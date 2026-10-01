od lewej - butelka quick connect różowa soda stream, saturator sodastream, szklanka z cytryną, trzy butelki sodastream w różnych rozmiarach
Sodastream ma naprawdę ciekawy pomysł na swój kolejny saturator. Fot. Shutterstock

Sodastream właśnie pozbył się najbardziej irytującego elementu saturatora Terra. Założenie jest proste: wciskasz przycisk i lejesz napój prosto do szklanki – niemal jak w fast foodzie. Pytanie tylko, czy do Europy trafi poprawiona wersja nowego urządzenia izraelskiej firmy. Doświadczenia użytkowników z USA pokazują bowiem, że koncepcja Sodastream Fountain jest świetna, ale wykonanie pozostawia sporo do życzenia.

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Niedawno Sodastream pokazało model Fountain. Nie jest jeszcze dostępny na polskim rynku, ale taka premiera jest bardzo prawdopodobna i zakładam, że nastąpi dość szybko – w marketach już teraz pojawiają się kompatybilne z urządzeniem syropy.

Do tej pory standardowy Sodastream Terra działał bardzo "łopatologicznie" – umieszczaliśmy w nim nabój gazowy, wczepialiśmy plastikową butelkę i wciskaliśmy kilkukrotnie przycisk na górze urządzenia. W założeniu – szybko, łatwo i bez prądu.

Sodastream Fountain rozwiązuje problemy poprzednika

Zalety Sodastreamu Terra (i podobnych sprzętów innych producentów, w tym np. polskiego Dafi o nazwie PushAir) są dość oczywiste:

  • najtańsze napoje gazowane, jakie da się wyprodukować "domowymi sposobami" – wymiana uniwersalnych butli kosztuje około 20 złotych,
  • możliwość ominięcia systemu kaucyjnego (a biorąc pod uwagę, jak obecnie funkcjonuje, to jest to bardzo duży plus),
  • możliwość kreatywnego eksperymentowania z różnymi smakami i produktami (niektóre z nich nigdy nie przyszłyby do głowy producentom).

    • Sodastream Fountain w założeniu robi to samo, ale różni się jednym prostym i kluczowym z mojej perspektywy założeniem. Do urządzenia podpinamy, standardowo, butlę z gazem, ale też nowe butle z syropem i prąd. I tu występuje kluczowa różnica – nowy Fountain dzięki temu, że jest na prąd, nie wymaga "mechanicznego" gazowania napoju, a działa na takiej samej zasadzie jak dolewki w fast foodach. Wybieramy kilka opcji, wciskamy przycisk i lejemy napój prosto do szklanki, butelki, naczynia.

    Nie brzmi jak odkrycie Ameryki, to jest jasne, ale (!) takie rozwiązanie pozwala wyeliminować największe wąskie gardło w przypadku standardowych saturatorów, czyli butelki. A to naprawdę sporo, szczególnie biorąc pod uwagę, jak źle jest zaprojektowana standardowa butelka do Sodastreama.

    Po pierwsze – ma stosunkowo wąską szyjkę, co sprawia, że bardzo ciężko się ją czyści. Producent zachęca co prawda do mycia jej w zmywarce, ale w praktyce butelka to prawdziwy magnes na osad. Natomiast czyszczenie jej przeznaczoną do tego szczotką plastikową wcale do wygodnych nie należy. Szczególnie jeśli zagapimy się i zostawimy na dnie nadmiar cukru. Kolejna wada standardowego saturatora jest taka, że napoje stosunkowo szybko wytracają nagazowanie, a za każdym razem musimy przygotować całą butelkę napoju (standardowo litr lub 700 ml).

    Sodastream Fountain rozwiązuje wszystkie te problemy na raz, po prostu likwidując butelkę. Jeśli będzie istnieć konieczność zabrania napoju w drogę, nic nie stoi na przeszkodzie. Fountain wciąż jest na tyle wysoki, że bez problemu napełnię za jego pomocą odpowiednie naczynie.

    Cena Sodastream Fountain nie przeraża

    Sodastream Fountain kosztuje w tej chwili 199 dolarów. Należy więc spodziewać się, że polska cena urządzenia będzie oscylować gdzieś wokół 800-1200 złotych. Urządzenie konkurować będzie z saturatorami Philipsa za około 1600 złotych (które mają znacznie więcej funkcji) i kilkoma propozycjami od mniej znanych producentów, którzy sprzedają podobne urządzenia w cenie około 1000 złotych.

    Fountain ma więc szansę być tanią alternatywą dla urządzeń marek no-name, oferując kompatybilność z wygodnymi i powszechnie dostępnymi różowymi butlami quick connect, a także wcześniej wspomnianymi syropami. Zapowiada się, że będzie to solidny budżetowy/średniopółkowy sprzęt, który może jeszcze mocniej napędzić polską modę na saturatory. Jest jednak pewien haczyk.

    Sodastream Fountain nie jest bez wad – są pewne "czerwone flagii"

    Problemem Sodastream Fountain są w tej chwili bardzo słabe opinie. Obecnie na stronie Sodastreama model ma zaledwie 3,4 gwiazdki na 5. Wielu klientów pisze o problemach związanych z wyciekaniem napojów ze względu na wpływ wysokiego ciśnienia na komponenty urządzenia.

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    Jednocześnie klienci podkreślają, że sama idea urządzenia jest atrakcyjna, ale jakość jego wykonania pozostawia wiele do życzenia. To są jednak opinie wyłącznie z USA. Nie wiadomo nawet, czy produkt, który trafi na nasz rynek, będzie wykonany w tej samej fabryce, z tych samych komponentów, z tymi samymi wadami. Trzeba będzie poczekać na polskie recenzje tego urządzenia. Być może klienci z USA korzystają ze sprzętu w znacznie bardziej intensywny sposób, niż będzie to mieć miejsce na europejskim rynku.

    Z drugiej strony pomysł na Sodastream Fountain nie jest przesadnie przełomowy – jeśli nasza rodzima konkurencja dla izraelskiej firmy opracuje podobne urządzenie, nie widzę przeszkód, by to właśnie na nie przeznaczyć pieniądze, o ile, podobnie jak w przypadku starcia Sodastreamu Terra z Dafi PushAirem, jej propozycja będzie na podobnym poziomie wykonania.