Ryanair będzie musiał odwołać loty z pięciu lotnisk w Polsce. I to nie ze swojej winy Fot. Mounir Taha/Shutterstock

Odwołania lotów to jeden z największych koszmarów podróżnych, a niestety dochodzi do nich coraz częściej. Przewoźnikom na drodze do realizacji połączenia stają usterki maszyn czy niekorzystna pogoda. Tym razem problem będzie jednak zupełnie inny.

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W ostatnim czasie o odwołaniach lotów słyszeliśmy wielokrotnie. Problemem była Etna, która uziemiła lotnisko w Katanii. W Barcelonie doszło do odwołania połączeń z powodu ulewnych opadów deszczu. Teraz przyszedł czas na Wielką Brytanię. Jedno z ważniejszych lotnisk w tym kraju wstrzyma pracę na nieco ponad dwa dni. A to oznacza duże utrudnienia także dla Polaków.

Wielki strajk na lotnisku w Wielkiej Brytanii. Najpewniej nic stamtąd nie odleci

Lotniska w Wielkiej Brytanii należą do najbardziej ruchliwych w całej Europie. Brytyjczycy uwielbiają podróżować, a loty są do tego najszybszą i najbardziej komfortową metodą – zwłaszcza że dysponują bardzo rozbudowaną siatką połączeń.

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Problem polega na tym, że port Leeds Bradford na dwa dni się zatrzyma. Pracownicy naziemni, a także przedstawiciele kontroli lotów ogłosili, że w dniach 16–18 października przystąpią do strajku i nie będą wykonywać swoich obowiązków. Powód? Od grudnia 2025 roku prowadzą negocjacje w sprawie lepszego wynagrodzenia, które dotychczas nie przyniosły żadnych skutków. Podobny scenariusz doprowadził niedawno do paraliżu lotniska, z którego latają Polacy, w belgijskim Charleroi.

Strajk rozpocznie się o godzinie 3:00 w piątek 16 października w przypadku pracowników naziemnych, a od 6:00 dołączą do nich kontrolerzy lotów. Koniec akcji zaplanowano na niedzielę 18 października o godzinie 6:00.

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I o ile z protestem załogi naziemnej port mógłby jeszcze jakoś się uporać, o tyle bez kontrolerów ruchu nie da się bezpiecznie startować ani lądować. I choć władze lotniska zapowiadają, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby port mógł pracować mimo strajku, to zapowiedzi te wydają się mało prawdopodobne. Stąd jeśli nie dojdzie do szybkiego zawarcia ugody, czeka nas fala odwołanych rejsów – w tym tych do Polski.

Ryanair będzie musiał odwołać loty z i do Polski. Wizz Air także na liście

Dużą siatkę połączeń do portu Leeds Bradford z Polski posiada Ryanair. W sumie przewoźnik lata tam aż z pięciu naszych lotnisk. Jeżeli dojdzie do protestów, Irlandczycy odwołają kolejne loty do Polski i najpewniej nie odbędzie się lot z i do Wrocławia (17 października), a także rotacja na Lotnisko Chopina w Warszawie, również zaplanowana na sobotę. Tego samego dnia samolot może nie ruszyć do Leeds także z Poznania.

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Kolejne loty Ryanair może odwołać w Krakowie. Samoloty latają z Małopolski do Leeds codziennie, więc zagrożone są rejsy w piątek i sobotę. Połączenie w niedzielę startuje po godzinie 6:00 rano, więc jest szansa na jego realizację. W przypadku Gdańska zagrożone są wyloty zaplanowane na 16 i 17 października.

Z kolei w przypadku Wizz Aira zagrożone odwołaniem jest tylko jedno połączenie. Węgrzy latają bezpośrednio między Leeds a Warszawą (Lotnisko Chopina) we wtorki, czwartki i soboty. I to właśnie rejs zaplanowany na 17 października może zostać odwołany lub przekierowany na inne brytyjskie lotnisko.