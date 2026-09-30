Gdzie wyrzucić gumę do żucia? Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Guma przyklejona pod krzesłem, ławką czy na chodniku to zmora każdego z nas. Najlepiej wyrzucić ją do odpowiedniego pojemnika na śmieci. Niektórzy się mylą i wybierają nie ten, co trzeba. Wyjaśniamy, gdzie powinna trafić guma do żucia.

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Zwykły gest, który robimy niemal automatycznie: guma do żucia traci smak, więc szukamy najbliższego kosza. I tu zaczynają się schody. Wiele osób intuicyjnie skierowałoby się do brązowego pojemnika, wychodząc z założenia, że skoro guma trafia do ust, to jest produktem organicznym. To bardzo częsty i niestety kosztowny błąd.

Prawidłowe pozbywanie się gumy do żucia to nie tylko kwestia ekologii, ale i zwykłej życzliwości. Wyrzucona byle gdzie guma szpeci przestrzeń publiczną i potrafi skutecznie zniszczyć ubranie czy obuwie. Doskonale wiedzą o tym wszyscy, którzy choć raz nieświadomie usiedli na ławce w parku lub krześle w autobusie z przyklejoną "niespodzianką".

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Gdzie wyrzucić gumę do żucia? Nie do bioodpadów!

Guma głównie wykonywana jest z masy gumowej, cukru pudru i syropu skrobiowego, substancji aromatycznych, smakowych i barwiących. Z tego powodu guma do żucia nie ulega naturalnemu rozkładowi i nie nadaje się do kompostowania. Wrzucenie jej do brązowego pojemnika zanieczyszcza biomasę.

Zużytą gumę do żucia należy zawsze wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane (czarny kosz).

To jedyne właściwe miejsce, ponieważ:

Nie ulegnie rozkładowi w pojemniku BIO (brązowym). Nie nadaje się do recyklingu w pojemniku na tworzywa sztuczne i metale (żółtym) ze względu na zanieczyszczenie śliną i skład chemiczny.

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Co zrobić z gumą do żucia, gdy w pobliżu nie ma kosza?

Jeśli nie masz pod ręką kosza na odpady zmieszane:

Zawiń gumę w papierek (np. ten, w którym była zapakowana) lub chusteczkę higieniczną. Wyrzuć ją do najbliższego ulicznego kosza na śmieci (uliczne kosze są przeznaczone na odpady zmieszane).

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