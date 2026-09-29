Wybrali najlepsze turystycznie kraje 2026 roku. Polska nie w czołówce, ale i tak jest dobrze Fot. Viktoriia030405/Shutterstock

Podróżowanie staje się coraz bardziej popularne na całym świecie. Liczba turystów rośnie, a wraz z nią rozwijają się również gospodarki chętnie odwiedzanych krajów. Światowe Forum Ekonomiczne przygotowało ranking najlepszych turystycznie krajów świata. Ich spojrzenie jest naprawdę ciekawe.

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Kolejne turystyczne rankingi zalewają nas niemalże każdego dnia. Każdy szuka najładniejszych starych miast, najlepszego miejsca dla cyfrowych nomadów czy najbardziej niedocenianego miejsca w Europie. Zestawień jest naprawdę wiele i to one pomagają w wyborze najciekawszego dla nas miejsca na wakacje. Światowe Forum Ekonomiczne podeszło jednak do tematu inaczej. Walory stricte turystyczne dotyczące atrakcji były tylko jednym z licznych punktów w ich analizie.

Najlepsze turystycznie miejsca świata. Europa dominuje w czołówce

To już 10. edycja indeksu rozwoju podróży i turystyki Światowego Forum Ekonomicznego. W przygotowaniu tego zestawienia wzięto pod uwagę m.in. liczbę atrakcji wpisanych na listę UNESCO, ale równocześnie ważnymi filarami były również sprawność komunikacji publicznej, wymogi wizowe, ceny hoteli czy nawet radzenie sobie z rozłożeniem ruchu turystycznego.

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I właśnie analizując między innymi wymienione wyżej czynniki, ustalono, że najlepszym turystycznie krajem świata jest aktualnie Japonia. Kraj Kwitnącej Wiśni notuje bardzo dynamiczny rozwój sektora turystycznego. W niektórych miastach wzrost jest na tyle duży, że podróżnych obciąża się dodatkowymi opłatami (np. w Kioto) lub próbuje się ograniczać ich obecność w dzielnicach, które z tradycyjnych obszarów mieszkalnych stały się zbyt turystyczne (np. w Tokio). Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie Japonia od lat pozostaje na szczycie list marzeń Polaków, ale i wielu innych nacji. Właśnie dlatego europejscy przewoźnicy tak chętnie zwiększają liczbę lotów do tego kraju.

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Czołową dziesiątkę najlepszych turystycznie krajów świata zdominowała Europa, co nie powinno być dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że to właśnie nasz kontynent przyciąga najwięcej turystów oraz posiada najwięcej wpisów na listę UNESCO. Równocześnie jednak najwyżej sklasyfikowanym krajem z naszej części świata była Hiszpania, która zajęła 3. miejsce za Japonią i USA. 5. miejsce przypadło Francji, a lokatę niżej znalazły się Niemcy. 7. lokata przypadła Wielkiej Brytanii, a kolejno na 9. i 10. miejscu znalazły się Szwajcaria oraz Włochy.

Czołówkę zestawienia uzupełniły Australia sklasyfikowana na 4. miejscu oraz Chiny, które zajęły 8. lokatę. Polska w tym zestawieniu znalazła się na 28. miejscu, co biorąc pod uwagę 110 pozycji w rankingu, jest naprawdę dobrym wynikiem.

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Najszybciej rosnące kraje świata. Lidera Polacy znają doskonale

Światowe Forum Ekonomiczne nie ograniczyło się do wspomnienia wyłącznie o najlepszych krajach. Eksperci wyodrębnili również państwa, które notują najbardziej dynamiczny wzrost w zestawieniu. W tej kategorii równych sobie nie ma doskonale znana Polakom Albania. Ta od 2024 roku awansowała o 10 pozycji, a od 2019 roku aż o 20, i aktualnie plasuje się na 53. miejscu.