanowany rozkład lotów gwarantuje błyskawiczne, płynne przesiadki na lotnisku w Finlandii, bez konieczności spędzania wielu godzin w poczekalniach.

Dodatkowo fińskie linie regularnie oferują loty do Azji w bardzo konkurencyjnych i przystępnych cenach, co czyni wyprawę do Tokio realną jak nigdy dotąd. Nawet jeśli Japonia wprowadza nowy podatek od noclegów w części regionów. W sumie liczba tygodniowych rejsów Finnaira do Japonii wzrośnie z 28 do maksymalnie 32 lotów, co umacnia przewoźnika na pozycji jednego z gigantów na trasach europejsko-japońskich. Warto dodać, że w ich siatce połączeń obok Tokio jest także Osaka oraz Nagoja. Do ostatniego z tych miast latają jako jedyni z europejskich przewoźników.

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Co zobaczyć w Tokio? Obowiązkowe atrakcje stolicy Japonii

Wygodna podróż do Japonii to jedno (przed wylotem sprawdźcie też nowe zasady wjazdu do Japonii dla Polaków). Drugą kwestią pozostaje to, co warto tam zobaczyć. I tu bądźcie gotowi na długi i wnikliwy research, bo lista ciekawych atrakcji jest tam naprawdę ogromna.

Na dobry początek warto poczuć intensywny rytm metropolii zamieszkiwanej przez 14 mln osób. Dlatego zatrzymajcie się na słynnym skrzyżowaniu Shibuya Crossing. To najsłynniejsze i najbardziej zaludnione przejście dla pieszych na świecie, gdzie przy zmianie świateł na jezdnię wkraczają tysiące osób jednocześnie. Tuż obok znajduje się pomnik wiernego psa Hachiko. Aby spojrzeć na tę tętniącą życiem mozaikę z góry, możecie wjechać na punkt widokowy Shibuya Sky lub do monumentalnego wieżowca Tokyo Skytree, z którego przy dobrej pogodzie doskonale widać majestatyczny wulkan Fudżi.

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Dla kontrastu warto przenieść się do Asakusy, czyli najstarszej, zabytkowej dzielnicy Tokio. Znajdziecie tam duchowe serce miasta, czyli świątynię Senso-ji, do której prowadzi tradycyjna ulica handlowa Nakamise, pełna lokalnych przekąsek i pamiątek (pamiętajcie tylko, że na ulicy brak śmietników, a za śmiecenie wlepiają mandaty). Z kolei miłośnicy popkultury, gier wideo, mangi i elektroniki odnajdą swój raj w dzielnicy Akihabara, gdzie wielopiętrowe salony gier i wielobarwne neony tworzą klimatyczną mieszankę.