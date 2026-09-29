Mały dom parterowy z zadaszonym tarasem. Który metraż liczy urząd? Fot. dotshock / Shutterstock

Bez schodów, bez korytarzy, bez pozwolenia na budowę i często nawet bez kredytu na dekady. Brzmi jak chwyt marketingowy dewelopera, ale taki dom da się zrealizować. Trzeba tylko przełknąć jeden warunek: w środku nie ma miejsca na nic zbędnego.

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Ceny mieszkań w blokach przestały gwałtownie rosnąć, a własny dom do 70 m2 z ogródkiem i tak bije ciasne osiedle, zwłaszcza że koszt bywa podobny. Dlatego Polacy coraz chętniej stawiają na kompaktowe parterówki, dobre na start dla młodego małżeństwa i na spokojną emeryturę.

Dom do 70 m2 bez pozwolenia. Co mówi przepis?

Od 3 stycznia 2022 r. Prawo budowlane pozwala postawić na samo zgłoszenie wolno stojący dom jednorodzinny o powierzchni zabudowy do 70 m2, najwyżej dwukondygnacyjny i budowany na własne potrzeby mieszkaniowe. Pozwolenie na budowę odpada, ale obszar oddziaływania budynku musi zamykać się w granicach naszej działki.

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Z raportu "Ruch budowlany w 2025 r." Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) wynika, że w ubiegłym roku zgłoszono budowę 2085 takich domów. W pierwszej połowie 2026 r. takich zgłoszeń było już 957, więcej niż dotyczących zwykłych domów jednorodzinnych (845). Rośnie więc popularność takiego budownictwa.

Dwa metraże jednego domu. Dlaczego 63 m2 z katalogu wymaga pozwolenia?

Tu czai się pułapka. Limit dotyczy powierzchni zabudowy, czyli obrysu budynku po zewnętrznej krawędzi ścian, a katalogi podają powierzchnię użytkową wnętrza. Np. dom w kruszczykach 3 (A) z pracowni ARCHON+ ma 64,61 m2 wnętrza, ale 87,01 m2 zabudowy. Kasia 3 z MG Projekt przy 63,70 m2 użytkowej zajmuje 87,98 m2. Oba wymagają więc pozwolenia.

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Wymarzone 63 metry wnętrza i budowa na samo zgłoszenie prawie nigdy nie idą w parze. W limicie mieszczą się realnie domy o powierzchni użytkowej rzędu od 47 do 53 m2. "Część mniejszych budynków ma powierzchnię zabudowy poniżej 70 m2" – zauważa serwis Murator.pl.

Weźmy Z11 z pracowni Z500: na 50,6 m2 zmieściły się sień, hol, kuchnia, trzy sypialnie i łazienka, przy zabudowie 68 m2. Podobny metraż, 50,3 m2, ma C333y Miarodajny wariant XX z kolekcji Murator Projekty. Więcej pisaliśmy o tym, że dom 50 m2 to opcja na start lub emeryturę.

Za oszczędność płaci się jednak wyrzeczeniami. Architekci z pracowni Z500 podkreślają, że przy metrażu rzędu 60 m2 układ musi być otwarty, więc osobna garderoba i spiżarnia odpadają, a długie korytarze pożerają przestrzeń. Trzeba być otwartym na sprytne rozwiązania, i to dosłownie.

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Ile kosztuje budowa małego domu? Widełki brutto i darmowe projekty

Zestawienia cenowe na 2026 rok dotyczą wyłącznie konstrukcji i wykończenia, bez działki, a koszty budowy domu rosną najmocniej od kilku lat. Orientacyjne kwoty brutto dla domu o powierzchni ok. 63 m2, jak w katalogach, według raportów portalu OnGeo z połowy 2026 roku:

Stan surowy zamknięty – od 233 000 do 283 500 zł Stan deweloperski – od 315 000 do 409 500 zł Wykończenie pod klucz – od 378 000 do 567 000 zł

Budżet ratuje prosta bryła: sama rezygnacja z lukarn (wystające okno na poddaszu) i załamań połaci dachu obniża koszt więźby i pokrycia nawet o 30 do 50 proc. Można też zaoszczędzić na projekcie, bo GUNB udostępnił bezpłatnie 72 projekty domów do 70 m2.

Zanim wybierzemy projekt. Sprawdźmy działkę i plan ogólny gminy

Nawet tania działka pod dom do 70 m2 niewiele da, gdy zabraknie zgody na zabudowę. Od 1 września gmina, która nie uchwaliła planu ogólnego, nie wyda już nowej decyzji o warunkach zabudowy (potoczne "wuzetki").

Dom powstanie wtedy wyłącznie w obszarze uzupełnienia zabudowy, gdzie zabudowa już stoi, a działka, na której dziś wolno budować, może być bezwartościowa. Najpierw więc sprawdźmy w gminie status planu ogólnego. Bez tego nawet dom, który idealnie mieści się w limicie, zostanie na papierze.