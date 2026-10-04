Salerno Fot.nella.n/Shutterstock

Wizz Air kontynuuje ekspansję na lotnisku Warszawa-Modlin. Siatka połączeń węgierskiego przewoźnika wzbogaci się o nowy kierunek. Pierwszy samolot na nowej trasie ma wystartować w przededniu sezonu wakacyjnego.

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Chodzi o Salerno, czyli o malowniczą miejscowość stanowiącą bramę do Wybrzeża Amalfi. Pierwszy rejs z Modlina do Salerno zaplanowano na 6 czerwca 2027 roku. Połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu, w środy i w niedziele. Rozkład został ułożony tak, aby umożliwić pasażerom zarówno szybki, przedłużony wypad na weekend, jak i dłuższe, kilkunastodniowe wczasy na południu Włoch. Bilety trafiły już do sprzedaży.

Wizz Air rozwija siatkę połączeń z Modlina

Salerno to dobra baza wypadowa dla turystów planujących zwiedzanie okolicznych popularnych miejscowości, takich jak Positano, Amalfi czy wyspa Capri. Nawet jeżeli nigdy tam nie byliście, prawdopodobnie widzieliście zdjęcia tych miejsc w mediach społecznościowych – są one uwielbiane przez instagramerów. Do tej pory Wizz Air oferował już loty do Salerno z Katowic i z Lotniska Chopina. Już wtedy pisaliśmy, że nowy kierunek Wizz Air to prawdziwy hit. Dla Modlina jest to jednak całkowita nowość.

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Nowy kierunek zasili obecną ofertę włoskich tras z Modlina, gdzie linia ma już rejsy do Alghero (Sardynia), Brindisi (Puglia), Palermo (Sycylia) i Rimini (Emilia-Romania). Uruchomienie lotów do Salerno wpisuje się w plan rozwoju węgierskiego przewoźnika na mazowieckim lotnisku. Od czasu otwarcia stałej bazy pod koniec zeszłego roku i stacjonowania tam dwóch samolotów linia zagęszcza swoją siatkę.

Kiedy na początku 2026 roku pisaliśmy, że Wizz Air zadomowił się w Modlinie i ogłosił tam dwie nowe trasy, było jasne, że to dopiero początek. Obecnie Wizz Air obsługuje z Modlina 17 tras do 10 państw, oferując w samym 2026 roku blisko 957 tysięcy miejsc dla pasażerów. To kolejny dowód, że lotnisko w Modlinie umacnia pozycję i wraca do gry o pasażerów.

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Co zobaczyć w Salerno? Zabytki i nadmorskie atrakcje

Salerno to miasto portowe. Warto odwiedzić tam jego historyczną część, m.in. Ogrody Minerwy (Giardino della Minerva), czyli najstarszy ogród botaniczny w Europie Zachodniej, wznoszący się nad dachami domów. Historię Salerno dopełniają Akwedukt Średniowieczny z IX wieku i górujący nad całym miastem Zamek Arechi (Castello di Arechi), z którego roztacza się panorama na Zatokę Salerno.

Jest też drugie oblicze miasta. Salerno szczyci się Lungomare Trieste, czyli jedną z najdłuższych promenad we Włoszech, ciągnącą się wzdłuż brzegu. Kończy się ona na placu Piazza della Libertà, który jest jednym z największych otwartych placów nadmorskich w Europie. Wieczorem miasto ożywa w lokalnych trattoriach.