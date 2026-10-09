Wizz Air wycofuje kolejne loty Fot. BalkansCat/Shutterstock

Wizz Air jeszcze kilkanaście dni temu chciał wykorzystać nadarzającą się okazję i przywrócić trasę, którą przymusowo zamknęli na przełomie lutego i marca. Rzeczywistość jednak szybko zweryfikowała plany. Niestety, ale dwa hitowe połączenia z Polski zostały odwołane na całą zimę. I to również nie jest winą przewoźnika.

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Polacy kochają podróżować, a zimą brakuje im słońca. Wysokie temperatury i długie dni to jeden z podstawowych warunków, kiedy wybieramy kierunki urlopowe od listopada aż po marzec. Niestety jedna z najpopularniejszych tras ostatnich lat będzie mniej osiągalna niż dotychczas. Wizz Air podjął właśnie decyzję, że na wiele miesięcy odwołuje loty do ZEA.

Wizz Air odwołuje loty do Abu Zabi z Polski

Anulowanie połączeń to rezultat sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie i zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Irakiem. Napięcia w regionie widać również w komunikatach dla podróżnych – ZEA stale mają trzeci poziom ostrzeżeń naszego MSZ. Kontynuacja rejsów zmuszałaby przewoźnika do dłuższych lotów Airbusami A321neo i do dodatkowego lądowania na tankowanie. Przy wysokiej cenie paliwa trasy te przestały być opłacalne. Problem drogiego paliwa dotyczy zresztą całej branży – szef Ryanaira bije na alarm, że ceny biletów lotniczych już wkrótce pójdą w górę.

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Kiedy powrócą anulowane rejsy? W przypadku trasy Kraków–Abu Zabi wznowienie lotów zaplanowano na 30 marca. Połączenie ma odbywać się trzy razy w tygodniu (we wtorki, czwartki i soboty). Powrotu lotów z Katowic do Abu Zabi można spodziewać się najwcześniej na koniec października przyszłego roku. A co ważne, cięcia nie ograniczają się jedynie do Polski. Wizz Air zawiesił na zimę również inne połączenia z Abu Zabi, a także trasy do Ammanu i Dubaju. Tnie zresztą nie tylko on – w Portugalii Ryanair odwołał kluczowe loty i 100 tys. turystów zniknęło z Azorów.

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To nie pierwszy raz. Wizz Air kasuje inne połączenia

Skasowanie lotów na Bliski Wschód to niejedyne cięcia węgierskiego przewoźnika – Wizz Air odwołuje loty z Polski także na innych trasach. Na łamach naTemat pisaliśmy już o anulowaniu ważnego połączenia, z którego korzysta wielu Polaków. Tym razem zawieszenie trasy nie wynikało z decyzji przewoźnika, lecz z planowanego remontu.

Chodzi oczywiście o połączenie do holenderskiego Eindhoven, które cieszy się dużą popularnością zarówno wśród osób planujących city break w kraju tulipanów, jak i Polaków pracujących lub studiujących w Holandii. Ze względu na remont lotniska loty do Eindhoven będą przez znaczną część następnego roku zawieszone, a w zamian za to Wizz Air proponuje połączenia do położonego ok. 85 km dalej Maastricht.

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