Zasłony, dywan i miękka sofa to najprostszy sposób na echo. Pogłos w pokoju potrafią skrócić kilkukrotnie Fot. Followtheflow / Shutterstock

Po wakacjach w urokliwych miejscach wracamy do domu, zamykamy okna i nagle odkrywamy, jak jest tu głośno. Stukot talerzy i bębna pralki, kroki na podłodze, telewizor i rozmowa, która odbija się echem od ścian. Wszystko słychać. Zanim zrzucimy winę na sąsiada czy, rozejrzyjmy się po salonie, bo często to on sam robi najwięcej hałasu. Nowoczesne trendy w architekturze rozwiązują wiele problemów.

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Modne wnętrza kochają twarde powierzchnie i minimalizm: płytki na podłodze, gładkie ściany, szkła, lustra i ukrywanie rzeczy w meblach. Do tego dochodzi otwarta strefa dzienna. Polacy masowo rezygnują z wiszących szafek, a ściankę działową między kuchnią a salonem, typową dla bloków z wielkiej płyty, coraz częściej się wyburza.

"Obecnie największym problemem w pomieszczeniach jest niedostatek materiałów miękkich, pochłaniających dźwięk" – pisała w "Muratorze" Magda Szubert ze Stowarzyszenia "Komfort Ciszy".

Pogłos w mieszkaniu. Dlaczego pusty salon brzmi jak studnia?

Winny jest pogłos. To dźwięk, który po wypowiedzeniu słowa jeszcze chwilę krąży po pokoju, bo odbija się od podłogi, ścian i sufitu. Jak w pustej klatce schodowej (lub Stadionie Narodowym). Akustycy mierzą go w sekundach, do momentu, aż dźwięk wygaśnie.

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Skalę zjawiska pokazały pomiary Césara Díaza i Antonii Pedrero, akustyków z Politechniki Madryckiej. W latach 2000–2003 zbadali 11 687 pomieszczeń w mieszkaniach w regionie Madrytu.

W pokoju o kubaturze 20–30 m3 (ok. 8–12 m2 podłogi) pogłos przy średnich częstotliwościach trwał 0,36 s z meblami i aż 1,46 s bez nich, czyli mniej więcej cztery razy dłużej. "Pochłanianie dźwięku zapewniają głównie meble i wystrój" – podsumowali autorzy badania.

Każdy dywan czy zasłona, z których rezygnujemy dla minimalistycznego efektu, to mniej materiału wyciszającego wnętrze. Długi pogłos męczy też słuch. Badacze z Vanderbilt University Medical Center sprawdzili, że w pomieszczeniu z echem trzeba się bardziej skupiać, żeby zrozumieć rozmówcę. Uczestnicy czuli ten wysiłek nawet wtedy, gdy słyszeli wszystkie słowa tak samo dobrze jak w cichszym pokoju.

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Jak wygłuszyć salon, żeby nie wyglądał jak studio nagrań?

Najprostsza metoda to powrót miękkich rzeczy. Stowarzyszenie "Komfort Ciszy" radzi położyć miękki dywan, a zamiast rolet powiesić gęsto marszczone zasłony z grubej tkaniny. Poleca też otwarte regały z książkami, bo przeszklone biblioteczki po prostu odbijają dźwięk.

Według stowarzyszenia w pomieszczeniach do ok. 100 m3 (np. pokój ok. 40 m2 o wysokości 2,5 m) taki zestaw z tapicerowanymi meblami zwykle wystarcza. Pojedyncze rośliny doniczkowe, wbrew obiegowej opinii, prawie nie tłumią dźwięku.

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Gdy tkaniny to za mało, wchodzą panele akustyczne – i coraz rzadziej przypominają szarą piankę z sali prób. Producenci mają w ofertach filcowe panele ścienne w szerokiej palecie kolorów i z nadrukiem, a obok nich lampy i obrazy akustyczne, chmury podwieszane pod sufitem czy fronty mebli z materiału pochłaniającego dźwięk.

Liczy się też miejsce. Naukowcy z Politechniki Śląskiej w symulacjach komputerowych sprawdzili, że ten sam kawałek materiału pochłaniającego działa inaczej w poziomie (sufit), a inaczej w pionie (ściana). Nie miało za to znaczenia, na której ze ścian go umieszczono, a różnice były najwyraźniejsze w słabo wytłumionych, "gołych" pomieszczeniach.

W otwartej strefie dziennej "Komfort Ciszy" poleca akustyczne wyspy na suficie nad stołem lub kanapą. Uzupełnia je panel na ścianie, którego środek wypada na wysokości głów siedzących osób.

Z wygłuszaniem nie trzeba przesadzać. Szwajcarscy badacze z instytutu Empa sprawdzali w laboratorium, jak ludzie odbierają dźwięki na podwórkach między blokami. Najlepiej wypadało umiarkowane pochłanianie, a gorzej zarówno twarde, jak i przesadnie wytłumione elewacje. Choć chodziło o podwórka, a nie salony, to dobra wskazówka, by nie oklejać każdej ściany i zachować umiar.

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Które pokoje wygłuszyć i ile to kosztuje?

Nie trzeba wygłuszać całego domu. "Komfort Ciszy" wskazuje przede wszystkim otwartą strefę dzienną z kuchnią, wysokie hole otwarte na piętro oraz pokój do pracy. Przy biurku pod ścianą wystarczy tam panel akustyczny, a przy biurku w narożniku panele na obu ścianach (na wysokości głosu). W sypialni sprawdzi się tapicerowany zagłówek łóżka.

Ceny paneli akustycznych mają ogromny rozstrzał. W ofertach sklepów internetowych (stan na 10 września 2026 r.) najtańsze są piankowe "piramidki" i płytki Trapez 50 × 50 po 16,55 zł i 19,10 zł za sztukę, ale z wyglądu przypominają raczej salę prób niż salon. Za drewniany Akupanel WoodUpp zapłacimy 399 zł, za absorber t.akustik Stripe 759 zł, a za panele POLY od 1445,25 zł do 2028,27 zł za sztukę.

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Porównując oferty, trzeba patrzeć na wymiary, bo ceny zwykle podawane są za sztukę (bo najczęściej wystarczy nam właśnie jedna czy dwie sztuki). Panel ścienny Denios 25 × 200 cm kosztuje 1414,50 zł, czyli ok. 2830 zł za m2. Felthe podaje cenę katalogową od 285 zł netto za m2 filcu PET, a autorzy poradnika w serwisie skarnews.pl szacują filcowe panele na 80–220 zł za m2.

Według tego samego poradnika wyciszenie gabinetu 12 m2 to ok. 1500 zł za materiał, a salonu 25 m2 z problemem niskich tonów – 2500–5000 zł. Do rachunku trzeba doliczyć dostawę, ale ale za to nie musimy zatrudniać do tego fachowców.

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Lekkie panele filcowe można przykleić taśmą montażową i zdjąć bez remontu (to spora zaleta również dla najemców). Wady? Filc może się uszkodzić, a przede wszystkim panele nie zatrzymają hałasu zza ściany.