Awaria rządowej strony z e-Doręczeniami. Użytkownicy od kilku dni nie mogą załatwić spraw. Fot. Shutterstock.com

Przedsiębiorcy od kilku dni zgłaszają problemy z funkcjonowaniem rządowej strony biznes.gov.pl, a szczególnie z usługą e-Doręczeń lub CEIDG. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wydało w tej sprawie komunikat we wtorek, ale mamy już środę wieczór, a serwisy wciąż odmawiają posłuszeństwa. Sprawa jest o tyle frustrująca, że powoli kończy się termin na założenie adresu do e-Doręczeń. Mamy jednak dobrą wiadomość dla firm.

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"Obecnie występują czasowe utrudnienia w działaniu części usług portalu Biznes.gov.pl, w szczególności usług związanych z e-Doręczeniami i CEIDG. W wyniku zwiększonego obciążenia niektóre funkcje mogą działać wolniej, kończyć się błędem lub być czasowo niedostępne" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju i Technologii z wtorku 29 września.

Minęło już jednak sporo czasu, bo mamy już środę, a problemy nie ustały. Nie ma też żadnych informacji dotyczących tego, kiedy ewentualnie możemy spodziewać się przywrócenia dostępności usług. A frustracja przedsiębiorców tylko rośnie przez nowy obowiązek wchodzący już od 1 października.

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Awaria e-Doręczeń. "W tej chwili strona jest bardzo obciążona"

Aktualnie chcąc założyć lub aktywować adres do e-Doręczeń na biznes.gov.pl użytkownikom ukazuje się następujący komunikat: "Jesteś teraz w kolejce. Prosimy o cierpliwość. W tej chwili strona jest bardzo obciążona z powodu dużego zainteresowania usługą e-Doręczeń. To powoduje opóźnienia w dostępie do portalu. Pracujemy nad zwiększeniem przepustowości systemu, aby zapewnić Państwu płynną realizację spraw. Pozostaw to okno otwarte. Gdy nadejdzie Twoja kolej, nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę internetową. Nie odświeżaj strony – może to spowodować utratę miejsca w kolejce".

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Komunikat na rządowej stronie Fot. zrzut ekranu / biznes.gov.pl / naTemat

Nie warto jednak nabierać się na "szacowany czas oczekiwania", ponieważ ten raczej wzrasta, niż maleje, jak zgłaszają zdenerwowani użytkownicy. Zaczyna się od 26 minut, a kończy nawet na 85.

Przedsiębiorcy już od kilku dni zgłaszali w mediach społecznościowych problemy z logowaniem się do rządowych serwisów. Użytkownicy opisywali trudności z założeniem i aktywacją adresu do e-Doręczeń, a także komunikaty informujące o niedostępności poszczególnych usług. W środę rano problem z login.gov.pl był widoczny również w serwisie Downdetector, gdzie strona należała do najczęściej zgłaszanych usług z awariami.

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Resort uspokaja. Nie będzie konsekwencji

Frustracja użytkowników i wzmożony ruch na rządowej stronie do zakładania e-Doręczeń nie bierze się z próżni. Od 1 października 2026 roku każdy przedsiębiorca ma bowiem obowiązek posiadać aktywny adres do e-Doręczeń, czyli elektronicznej skrzynki zastępującej list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że przepisy nie przewidują żadnych kar za niedotrzymanie tego terminu. Jeśli więc przez obecne awarie i przeciążenia systemu nie da się założyć lub aktywować swojej skrzynki, nie trzeba w nieskończoność odświeżać strony i próbować na siłę. Resort radzi, aby na razie odpuścić – kiedy system znów zacznie normalnie działać i odzyska pełną sprawność, proces będzie można na spokojnie dokończyć.

Co zrobić, gdy rządowa strona nie działa? Wskazówki od MRiT

W związku z problemami technicznymi resort przygotował wytyczne dla użytkowników. Główna zasada to unikanie wielokrotnego powtarzania tej samej czynności. Jeśli podczas składania wniosku lub aktywacji adresu na ekranie pojawi się błąd, nie należy od razu próbować jeszcze raz. Ministerstwo tłumaczy, że takie ponawianie prób w krótkich odstępach czasu tylko generuje kolejne błędy, wydłuża cały proces obsługi i utrudnia późniejsze sprawdzenie statusu naszego pierwszego wniosku.

Zamiast tego, przed kolejnym podejściem urzędnicy radzą upewnić się, czy ten wcześniejszy wniosek nie został już przypadkiem poprawnie zarejestrowany w systemie. Z kolei w przypadku braku e-maila z kodem weryfikacyjnym, w pierwszej kolejności należy sprawdzić folder SPAM oraz pozostałe zakładki w naszej skrzynce pocztowej.

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