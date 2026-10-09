Samolot Wizz Air
Wizz Air wycofuje kolejne loty Fot. BalkansCat/Shutterstock

Wizz Air jeszcze kilkanaście dni temu chciał wykorzystać nadarzającą się okazję i przywrócić trasę, którą przymusowo zamknęli na przełomie lutego i marca. Rzeczywistość jednak szybko zweryfikowała plany. Niestety, ale dwa hitowe połączenia z Polski zostały odwołane na całą zimę. I to również nie jest winą przewoźnika.

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Polacy kochają podróżować, a zimą brakuje im słońca. Wysokie temperatury i długie dni to jeden z podstawowych warunków, kiedy wybieramy kierunki urlopowe od listopada aż po marzec. Niestety jedna z najpopularniejszych tras ostatnich lat będzie mniej osiągalna niż dotychczas. Wizz Air podjął właśnie decyzję, że na wiele miesięcy odwołuje loty do ZEA.

Wizz Air odwołuje loty do Abu Zabi z Polski

Anulowanie połączeń to rezultat sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie i zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Irakiem. Napięcia w regionie widać również w komunikatach dla podróżnych – ZEA stale mają trzeci poziom ostrzeżeń naszego MSZ. Kontynuacja rejsów zmuszałaby przewoźnika do dłuższych lotów Airbusami A321neo i do dodatkowego lądowania na tankowanie. Przy wysokiej cenie paliwa trasy te przestały być opłacalne. Problem drogiego paliwa dotyczy zresztą całej branży – szef Ryanaira bije na alarm, że ceny biletów lotniczych już wkrótce pójdą w górę.

Kiedy powrócą anulowane rejsy? W przypadku trasy Kraków–Abu Zabi wznowienie lotów zaplanowano na 30 marca. Połączenie ma odbywać się trzy razy w tygodniu (we wtorki, czwartki i soboty). Powrotu lotów z Katowic do Abu Zabi można spodziewać się najwcześniej na koniec października przyszłego roku. A co ważne, cięcia nie ograniczają się jedynie do Polski. Wizz Air zawiesił na zimę również inne połączenia z Abu Zabi, a także trasy do Ammanu i Dubaju. Tnie zresztą nie tylko on – w Portugalii Ryanair odwołał kluczowe loty i 100 tys. turystów zniknęło z Azorów.

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To nie pierwszy raz. Wizz Air kasuje inne połączenia

Skasowanie lotów na Bliski Wschód to niejedyne cięcia węgierskiego przewoźnika – Wizz Air odwołuje loty z Polski także na innych trasach. Na łamach naTemat pisaliśmy już o anulowaniu ważnego połączenia, z którego korzysta wielu Polaków. Tym razem zawieszenie trasy nie wynikało z decyzji przewoźnika, lecz z planowanego remontu.

Chodzi oczywiście o połączenie do holenderskiego Eindhoven, które cieszy się dużą popularnością zarówno wśród osób planujących city break w kraju tulipanów, jak i Polaków pracujących lub studiujących w Holandii. Ze względu na remont lotniska loty do Eindhoven będą przez znaczną część następnego roku zawieszone, a w zamian za to Wizz Air proponuje połączenia do położonego ok. 85 km dalej Maastricht.

To jedno z najstarszych holenderskich miast nie jest w stanie w pełni zastąpić trasy do Eindhoven, która umożliwiała stosunkowo szybką przesiadkę do pociągu do popularnego Amsterdamu. Maastricht jest jednak ciekawą propozycją dla osób, które chciałyby poznać południe Niderlandów lub przedłużyć sobie urlop, jadąc do Belgii.